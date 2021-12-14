Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211214/bol-1763705705.html
Боль в горле оказалась предвестником трех смертельных болезней
Названы смертельно опасные заболевания, которые предвещает боль в горле - РИА Новости, 14.12.2021
Боль в горле оказалась предвестником трех смертельных болезней
Устойчивая боль в горле может быть признаком серьезных проблем со здоровьем, пишет The Sun. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:21
2021-12-14T17:21
великобритания
здоровье - общество
здоровье
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151268/31/1512683148_0:0:7360:4140_1920x0_80_0_0_31fc12fe30e35acab794852f185a217e.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Устойчивая боль в горле может быть признаком серьезных проблем со здоровьем, пишет The Sun.Хотя в большинстве случаев это состояние вызвано простудой или курением и организм чаще всего справляется с ним в течение недели, если боль сохраняется на протяжении длительного периода, а обычные препараты не оказывают должного эффекта, следует обратиться к врачу.Одним из серьезных заболеваний в такой ситуации может стать паратонзиллярный абсцесс, когда в околоминдалинном пространстве скапливается гной, тем самым затрудняя дыхание. Врачу в таком случае придется дренировать абсцесс с помощью иглы во избежание попадания бактерий в пищеварительную систему.Помимо этого, по словам отоларинголога Омида Мехдизаде, боль в горле порой сигнализирует о росте опухоли. Он отметил, что в этом случае помочь способны только медики, которые проведут необходимую диагностику. "Врач также должен провести ларингоскопию, при которой небольшая камера вводится через нос или рот для проверки на наличие полипов, опухолей или других признаков воспаленных новообразований внутри гортани и гортанной части глотки", — подчеркнул специалист.Зачастую болезненные ощущения в горле — признак распространенного в холодное время года гриппа, который ежегодно уносит тысячи жизней. Особенно он опасен для пожилых людей и находящихся в группах риска. Наконец, проблемы с горлом могут быть признаком COVID-19. По данным ZOE COVID Symptom Study — крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов коронавируса, — боль в горле часто встречается и у вакцинированных, и у непривитых.Ранее опрошенные британским изданием Mirror эксперты рассказали, как распознать кашель при коронавирусе. По словам врачей, у 68% заболевших COVID-19 он был сухим.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211211/infarkt-1763239208.html
https://rsport.ria.ru/20210615/gorlo-1737107101.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151268/31/1512683148_406:0:6955:4912_1920x0_80_0_0_319a639489a2da986b96a4df3d008910.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, здоровье - общество, здоровье, коронавирус covid-19
17:21 14.12.2021
 
Названы смертельно опасные заболевания, которые предвещает боль в горле

The Sun: боль в горле может сигнализировать об абсцессе, коронавирусе и опухоли

© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comМужчина с больным горлом
Мужчина с больным горлом - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Устойчивая боль в горле может быть признаком серьезных проблем со здоровьем, пишет The Sun.
Хотя в большинстве случаев это состояние вызвано простудой или курением и организм чаще всего справляется с ним в течение недели, если боль сохраняется на протяжении длительного периода, а обычные препараты не оказывают должного эффекта, следует обратиться к врачу.
Результаты КТ головного мозга - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
11 декабря, 06:09
Названы симптомы инфаркта, которые появляются за час до приступа
Одним из серьезных заболеваний в такой ситуации может стать паратонзиллярный абсцесс, когда в околоминдалинном пространстве скапливается гной, тем самым затрудняя дыхание. Врачу в таком случае придется дренировать абсцесс с помощью иглы во избежание попадания бактерий в пищеварительную систему.
Помимо этого, по словам отоларинголога Омида Мехдизаде, боль в горле порой сигнализирует о росте опухоли. Он отметил, что в этом случае помочь способны только медики, которые проведут необходимую диагностику. "Врач также должен провести ларингоскопию, при которой небольшая камера вводится через нос или рот для проверки на наличие полипов, опухолей или других признаков воспаленных новообразований внутри гортани и гортанной части глотки", — подчеркнул специалист.
Зачастую болезненные ощущения в горле — признак распространенного в холодное время года гриппа, который ежегодно уносит тысячи жизней. Особенно он опасен для пожилых людей и находящихся в группах риска. Наконец, проблемы с горлом могут быть признаком COVID-19. По данным ZOE COVID Symptom Study — крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов коронавируса, — боль в горле часто встречается и у вакцинированных, и у непривитых.
Горло - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 17:33ЗОЖ
Названы способы избавления от боли в горле без лекарств
Ранее опрошенные британским изданием Mirror эксперты рассказали, как распознать кашель при коронавирусе. По словам врачей, у 68% заболевших COVID-19 он был сухим.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ВеликобританияЗдоровье - ОбществоЗдоровьеКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца
02:08Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто
02:07Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
02:05Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
01:57Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
01:48Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
01:42Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
01:38Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует Путина
01:28WP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллег
01:21В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
01:16Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
01:13Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
01:09Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
01:06Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене
01:03На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
01:00СМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам
00:56Бывшая соратница Закаева вернулась в Чечню по приглашению Кадырова
00:49Россия призвала не накалять атмосферу вокруг переговоров по СВПД
00:42Премьер Литвы не приняла отставку главы Минтранса из-за "Беларуськалия"
00:22В Минтрансе Белоруссии оценили действия пилота Ryanair при посадке в Минске
Лента новостейМолния
Американский зонд Parker впервые "коснулся" СолнцаРоссиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автоМакрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с БелоруссиейПолянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить деламиЭкс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалыПостпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПДЭкс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует ПутинаWP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллегВ Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и МакронаЭксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубляЭкс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставкеСенат США поддержал увеличение предела госдолгаПолянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в ВенеНа Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригадыСМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектамБывшая соратница Закаева вернулась в Чечню по приглашению КадыроваРоссия призвала не накалять атмосферу вокруг переговоров по СВПДПремьер Литвы не приняла отставку главы Минтранса из-за "Беларуськалия"В Минтрансе Белоруссии оценили действия пилота Ryanair при посадке в Минске