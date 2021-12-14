https://ria.ru/20211214/dialog-1763756102.html

Лавров оценил желание США развивать диалог с Россией

Лавров оценил желание США развивать диалог с Россией - РИА Новости, 14.12.2021

Лавров оценил желание США развивать диалог с Россией

Несмотря на серьезные противоречия, различия в подходах, у Вашингтона присутствует желание развивать диалог с Москвой, о чем свидетельствует прошедший саммит... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T23:09

2021-12-14T23:09

2021-12-14T23:09

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сша

москва

владимир путин

джо байден

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Несмотря на серьезные противоречия, различия в подходах, у Вашингтона присутствует желание развивать диалог с Москвой, о чем свидетельствует прошедший саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Необходимо состояние негативного конфронтационного противостояния перевести в диалог. И он у нас с американцами развивается. 7 декабря сего года президент В.В. Путин говорил с президентом США Дж. Байденом более двух часов по видеосвязи. При всех серьезных противоречиях, различиях в подходах желание такой диалог развивать, по крайней мере у США, присутствует", - сказал он в интервью египетскому телеканалу "ТеН ТВ", отвечая на вопрос о перспективах новой холодной войны.

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в мире, сша, москва, владимир путин, джо байден, сергей лавров, россия