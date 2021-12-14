https://ria.ru/20211214/dorogi-1763630184.html

В Калужской области отремонтируют более 170 километров дорог

В Калужской области отремонтируют более 170 километров дорог - РИА Новости, 14.12.2021

В Калужской области отремонтируют более 170 километров дорог

Более 170 километров дорог отремонтируют в Калужской области в 2022 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", в их числе дороги к туристическим РИА Новости, 14.12.2021

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калужская область

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таруса

калужская область

московская область (подмосковье)

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КАЛУГА, 14 дек – РИА Новости. Более 170 километров дорог отремонтируют в Калужской области в 2022 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", в их числе дороги к туристическим объектам, сообщил РИА Новости министр дорожного хозяйства региона Михаил Голубев.По словам собеседника агентства, выполнение дорожной карты по реализации основных положений послания президента России Федеральному собранию РФ на территории региона осуществляется в рамках госпрограммы "Развитие дорожного хозяйства Калужской области", в том числе в рамках областного проекта "Региональная и местная дорожная сеть", входящего в нацпроект "Безопасные качественные дороги".Голубев подчеркнул, что основные задачи, которые стоят перед региональным министерством дорожного хозяйства - строительство, реконструкция и капитальный ремонт крупных автомобильных дорог, обходов городов; комплексное развитие территорий с созданием современной опорной сети дорог, соответствующей нормативным требованиям."В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году в Калужской области будет отремонтировано более 170 километров дорог, при этом протяженность объектов ремонта, в отношении которых уже заключены госконтракты, составляет порядка 166 километров", - рассказал региональный министр.В частности, по его словам, в настоящее время ведется ремонт участка протяженностью 33 километра региональной дороги Белоусово-Высокиничи-Серпухов с завершением работ в III квартале 2022 года. Дорога связывает регион с Московской областью и обеспечивает связь с федеральными трассами М-3 "Украина", А-130 "Москва-Малоярославец-Рославль", М-2 "Крым" и М-4 "Дон".Голубев подчеркнул, что отдельное внимание, по поручению губернатора региона Владислава Шапши, в регионе уделяется мероприятиям, направленным на раскрытие туристического потенциала городов, в частности, Тарусы и Боровска, которые вошли в туристический проект Большое Золотое кольцо."В 2021 году уже заключены государственные контракты на ремонт участков автодорог регионального значения Малоярославец-Боровск в Малоярославецком и Боровском районах и Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов в Тарусском районе общей протяжённостью 20 километров. Работы по ремонту указанных автомобильных дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" будут завершены в 2022 году", - сообщил региональный министр.

https://ria.ru/20211213/vrp-1763467216.html

https://ria.ru/20211210/shkola-1763145299.html

https://ria.ru/20211208/promyshlennost-1762825353.html

таруса

калужская область

московская область (подмосковье)

россия

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общество, таруса, калужская область, московская область (подмосковье), россия