https://ria.ru/20211214/bieber-1763426489.html
Джастин Бибер представил анимационный клип на свой старый хит
Джастин Бибер представил анимационный клип на свой старый хит - РИА Новости, 14.12.2021
Джастин Бибер представил анимационный клип на свой старый хит
Джастин Бибер представил анимационный клип на песню "Christmas love". Ролик опубликован на его YouTube-канале. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T06:55
2021-12-14T06:55
2021-12-14T06:55
культура
джастин бибер
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Джастин Бибер представил анимационный клип на песню "Christmas love". Ролик опубликован на его YouTube-канале. События в нем разверчиваются на кануне Рождества. В видео рассказывается о паре, внешне похожей на Бибера и его супругу Хейли. Их друг влюбляется в девушку, которая не свободна. Ее счастливчик-бойфренд изображен как исчадие зла — у миловидного парня вытянутый зрачок и клыкастая улыбка. То, что человек он нехороший, вскоре подкрепляется и его отношением к животным. Анимационная версия Бибера бросает вызов этому горе-антагонисту, чтобы его друг мог побыть наедине с понравившейся девушкой. Персонажи соревнуются в скейтбординге. Именно на трассе и становится понятно, что красавчик с оскалом хищника — настоящий подлец. Он отдавил хвостик зайчику. И заработал в его лице настоящего врага — зверь оказался мстительным. Клип Бибера заканчивается, как и любой рождественский ромком, на позитиве. Злодей наказан и высмеян, а молодой человек и девушка, которые словно бы предназначены друг для друга, проводят праздник вместе. Трек "Christmas love" не новинка. Он вошел в альбом Бибера "Under The Mistletoe" 2011 года. Диск был очень успешным. За первую неделю после его релиза было продано 210 тысяч копий. И он дебютировал с первой строчки в чарте Billboard 200. Певец посвятил клип 10-летию пластинки.
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джастин бибер, новости культуры, музыка
Джастин Бибер представил анимационный клип на свой старый хит
Джастин Бибер представил анимационный клип на песню "Christmas love"
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Джастин Бибер представил анимационный клип на песню "Christmas love". Ролик опубликован на его YouTube-канале.
События в нем разверчиваются на кануне Рождества. В видео рассказывается о паре, внешне похожей на Бибера и его супругу Хейли. Их друг влюбляется в девушку, которая не свободна. Ее счастливчик-бойфренд изображен как исчадие зла — у миловидного парня вытянутый зрачок и клыкастая улыбка.
То, что человек он нехороший, вскоре подкрепляется и его отношением к животным. Анимационная версия Бибера бросает вызов этому горе-антагонисту, чтобы его друг мог побыть наедине с понравившейся девушкой. Персонажи соревнуются в скейтбординге. Именно на трассе и становится понятно, что красавчик с оскалом хищника — настоящий подлец. Он отдавил хвостик зайчику. И заработал в его лице настоящего врага — зверь оказался мстительным.
Клип Бибера заканчивается, как и любой рождественский ромком, на позитиве. Злодей наказан и высмеян, а молодой человек и девушка, которые словно бы предназначены друг для друга, проводят праздник вместе.
Трек "Christmas love" не новинка. Он вошел в альбом Бибера "Under The Mistletoe" 2011 года. Диск был очень успешным. За первую неделю после его релиза было продано 210 тысяч копий. И он дебютировал с первой строчки в чарте Billboard 200. Певец посвятил клип 10-летию пластинки.