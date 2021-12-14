https://ria.ru/20211214/bol-1763705705.html

Боль в горле оказалась предвестником трех смертельных болезней

Названы смертельно опасные заболевания, которые предвещает боль в горле - РИА Новости, 14.12.2021

Боль в горле оказалась предвестником трех смертельных болезней

Устойчивая боль в горле может быть признаком серьезных проблем со здоровьем, пишет The Sun. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T17:21

2021-12-14T17:21

2021-12-14T17:21

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Устойчивая боль в горле может быть признаком серьезных проблем со здоровьем, пишет The Sun.Хотя в большинстве случаев это состояние вызвано простудой или курением и организм чаще всего справляется с ним в течение недели, если боль сохраняется на протяжении длительного периода, а обычные препараты не оказывают должного эффекта, следует обратиться к врачу.Одним из серьезных заболеваний в такой ситуации может стать паратонзиллярный абсцесс, когда в околоминдалинном пространстве скапливается гной, тем самым затрудняя дыхание. Врачу в таком случае придется дренировать абсцесс с помощью иглы во избежание попадания бактерий в пищеварительную систему.Помимо этого, по словам отоларинголога Омида Мехдизаде, боль в горле порой сигнализирует о росте опухоли. Он отметил, что в этом случае помочь способны только медики, которые проведут необходимую диагностику. "Врач также должен провести ларингоскопию, при которой небольшая камера вводится через нос или рот для проверки на наличие полипов, опухолей или других признаков воспаленных новообразований внутри гортани и гортанной части глотки", — подчеркнул специалист.Зачастую болезненные ощущения в горле — признак распространенного в холодное время года гриппа, который ежегодно уносит тысячи жизней. Особенно он опасен для пожилых людей и находящихся в группах риска. Наконец, проблемы с горлом могут быть признаком COVID-19. По данным ZOE COVID Symptom Study — крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов коронавируса, — боль в горле часто встречается и у вакцинированных, и у непривитых.Ранее опрошенные британским изданием Mirror эксперты рассказали, как распознать кашель при коронавирусе. По словам врачей, у 68% заболевших COVID-19 он был сухим.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211211/infarkt-1763239208.html

https://rsport.ria.ru/20210615/gorlo-1737107101.html

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великобритания, здоровье - общество, здоровье, коронавирус covid-19