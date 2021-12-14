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В МИД назвали санкции ЕС против частных военных компаний нелегитимными
В МИД назвали санкции ЕС против частных военных компаний нелегитимными - РИА Новости, 14.12.2021
В МИД назвали санкции ЕС против частных военных компаний нелегитимными
ЕС безосновательно обвинил россиян в причастности к частной военной компании, санкции Брюсселя нелегитимны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T18:09
2021-12-14T18:56
в мире
африка
россия
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. ЕС безосновательно обвинил россиян в причастности к частной военной компании, санкции Брюсселя нелегитимны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В понедельник Евросоюз ввел санкции против так называемой "Группа Вагнера", а также трех российских компании. Кроме того, под ограничениями в рамках другого европейского санкционного режима – по Сирии - оказались и три российские компании за разведку и добычу природных ресурсов в Сирии - это ООО "Велада", ООО "Меркурий" и ООО "Евро Полис"."Европейский союз продолжает нелегитимную с международно-правовой точки зрения практику односторонних ограничений. Введены очередные санкции против восьми российских граждан и четырех организаций, безосновательно объявленных виновными в причастности к некоей частной военной компании", - говорится в заявлении Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.Она подчеркнула, что развернутая на Западе "истерия" вокруг этой темы свидетельствует, прежде всего, "о ревностном отношении некоторых бывших европейских метрополий к государствам Африки и Ближнего Востока, чей суверенитет и независимость они в свое время явно были вынуждены признать"."Двойные стандарты", свойственные внешней политике ЕС, проявляются еще и в снисходительном отношении к западным частным военным компаниям, опутавшим своими сетями целые регионы мира, включая Афганистан, Ирак и Сирию. А ведь многие из них замечены в грубейших нарушениях международного гуманитарного права. Чего стоит хотя бы пресловутая американская "Блэкуотер", причастная к массовому расстрелу мирных жителей на площади Нисур в Багдаде в 2007 году. Но в Евросоюзе предпочитают не замечать запятнавших себя кровью военных наемников, подшефных их заокеанским союзникам", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.
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в мире, африка, россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
18:09 14.12.2021 (обновлено: 18:56 14.12.2021)
 
В МИД назвали санкции ЕС против частных военных компаний нелегитимными

Представитель МИД Захарова: обвинения в причастности к деятельности ЧВК безосновательны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. ЕС безосновательно обвинил россиян в причастности к частной военной компании, санкции Брюсселя нелегитимны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В понедельник Евросоюз ввел санкции против так называемой "Группа Вагнера", а также трех российских компании. Кроме того, под ограничениями в рамках другого европейского санкционного режима – по Сирии - оказались и три российские компании за разведку и добычу природных ресурсов в Сирии - это ООО "Велада", ООО "Меркурий" и ООО "Евро Полис".
Военнослужащие в столице Мали Бамако. 18 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
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"Европейский союз продолжает нелегитимную с международно-правовой точки зрения практику односторонних ограничений. Введены очередные санкции против восьми российских граждан и четырех организаций, безосновательно объявленных виновными в причастности к некоей частной военной компании", - говорится в заявлении Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.
Она подчеркнула, что развернутая на Западе "истерия" вокруг этой темы свидетельствует, прежде всего, "о ревностном отношении некоторых бывших европейских метрополий к государствам Африки и Ближнего Востока, чей суверенитет и независимость они в свое время явно были вынуждены признать".
"Двойные стандарты", свойственные внешней политике ЕС, проявляются еще и в снисходительном отношении к западным частным военным компаниям, опутавшим своими сетями целые регионы мира, включая Афганистан, Ирак и Сирию. А ведь многие из них замечены в грубейших нарушениях международного гуманитарного права. Чего стоит хотя бы пресловутая американская "Блэкуотер", причастная к массовому расстрелу мирных жителей на площади Нисур в Багдаде в 2007 году. Но в Евросоюзе предпочитают не замечать запятнавших себя кровью военных наемников, подшефных их заокеанским союзникам", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.
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В миреАфрикаРоссияЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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