https://ria.ru/20211214/deti-siroty-1763690110.html

Госдума одобрила проект о дополнительной соцподдержке детей-сирот

Госдума одобрила проект о дополнительной соцподдержке детей-сирот - РИА Новости, 14.12.2021

Госдума одобрила проект о дополнительной соцподдержке детей-сирот

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник поддержала в первом чтении правительственный законопроект, расширяющий гарантии на учащихся детей-сирот и РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:28

2021-12-14T16:28

2021-12-14T16:28

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник поддержала в первом чтении правительственный законопроект, расширяющий гарантии на учащихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, при получении ими основного общего, среднего общего образования.Законопроектом предлагается распространить на лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке.Авторы проекта поясняют, что речь идет о предоставлении им бесплатной медицинской помощи, питания, одежды и обуви, возможности проживания в жилом помещении без взимания платы или возмещении их полной стоимости.Кроме этого, документом предлагается размещать информацию об указанной категории граждан, а также всем, кому предоставляются дополнительные гарантии по социальной поддержке, в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

https://ria.ru/20211214/deti-siroty-1763675764.html

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общество, дети, госдума рф, сироты, россия