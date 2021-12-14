https://ria.ru/20211214/chvk-1763718386.html

В МИД назвали санкции ЕС против частных военных компаний нелегитимными

В МИД назвали санкции ЕС против частных военных компаний нелегитимными - РИА Новости, 14.12.2021

В МИД назвали санкции ЕС против частных военных компаний нелегитимными

ЕС безосновательно обвинил россиян в причастности к частной военной компании, санкции Брюсселя нелегитимны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T18:09

2021-12-14T18:09

2021-12-14T18:56

в мире

африка

россия

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. ЕС безосновательно обвинил россиян в причастности к частной военной компании, санкции Брюсселя нелегитимны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В понедельник Евросоюз ввел санкции против так называемой "Группа Вагнера", а также трех российских компании. Кроме того, под ограничениями в рамках другого европейского санкционного режима – по Сирии - оказались и три российские компании за разведку и добычу природных ресурсов в Сирии - это ООО "Велада", ООО "Меркурий" и ООО "Евро Полис"."Европейский союз продолжает нелегитимную с международно-правовой точки зрения практику односторонних ограничений. Введены очередные санкции против восьми российских граждан и четырех организаций, безосновательно объявленных виновными в причастности к некоей частной военной компании", - говорится в заявлении Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.Она подчеркнула, что развернутая на Западе "истерия" вокруг этой темы свидетельствует, прежде всего, "о ревностном отношении некоторых бывших европейских метрополий к государствам Африки и Ближнего Востока, чей суверенитет и независимость они в свое время явно были вынуждены признать"."Двойные стандарты", свойственные внешней политике ЕС, проявляются еще и в снисходительном отношении к западным частным военным компаниям, опутавшим своими сетями целые регионы мира, включая Афганистан, Ирак и Сирию. А ведь многие из них замечены в грубейших нарушениях международного гуманитарного права. Чего стоит хотя бы пресловутая американская "Блэкуотер", причастная к массовому расстрелу мирных жителей на площади Нисур в Багдаде в 2007 году. Но в Евросоюзе предпочитают не замечать запятнавших себя кровью военных наемников, подшефных их заокеанским союзникам", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20210929/vanger-1752414580.html

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в мире, африка, россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова