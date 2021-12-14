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Опасный сигнал для всех россиян
Мясников предупредил россиян об опасном сигнале - РИА Новости, 14.12.2021
Опасный сигнал для всех россиян
Резкие скачки давления в течение дня являются сигналом того, чтобы необходимо начать заниматься своим здоровьем, об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T03:57
2021-12-14T03:57
общество
здоровье
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Резкие скачки давления в течение дня являются сигналом того, чтобы необходимо начать заниматься своим здоровьем, об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.Он пояснил, что такое явление называется "неустойчивая лабильная гипертония", ее врачи обычно наблюдают в начале болезни. "Когда еще барорецепторы и рецепторы почек не привыкли к такому или иному уровню давления, который они будут принимать как постоянно нормальный или ложнонормальный", – рассказал врач.По его словам, необходимо обращать внимание на то, что у человека в разном положении – стоя или лежа – может быть разное давление. "Может быть лежа или сидя у человека давление 220 на 120, он встанет – у него будет 120 на 70", - указал Мясников.Телеведущий отметил, что это характерно для людей с варикозным расширением вен, пожилых и диабетиков, в этих случаях измерять давление следует в разных позициях."Лабильная начальная степень гипертонии - это уже сигнал, что надо заниматься собой. Аэробные физические нагрузки, снижение веса, диета, резкое ограничение соли, а может уже и думать о таблетках", – посоветовал медик. При этом Мясников подчеркнул, что лекарства следует принимать только под наблюдением грамотного специалиста, так как это "достаточно тонкая ситуация".Ранее врач рассказал, что появление одышки и учащенного сердцебиения после перенесенной вирусной инфекции может сигнализировать о развитии миокардита.
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общество, здоровье, александр мясников (врач)
03:57 14.12.2021
 
Мясников предупредил россиян об опасном сигнале

Врач Мясников рассказал, что делать при резких скачках давления в течение дня

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Резкие скачки давления в течение дня являются сигналом того, чтобы необходимо начать заниматься своим здоровьем, об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Он пояснил, что такое явление называется "неустойчивая лабильная гипертония", ее врачи обычно наблюдают в начале болезни. "Когда еще барорецепторы и рецепторы почек не привыкли к такому или иному уровню давления, который они будут принимать как постоянно нормальный или ложнонормальный", – рассказал врач.
По его словам, необходимо обращать внимание на то, что у человека в разном положении – стоя или лежа – может быть разное давление. "Может быть лежа или сидя у человека давление 220 на 120, он встанет – у него будет 120 на 70", - указал Мясников.
Телеведущий отметил, что это характерно для людей с варикозным расширением вен, пожилых и диабетиков, в этих случаях измерять давление следует в разных позициях.
"Лабильная начальная степень гипертонии - это уже сигнал, что надо заниматься собой. Аэробные физические нагрузки, снижение веса, диета, резкое ограничение соли, а может уже и думать о таблетках", – посоветовал медик. При этом Мясников подчеркнул, что лекарства следует принимать только под наблюдением грамотного специалиста, так как это "достаточно тонкая ситуация".
Ранее врач рассказал, что появление одышки и учащенного сердцебиения после перенесенной вирусной инфекции может сигнализировать о развитии миокардита.
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