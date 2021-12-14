https://ria.ru/20211214/dialog-1763669934.html

Посол назвал членов НАТО, выступающих против диалога с Россией

Посол назвал членов НАТО, выступающих против диалога с Россией - РИА Новости, 14.12.2021

Посол назвал членов НАТО, выступающих против диалога с Россией

Члены НАТО из Восточной Европы, а также Великобритания будут добиваться, чтобы с Москвой не было диалога по гарантиям безопасности, заявил посол РФ в Лондоне... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T15:03

2021-12-14T15:03

2021-12-14T15:03

безопасность

нато

андрей келин

восточная европа

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Члены НАТО из Восточной Европы, а также Великобритания будут добиваться, чтобы с Москвой не было диалога по гарантиям безопасности, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин."Восточноевропейцы ... они будут без сомнения добиваться того, чтобы не было никакого разговора (по гарантиям безопасности - ред.) с Россией", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, Великобритания в этом вопросе также займет "одну из наиболее крайних позиций" о недопущении диалога по гарантиям безопасности с РФ.

https://ria.ru/20211214/ukraina-1763649663.html

восточная европа

россия

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безопасность, нато, андрей келин, восточная европа, россия