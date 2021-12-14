https://ria.ru/20211214/berbok-1763586541.html

Накинувшаяся на Россию министр стала в Германии посмешищем

Немцы высмеяли главу МИД, пригрозившую России - РИА Новости, 14.12.2021

Накинувшаяся на Россию министр стала в Германии посмешищем

Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный высказыванию новой главы МИД Германии Анналены Бербок о последствиях для России в случае "вторжения" РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T02:14

2021-12-14T02:14

2021-12-14T02:22

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украина

сша

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дмитрий песков

сергей рябков

евросоюз

мид германии

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный высказыванию новой главы МИД Германии Анналены Бербок о последствиях для России в случае "вторжения" на Украину.Как пишет издание, на заседании Совета МИД Евросоюза министр "пригрозила" Москве "тяжелыми дипломатическими и экономическими последствиями" в случае "агрессивных" действий.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Бербок, по-видимому, действительно полагает, что лично она имеет право "угрожать" России. Это опасно для тех, у кого проблема с переоценкой своих возможностей. Но, очевидно, нельзя сказать, что с точки зрения характера она не подходит для такой должности", - написала Renate B."Бербок угрожает, и Путин трепещет. Теперь Россия должна опасаться того, что после ее завоевания бундесвером она будет охвачена зеленой климатической политикой", - сыронизировал advocatus diaboli."Русских я не боюсь. Меня пугает морализаторская и высокомерная политика лево-зеленых благодетелей", - призналась Christiane M."Что за детское позерство. Неловко", - заявил Ulf K."Как в дешевом фильме. Однако этот неопытный, вспыльчивый человек является главой нашего МИД и представляет нашу страну", - добавила Landfrau.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как указывал замглавы МИД Сергей Рябков, действия США и союзников по НАТО наводят на мысль, что они готовятся к повторению печального опыта "Карибского кризиса", но на новой военно-технической базе, последствия таких шагов трудно предсказуемы. По его словам, пренебрежительный подход Европы к безопасности на континенте, в том числе следование методичкам США, разочаровывает. Рябков считает, что США "странным образом" зациклились на теме якобы "российского вторжения" на Украину, его нет и быть не может, при этом Вашингтон не имеет ни морального, ни политического права ставить вопрос, что Россия делает на своей территории.

https://ria.ru/20211212/oruzhie-1763373788.html

https://ria.ru/20211213/uspekhi-1763579931.html

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в мире, украина, сша, германия, дмитрий песков, сергей рябков, евросоюз, мид германии, россия, анналена бербок