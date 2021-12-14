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В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись четыре автомобиля

В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 14.12.2021

В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись четыре автомобиля

Четыре автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве, один опрокинулся, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T10:50

2021-12-14T10:50

2021-12-14T10:50

происшествия

москва

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве, один опрокинулся, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На внешней стороне Лефортовского тоннеля ДТП с участием 4 автомобилей, из-за столкновения один автомобиль опрокинулся. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение свободно по одной полосе из трех.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва