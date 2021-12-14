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В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись четыре автомобиля
В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 14.12.2021
В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись четыре автомобиля
Четыре автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве, один опрокинулся, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T10:50
2021-12-14T10:50
2021-12-14T10:50
происшествия
москва
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве, один опрокинулся, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На внешней стороне Лефортовского тоннеля ДТП с участием 4 автомобилей, из-за столкновения один автомобиль опрокинулся. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение свободно по одной полосе из трех.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись четыре автомобиля
В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись четыре автомобиля, один из них опрокинулся