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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20211214/biznes-1763649285.html
В Мордовии выросло число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
В Мордовии выросло число экспортеров среди малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 14.12.2021
В Мордовии выросло число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
Количество экспортеров среди субъектов малого и среднего предпринимательства в Мордовии в сравнении с 2020 годом увеличилось более чем на 90%, заявил глава... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T13:26
2021-12-14T13:26
республика мордовия
экономика
технологии
бизнес
рязанская область
владимир путин
совет федерации рф
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек — РИА Новости. Количество экспортеров среди субъектов малого и среднего предпринимательства в Мордовии в сравнении с 2020 годом увеличилось более чем на 90%, заявил глава республики Артём Здунов на круглом столе по вопросам развития системы поддержки экспорта в Совете Федерации.Темой заседания стало создание цифровой экосистемы поддержки экспорта. Сенаторы, представители отраслевых министерств и ведомств, Российского экспортного центра обсуждали, что нужно сделать, чтобы активно наращивать экспортное направление. От губернаторского корпуса на заседании выступили руководители двух российских регионов – Мордовии и Рязанской области."Глава Мордовии отметил, что для республики сотрудничество с Российским экспортным центром - важнейший элемент системы поддержки и развития внешнеэкономической деятельности. Расширение рынков сбыта – это создание новых рабочих мест, увеличение инвестиций и рост собственных доходов", - говорится в сообщении пресс-службы главы республики.Здунов подчеркнул, что за год активной работы по программам РЭЦ заметен существенный рост экспортных показателей. "Количество экспортеров малого и среднего предпринимательства в сравнении с прошлым годом увеличилось более чем на 90% - со 146 до 279 компаний. Регион показал такой рост только потому, что мы стали максимально использовать инструменты государственной поддержки, участвовать в государственных программах", - цитирует пресс-служба слова Здунова.За год в Мордовии организовано 18 международных выставочных мероприятий, 2 международные бизнес-миссии, 4 приема иностранных делегаций. Республика является пилотным регионом по созданию и внедрению системы поддержки новых инвестиционных проектов "Fast track", предложенной президентом России Владимиром Путиным по итогам Петербургского международного экономического форума. В регионе сформирован экспортный совет при главе республики, потенциальным экспортерам оказывается вся необходимая поддержка.В настоящее время Мордовия экспортирует свою продукцию в более чем 70 стран мира. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся мерами поддержки экспорта, по сравнению с декабрем 2020 года выросло на 80%.
https://ria.ru/20211208/mordoviya-1762783384.html
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экономика, технологии, бизнес, рязанская область, владимир путин, совет федерации рф, республика мордовия, артем здунов, российский экспортный центр, россия
13:26 14.12.2021
 
В Мордовии выросло число экспортеров среди малого и среднего бизнеса

Здунов: число экспортеров среди малого и среднего бизнеса в Мордовии выросло почти вдвое

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек — РИА Новости. Количество экспортеров среди субъектов малого и среднего предпринимательства в Мордовии в сравнении с 2020 годом увеличилось более чем на 90%, заявил глава республики Артём Здунов на круглом столе по вопросам развития системы поддержки экспорта в Совете Федерации.
Темой заседания стало создание цифровой экосистемы поддержки экспорта. Сенаторы, представители отраслевых министерств и ведомств, Российского экспортного центра обсуждали, что нужно сделать, чтобы активно наращивать экспортное направление. От губернаторского корпуса на заседании выступили руководители двух российских регионов – Мордовии и Рязанской области.
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 16:17Республика Мордовия
Власти Мордовии будут поддерживать молодежные научные проекты
"Глава Мордовии отметил, что для республики сотрудничество с Российским экспортным центром - важнейший элемент системы поддержки и развития внешнеэкономической деятельности. Расширение рынков сбыта – это создание новых рабочих мест, увеличение инвестиций и рост собственных доходов", - говорится в сообщении пресс-службы главы республики.
Здунов подчеркнул, что за год активной работы по программам РЭЦ заметен существенный рост экспортных показателей. "Количество экспортеров малого и среднего предпринимательства в сравнении с прошлым годом увеличилось более чем на 90% - со 146 до 279 компаний. Регион показал такой рост только потому, что мы стали максимально использовать инструменты государственной поддержки, участвовать в государственных программах", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
За год в Мордовии организовано 18 международных выставочных мероприятий, 2 международные бизнес-миссии, 4 приема иностранных делегаций. Республика является пилотным регионом по созданию и внедрению системы поддержки новых инвестиционных проектов "Fast track", предложенной президентом России Владимиром Путиным по итогам Петербургского международного экономического форума. В регионе сформирован экспортный совет при главе республики, потенциальным экспортерам оказывается вся необходимая поддержка.
В настоящее время Мордовия экспортирует свою продукцию в более чем 70 стран мира. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся мерами поддержки экспорта, по сравнению с декабрем 2020 года выросло на 80%.
Саранск - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 17:02Республика Мордовия
Мордовия будет сотрудничать с Австрийской промышленной ассоциацией
 
Республика МордовияЭкономикаТехнологииБизнесРязанская областьВладимир ПутинСовет Федерации РФРеспублика МордовияАртем ЗдуновРоссийский экспортный центрРоссия
 
 
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