В Мордовии выросло число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
Здунов: число экспортеров среди малого и среднего бизнеса в Мордовии выросло почти вдвое
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек — РИА Новости. Количество экспортеров среди субъектов малого и среднего предпринимательства в Мордовии в сравнении с 2020 годом увеличилось более чем на 90%, заявил глава республики Артём Здунов на круглом столе по вопросам развития системы поддержки экспорта в Совете Федерации.
Темой заседания стало создание цифровой экосистемы поддержки экспорта. Сенаторы, представители отраслевых министерств и ведомств, Российского экспортного центра обсуждали, что нужно сделать, чтобы активно наращивать экспортное направление. От губернаторского корпуса на заседании выступили руководители двух российских регионов – Мордовии и Рязанской области.
"Глава Мордовии отметил, что для республики сотрудничество с Российским экспортным центром - важнейший элемент системы поддержки и развития внешнеэкономической деятельности. Расширение рынков сбыта – это создание новых рабочих мест, увеличение инвестиций и рост собственных доходов", - говорится в сообщении пресс-службы главы республики.
Здунов подчеркнул, что за год активной работы по программам РЭЦ заметен существенный рост экспортных показателей. "Количество экспортеров малого и среднего предпринимательства в сравнении с прошлым годом увеличилось более чем на 90% - со 146 до 279 компаний. Регион показал такой рост только потому, что мы стали максимально использовать инструменты государственной поддержки, участвовать в государственных программах", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
За год в Мордовии организовано 18 международных выставочных мероприятий, 2 международные бизнес-миссии, 4 приема иностранных делегаций. Республика является пилотным регионом по созданию и внедрению системы поддержки новых инвестиционных проектов "Fast track", предложенной президентом России Владимиром Путиным по итогам Петербургского международного экономического форума. В регионе сформирован экспортный совет при главе республики, потенциальным экспортерам оказывается вся необходимая поддержка.
В настоящее время Мордовия экспортирует свою продукцию в более чем 70 стран мира. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся мерами поддержки экспорта, по сравнению с декабрем 2020 года выросло на 80%.