https://ria.ru/20211214/borsch-1763660121.html

Американец приготовил борщ и опозорился

"У меня сейчас будет приступ": американца высмеяли за приготовленный борщ - РИА Новости, 14.12.2021

Американец приготовил борщ и опозорился

Пользователи американской социальной сети Reddit оценили необычно сваренный иностранцем борщ. Хотя сам он испытал гордость за впервые приготовленное блюдо,... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T14:19

2021-12-14T14:19

2021-12-14T14:19

reddit

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пользователи американской социальной сети Reddit оценили необычно сваренный иностранцем борщ. Хотя сам он испытал гордость за впервые приготовленное блюдо, многие комментаторы не увидели в нем супа как такового."Не думаю, что в борще нужна стручковая фасоль. Ну или это ваша вариация блюда", — отметил AlekSandr."Это не борщ", — считает 606pgo6p. В свою очередь, пользователь IggLeon420 подчеркнул, что блюдо больше похоже на салат, а hotredcockhead уточнил, что вместо супа получился винегрет."У меня сейчас будет приступ", — сыронизировал GR1Z7LY."Я показал фотографию своей девушке, и она догадалась, что это. Получилось не совсем то, но слушай! Это твой первый опыт. Я уверен, что в следующий раз у тебя получится лучше. Первый блин всегда комом", — поддержал "кулинара" feelgood_alex."Поздравляю! Но честно… Это выглядит очень странно", — подытожили пользователи.Сам автор поста в комментариях признался, что борщ был заранее упакованным, а не свежеприготовленным, а инструкция прилагалась на русском языке, который он знает не очень хорошо. При этом он отметил, что получившееся блюдо ему "понравилось, несмотря ни на что".

https://ria.ru/20210911/borsch-1749634439.html

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