https://ria.ru/20211214/benallya-1763677084.html

Бывшего помощника Макрона заключили под стражу

Бывшего помощника Макрона заключили под стражу - РИА Новости, 14.12.2021

Бывшего помощника Макрона заключили под стражу

Бывший сотрудник администрации президента Франции Эммануэля Макрона Александр Беналля заключен под стражу во вторник в рамках расследования контракта, который... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T15:27

2021-12-14T15:27

2021-12-14T15:27

в мире

франция

эммануэль макрон

вперед, республика

александр беналла

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ПАРИЖ, 14 дек – РИА Новости. Бывший сотрудник администрации президента Франции Эммануэля Макрона Александр Беналля заключен под стражу во вторник в рамках расследования контракта, который при его посредничестве был заключен с российским предпринимателем Искандером Махмудовым, сообщает журнал Point.Беналля был допрошен в рамках расследования этого дела. Как пишет Point, следствие пытается установить, использовал ли бывший помощник Макрона свой пост в Елисейском дворце для получения контракта, который был заключен бывшим соратником Беналля Венсеном Кразом и российским предпринимателем.По сообщению телеканала BFMTV, Беналля подозревается в коррупции и обходе налогового законодательства.Как ранее отмечали французские СМИ, в июне 2018 года Махмудов подписал контракт с охранной фирмой Венсана Краза - бывшего полицейского, который тогда занимался вопросами безопасности в аппарате правящей партии "Вперед, республика". Сделка на 300 тысяч евро предусматривала защиту активов Махмудова и его родных во Франции. В феврале 2019 года финансовая прокуратура Франции начала проверку контракта.В октябре суд Парижа приговорил Беналля к трём годам тюрьмы, два из них условно, по делу о применении силы на манифестации в мае 2018 года. Защита Беналля заявила, что обжалует приговор.

https://ria.ru/20211109/frantsiya-1758110246.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, вперед, республика, александр беналла