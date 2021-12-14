18:09 14.12.2021 (обновлено: 18:56 14.12.2021)
В МИД назвали санкции ЕС против частных военных компаний нелегитимными
Представитель МИД Захарова: обвинения в причастности к деятельности ЧВК безосновательны
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. ЕС безосновательно обвинил россиян в причастности к частной военной компании, санкции Брюсселя нелегитимны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В понедельник Евросоюз ввел санкции против так называемой "Группа Вагнера", а также трех российских компании. Кроме того, под ограничениями в рамках другого европейского санкционного режима – по Сирии - оказались и три российские компании за разведку и добычу природных ресурсов в Сирии - это ООО "Велада", ООО "Меркурий" и ООО "Евро Полис".
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"Европейский союз продолжает нелегитимную с международно-правовой точки зрения практику односторонних ограничений. Введены очередные санкции против восьми российских граждан и четырех организаций, безосновательно объявленных виновными в причастности к некоей частной военной компании", - говорится в заявлении Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.
Она подчеркнула, что развернутая на Западе "истерия" вокруг этой темы свидетельствует, прежде всего, "о ревностном отношении некоторых бывших европейских метрополий к государствам Африки и Ближнего Востока, чей суверенитет и независимость они в свое время явно были вынуждены признать".
"Двойные стандарты", свойственные внешней политике ЕС, проявляются еще и в снисходительном отношении к западным частным военным компаниям, опутавшим своими сетями целые регионы мира, включая Афганистан, Ирак и Сирию. А ведь многие из них замечены в грубейших нарушениях международного гуманитарного права. Чего стоит хотя бы пресловутая американская "Блэкуотер", причастная к массовому расстрелу мирных жителей на площади Нисур в Багдаде в 2007 году. Но в Евросоюзе предпочитают не замечать запятнавших себя кровью военных наемников, подшефных их заокеанским союзникам", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.
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