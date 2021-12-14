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На строительство дороги в Нижнекамске выделят 80 миллионов рублей

На строительство дороги в Нижнекамске выделят 80 миллионов рублей - РИА Новости, 14.12.2021

На строительство дороги в Нижнекамске выделят 80 миллионов рублей

Фонд развития моногородов выделит порядка 80 миллионов рублей на строительство автомобильной подъездной дороги к производству холодильного оборудовании в... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T14:25

2021-12-14T14:25

2021-12-14T14:25

республика татарстан

экономика

технологии

нижнекамск

республика татарстан (татарстан)

фонд развития моногородов

дороги

россия

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КАЗАНЬ, 13 дек – РИА Новости. Фонд развития моногородов выделит порядка 80 миллионов рублей на строительство автомобильной подъездной дороги к производству холодильного оборудовании в Нижнекамске, сообщает министерство экономики Татарстана."Фонд развития моногородов (группа ВЭБ.РФ) профинансирует строительство автомобильной подъездной дороги к компании по производству холодильного оборудовании "Умные машины" в моногороде Нижнекамск. Сумма выделенных средств составит порядка 80 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Летом 2021 года компания "Умные машины" получила 240 миллионов рублей по линии фонда Моногорода.РФ на приобретение необходимого технологического оборудования. По итогам реализации инвестпроекта мощность предприятия составит 30 тысяч холодильников в год, будет создано 300 рабочих мест. Строительство автомобильной дороги за счет средств Фонда развития моногородов обеспечит не только транспортную доступность производства, но и будет способствовать развитию второй очереди промышленного парка "Нижнекамск". Общая стоимость строительства дороги составляет 135 миллионов рублей."Нашей приоритетной задачей в развитии моногородов является формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения социально-экономического роста и создания комфортных условий для населения. С этой целью Татарстан успешно сотрудничает с фондом в реализации крупных инвестиционных проектов на территории моногородов республики", - сказал министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.По его словам, еще один проект резидента промпарка "Нижнекамск" компании "Умные машины" получит господдержку фонда, что позволит реализовать проект в короткие сроки и обеспечить Нижнекамск высокотехнологичным производством и новыми рабочими местами.Фонд развития моногородов входит в группу ВЭБ.РФ, деятельность которой направлена на достижение национальных целей развития. Приоритетом является консолидация государственных и частных инвестиционных ресурсов для создания комфортных условий для жизни людей и прорывного развития страны в сфере промышленности, инфраструктуры, несырьевого экспорта, малого и среднего бизнеса, городской экономики, инноваций и информационных технологий.

https://ria.ru/20211208/polya-1762830179.html

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экономика, технологии, нижнекамск, республика татарстан (татарстан), фонд развития моногородов, дороги, россия