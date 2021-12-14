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Посол назвал членов НАТО, выступающих против диалога с Россией
Посол назвал членов НАТО, выступающих против диалога с Россией - РИА Новости, 14.12.2021
Посол назвал членов НАТО, выступающих против диалога с Россией
Члены НАТО из Восточной Европы, а также Великобритания будут добиваться, чтобы с Москвой не было диалога по гарантиям безопасности, заявил посол РФ в Лондоне... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:03
2021-12-14T15:03
2021-12-14T15:03
безопасность
нато
андрей келин
восточная европа
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Члены НАТО из Восточной Европы, а также Великобритания будут добиваться, чтобы с Москвой не было диалога по гарантиям безопасности, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин."Восточноевропейцы ... они будут без сомнения добиваться того, чтобы не было никакого разговора (по гарантиям безопасности - ред.) с Россией", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, Великобритания в этом вопросе также займет "одну из наиболее крайних позиций" о недопущении диалога по гарантиям безопасности с РФ.
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безопасность, нато, андрей келин, восточная европа, россия
Посол назвал членов НАТО, выступающих против диалога с Россией
Посол Келин: некоторые страны НАТО и Британия выступают против диалога по безопасности