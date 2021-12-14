Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211214/bieber-1763426489.html
Джастин Бибер представил анимационный клип на свой старый хит
Джастин Бибер представил анимационный клип на свой старый хит - РИА Новости, 14.12.2021
Джастин Бибер представил анимационный клип на свой старый хит
Джастин Бибер представил анимационный клип на песню "Christmas love". Ролик опубликован на его YouTube-канале. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T06:55
2021-12-14T06:55
культура
джастин бибер
новости культуры
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763420811_0:2:3577:2014_1920x0_80_0_0_c3a241a3be7fe89a96e64239222598c0.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Джастин Бибер представил анимационный клип на песню "Christmas love". Ролик опубликован на его YouTube-канале. События в нем разверчиваются на кануне Рождества. В видео рассказывается о паре, внешне похожей на Бибера и его супругу Хейли. Их друг влюбляется в девушку, которая не свободна. Ее счастливчик-бойфренд изображен как исчадие зла — у миловидного парня вытянутый зрачок и клыкастая улыбка. То, что человек он нехороший, вскоре подкрепляется и его отношением к животным. Анимационная версия Бибера бросает вызов этому горе-антагонисту, чтобы его друг мог побыть наедине с понравившейся девушкой. Персонажи соревнуются в скейтбординге. Именно на трассе и становится понятно, что красавчик с оскалом хищника — настоящий подлец. Он отдавил хвостик зайчику. И заработал в его лице настоящего врага — зверь оказался мстительным. Клип Бибера заканчивается, как и любой рождественский ромком, на позитиве. Злодей наказан и высмеян, а молодой человек и девушка, которые словно бы предназначены друг для друга, проводят праздник вместе. Трек "Christmas love" не новинка. Он вошел в альбом Бибера "Under The Mistletoe" 2011 года. Диск был очень успешным. За первую неделю после его релиза было продано 210 тысяч копий. И он дебютировал с первой строчки в чарте Billboard 200. Певец посвятил клип 10-летию пластинки.
https://ria.ru/20211009/bieber-1753693563.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763420811_0:0:2685:2014_1920x0_80_0_0_92c7146b915023a3091c623fe529d7e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джастин бибер, новости культуры, музыка
06:55 14.12.2021
 
Джастин Бибер представил анимационный клип на свой старый хит

Джастин Бибер представил анимационный клип на песню "Christmas love"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Джастин Бибер представил анимационный клип на песню "Christmas love". Ролик опубликован на его YouTube-канале.
События в нем разверчиваются на кануне Рождества. В видео рассказывается о паре, внешне похожей на Бибера и его супругу Хейли. Их друг влюбляется в девушку, которая не свободна. Ее счастливчик-бойфренд изображен как исчадие зла — у миловидного парня вытянутый зрачок и клыкастая улыбка.
То, что человек он нехороший, вскоре подкрепляется и его отношением к животным. Анимационная версия Бибера бросает вызов этому горе-антагонисту, чтобы его друг мог побыть наедине с понравившейся девушкой. Персонажи соревнуются в скейтбординге. Именно на трассе и становится понятно, что красавчик с оскалом хищника — настоящий подлец. Он отдавил хвостик зайчику. И заработал в его лице настоящего врага — зверь оказался мстительным.
Клип Бибера заканчивается, как и любой рождественский ромком, на позитиве. Злодей наказан и высмеян, а молодой человек и девушка, которые словно бы предназначены друг для друга, проводят праздник вместе.
Трек "Christmas love" не новинка. Он вошел в альбом Бибера "Under The Mistletoe" 2011 года. Диск был очень успешным. За первую неделю после его релиза было продано 210 тысяч копий. И он дебютировал с первой строчки в чарте Billboard 200. Певец посвятил клип 10-летию пластинки.
Justin Bieber - Ghost. Кадр видео
9 октября, 02:09Культура
Дайан Китон снялась в новом клипе Джастина Бибера
 
КультураДжастин БиберНовости культурыМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:18Мясников предупредил россиян об эпидемии опаснее пандемии коронавируса
10:16Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометров
10:12В Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект о геноциде во время войны
10:04На зарплаты бюджетников выделили более 12 миллиардов рублей
09:56Российские военные следят за фрегатом "Овернь" в Черном море
09:55"Молдовагаз" заявила, что рассчиталась с "Газпромом" за ноябрьский газ
09:46Житель Омска, жестоко убивший собаку соседки, получил условный срок
09:38Житель Чукотки получил 19,5 года колонии за убийство двух человек
09:33Более 750 населенных пунктов в трех российских регионах остались без света
09:32Подозреваемая в хищении 20 миллионов рублей кассирша сдалась полиции
09:32Сугробы в Москве выросли до 30 сантиметров
09:27Аналитики ждут роста ключевой ставки до 8,5% годовых
09:26В подмосковном Клину загорелась кровля цеха предприятия
09:25Врач рассказала, кому необходима ревакцинация от COVID-19
09:23Трутнев раскритиковал работу Росприроднадзора на Камчатке
09:22Спутники связи "Экспресс" вышли на орбиту
09:21Армения назначит спецпредставителя для урегулирования отношений с Турцией
09:21Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" направилось в Севастополь
09:17Правительство утвердило план развития Норильска
09:08Дептранс оценил ситуацию на дорогах Москвы после сильного снегопада
Лента новостейМолния
Мясников предупредил россиян об эпидемии опаснее пандемии коронавирусаЦены фьючерсов на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометровВ Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект о геноциде во время войныНа зарплаты бюджетников выделили более 12 миллиардов рублейРоссийские военные следят за фрегатом "Овернь" в Черном море"Молдовагаз" заявила, что рассчиталась с "Газпромом" за ноябрьский газЖитель Омска, жестоко убивший собаку соседки, получил условный срокЖитель Чукотки получил 19,5 года колонии за убийство двух человекБолее 750 населенных пунктов в трех российских регионах остались без светаПодозреваемая в хищении 20 миллионов рублей кассирша сдалась полицииСугробы в Москве выросли до 30 сантиметровАналитики ждут роста ключевой ставки до 8,5% годовыхВ подмосковном Клину загорелась кровля цеха предприятияВрач рассказала, кому необходима ревакцинация от COVID-19Трутнев раскритиковал работу Росприроднадзора на КамчаткеСпутники связи "Экспресс" вышли на орбитуАрмения назначит спецпредставителя для урегулирования отношений с ТурциейСудно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" направилось в СевастопольПравительство утвердило план развития НорильскаДептранс оценил ситуацию на дорогах Москвы после сильного снегопада