Бывшего помощника Макрона заключили под стражу
Экс-помощника Макрона заключили под стражу по делу о контракте с российским бизнесменом
© AP Photo / Clemont LanotСоветник президента Франции Александр Беналля во время столкновений с активистами на майском митинге в Париже
© AP Photo / Clemont Lanot
ПАРИЖ, 14 дек – РИА Новости. Бывший сотрудник администрации президента Франции Эммануэля Макрона Александр Беналля заключен под стражу во вторник в рамках расследования контракта, который при его посредничестве был заключен с российским предпринимателем Искандером Махмудовым, сообщает журнал Point.
Беналля был допрошен в рамках расследования этого дела. Как пишет Point, следствие пытается установить, использовал ли бывший помощник Макрона свой пост в Елисейском дворце для получения контракта, который был заключен бывшим соратником Беналля Венсеном Кразом и российским предпринимателем.
По сообщению телеканала BFMTV, Беналля подозревается в коррупции и обходе налогового законодательства.
Как ранее отмечали французские СМИ, в июне 2018 года Махмудов подписал контракт с охранной фирмой Венсана Краза - бывшего полицейского, который тогда занимался вопросами безопасности в аппарате правящей партии "Вперед, республика". Сделка на 300 тысяч евро предусматривала защиту активов Махмудова и его родных во Франции. В феврале 2019 года финансовая прокуратура Франции начала проверку контракта.
В октябре суд Парижа приговорил Беналля к трём годам тюрьмы, два из них условно, по делу о применении силы на манифестации в мае 2018 года. Защита Беналля заявила, что обжалует приговор.