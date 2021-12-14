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Сайт Минздрава Бразилии снова подвергся хакерской атаке

Сайт Минздрава Бразилии снова подвергся хакерской атаке - РИА Новости, 14.12.2021

Сайт Минздрава Бразилии снова подвергся хакерской атаке

Минздрав Бразилии подвергся второй хакерской атаке за последние четыре дня, сообщает новостной портал G1 со ссылкой на министра здравоохранения Марсело Кейрогу. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T05:56

2021-12-14T05:56

2021-12-14T06:09

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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 дек - РИА Новости. Минздрав Бразилии подвергся второй хакерской атаке за последние четыре дня, сообщает новостной портал G1 со ссылкой на министра здравоохранения Марсело Кейрогу."Кейрога сообщил, что минздрав снова подвергся хакерской атаке", - отмечает СМИ.Изначально трудности с доступом к данным минздрава само ведомство объясняло "плановыми работами".Министр отметил, что атака была менее значительной.Сайт министерства здравоохранения Бразилии 10 декабря был атакован хакерами, однако данные утеряны не были.

https://ria.ru/20211201/braziliya-1761566333.html

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в мире, бразилия