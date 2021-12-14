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Госдума одобрила проект о дополнительной соцподдержке детей-сирот
Госдума одобрила проект о дополнительной соцподдержке детей-сирот - РИА Новости, 14.12.2021
Госдума одобрила проект о дополнительной соцподдержке детей-сирот
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник поддержала в первом чтении правительственный законопроект, расширяющий гарантии на учащихся детей-сирот и РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:28
2021-12-14T16:28
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник поддержала в первом чтении правительственный законопроект, расширяющий гарантии на учащихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, при получении ими основного общего, среднего общего образования.Законопроектом предлагается распространить на лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке.Авторы проекта поясняют, что речь идет о предоставлении им бесплатной медицинской помощи, питания, одежды и обуви, возможности проживания в жилом помещении без взимания платы или возмещении их полной стоимости.Кроме этого, документом предлагается размещать информацию об указанной категории граждан, а также всем, кому предоставляются дополнительные гарантии по социальной поддержке, в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).
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общество, дети, госдума рф, сироты, россия
16:28 14.12.2021
 
Госдума одобрила проект о дополнительной соцподдержке детей-сирот

Госдума одобрила проект о дополнительных гарантиях по социальной поддержке для детей-сирот

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник поддержала в первом чтении правительственный законопроект, расширяющий гарантии на учащихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, при получении ими основного общего, среднего общего образования.
Законопроектом предлагается распространить на лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке.
Авторы проекта поясняют, что речь идет о предоставлении им бесплатной медицинской помощи, питания, одежды и обуви, возможности проживания в жилом помещении без взимания платы или возмещении их полной стоимости.
Кроме этого, документом предлагается размещать информацию об указанной категории граждан, а также всем, кому предоставляются дополнительные гарантии по социальной поддержке, в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
15:22
Госдума приняла закон о мерах соцподдержки детей-сирот в колониях
 
ОбществоДетиГосдума РФСиротыРоссия
 
 
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