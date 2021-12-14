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В больницу в ЕАО, где уволились врачи, прибыли три хирурга
В больницу в ЕАО, где уволились врачи, прибыли три хирурга - РИА Новости, 14.12.2021
В больницу в ЕАО, где уволились врачи, прибыли три хирурга
Три молодых хирурга из Хабаровска прибыли на работу в больницу Еврейской автономной области (ЕАО) в Биробиджане, где ранее уволились все специалисты их профиля, РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T08:29
2021-12-14T08:29
распространение коронавируса
общество
хабаровский край
биробиджан
амур (река)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ХАБАРОВСК, 14 дек - РИА Новости. Три молодых хирурга из Хабаровска прибыли на работу в больницу Еврейской автономной области (ЕАО) в Биробиджане, где ранее уволились все специалисты их профиля, помощь оказал Дальневосточный медуниверситет, сообщает правительство региона.Сообщалось, что в начале декабря из хирургического отделения областной больницы уволились одновременно "три последних хирурга, включая заведующего". Заявления, по словам сотрудников, они были вынуждены написать "из-за чрезмерной нагрузки, неукомплектованности штата и слабой материально-технической обеспеченности". В правительстве области рассказали, что "одновременная отставка трех хирургов имеет объективные причины"."В хирургическом отделении областной больницы – три новых врача. Помощь в кадровом пополнении штата областной больницы оказал лично Константин Жмеренецкий, ректор ДВГМУ – старейшего медицинского вуза Дальнего Востока", - говорится в сообщении.Отмечается, что курирует молодых хирургов кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей и клинической хирургии ДВГМУ Сергей Качалов. Специалисты оказывают пациентам отделения полный спектр медицинской помощи. Уточняется, что к настоящему моменту в областной больнице – как в поликлинике, так и в стационаре – работают 14 молодых врачей.Как заявляли ранее власти ЕАО, хирургическое отделение облбольницы с 4 декабря было закрыто на карантин в связи с выявлением коронавируса. Прием пациентов временно прекращен. Между правительством ЕАО и министерством здравоохранения Хабаровского края достигнута договоренность о маршрутизации пациентов, нуждающихся в экстренной хирургической помощи. Расстояние между Хабаровском и Биробиджаном по автодороге Амур Р-297 порядка 190 километров (около трех часов в пути).
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хабаровский край
биробиджан
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общество, хабаровский край, биробиджан, амур (река), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:29 14.12.2021
 
В больницу в ЕАО, где уволились врачи, прибыли три хирурга

В больницу в ЕАО, где уволились врачи, прибыли три молодых хирурга из Хабаровска

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкХирург держит хирургический клипаппликатор для лигирования сосудов
Хирург держит хирургический клипаппликатор для лигирования сосудов - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ХАБАРОВСК, 14 дек - РИА Новости. Три молодых хирурга из Хабаровска прибыли на работу в больницу Еврейской автономной области (ЕАО) в Биробиджане, где ранее уволились все специалисты их профиля, помощь оказал Дальневосточный медуниверситет, сообщает правительство региона.
Сообщалось, что в начале декабря из хирургического отделения областной больницы уволились одновременно "три последних хирурга, включая заведующего". Заявления, по словам сотрудников, они были вынуждены написать "из-за чрезмерной нагрузки, неукомплектованности штата и слабой материально-технической обеспеченности". В правительстве области рассказали, что "одновременная отставка трех хирургов имеет объективные причины".
"В хирургическом отделении областной больницы – три новых врача. Помощь в кадровом пополнении штата областной больницы оказал лично Константин Жмеренецкий, ректор ДВГМУ – старейшего медицинского вуза Дальнего Востока", - говорится в сообщении.
Отмечается, что курирует молодых хирургов кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей и клинической хирургии ДВГМУ Сергей Качалов. Специалисты оказывают пациентам отделения полный спектр медицинской помощи. Уточняется, что к настоящему моменту в областной больнице – как в поликлинике, так и в стационаре – работают 14 молодых врачей.
Как заявляли ранее власти ЕАО, хирургическое отделение облбольницы с 4 декабря было закрыто на карантин в связи с выявлением коронавируса. Прием пациентов временно прекращен. Между правительством ЕАО и министерством здравоохранения Хабаровского края достигнута договоренность о маршрутизации пациентов, нуждающихся в экстренной хирургической помощи. Расстояние между Хабаровском и Биробиджаном по автодороге Амур Р-297 порядка 190 километров (около трех часов в пути).
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Распространение коронавирусаОбществоХабаровский крайБиробиджанАмур (река)Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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