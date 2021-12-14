https://ria.ru/20211214/biznes-1763649285.html

В Мордовии выросло число экспортеров среди малого и среднего бизнеса

В Мордовии выросло число экспортеров среди малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 14.12.2021

В Мордовии выросло число экспортеров среди малого и среднего бизнеса

Количество экспортеров среди субъектов малого и среднего предпринимательства в Мордовии в сравнении с 2020 годом увеличилось более чем на 90%, заявил глава... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T13:26

2021-12-14T13:26

2021-12-14T13:26

республика мордовия

экономика

технологии

бизнес

рязанская область

владимир путин

совет федерации рф

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек — РИА Новости. Количество экспортеров среди субъектов малого и среднего предпринимательства в Мордовии в сравнении с 2020 годом увеличилось более чем на 90%, заявил глава республики Артём Здунов на круглом столе по вопросам развития системы поддержки экспорта в Совете Федерации.Темой заседания стало создание цифровой экосистемы поддержки экспорта. Сенаторы, представители отраслевых министерств и ведомств, Российского экспортного центра обсуждали, что нужно сделать, чтобы активно наращивать экспортное направление. От губернаторского корпуса на заседании выступили руководители двух российских регионов – Мордовии и Рязанской области."Глава Мордовии отметил, что для республики сотрудничество с Российским экспортным центром - важнейший элемент системы поддержки и развития внешнеэкономической деятельности. Расширение рынков сбыта – это создание новых рабочих мест, увеличение инвестиций и рост собственных доходов", - говорится в сообщении пресс-службы главы республики.Здунов подчеркнул, что за год активной работы по программам РЭЦ заметен существенный рост экспортных показателей. "Количество экспортеров малого и среднего предпринимательства в сравнении с прошлым годом увеличилось более чем на 90% - со 146 до 279 компаний. Регион показал такой рост только потому, что мы стали максимально использовать инструменты государственной поддержки, участвовать в государственных программах", - цитирует пресс-служба слова Здунова.За год в Мордовии организовано 18 международных выставочных мероприятий, 2 международные бизнес-миссии, 4 приема иностранных делегаций. Республика является пилотным регионом по созданию и внедрению системы поддержки новых инвестиционных проектов "Fast track", предложенной президентом России Владимиром Путиным по итогам Петербургского международного экономического форума. В регионе сформирован экспортный совет при главе республики, потенциальным экспортерам оказывается вся необходимая поддержка.В настоящее время Мордовия экспортирует свою продукцию в более чем 70 стран мира. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся мерами поддержки экспорта, по сравнению с декабрем 2020 года выросло на 80%.

https://ria.ru/20211208/mordoviya-1762783384.html

https://ria.ru/20211130/sotrudnichestvo-1761498701.html

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экономика, технологии, бизнес, рязанская область, владимир путин, совет федерации рф, республика мордовия, артем здунов, российский экспортный центр, россия