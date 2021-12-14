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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211214/belluchchi-1763676869.html
Беллуччи станцевала танго в итальянской версии "Танцев со звездами"
Беллуччи станцевала танго в итальянской версии "Танцев со звездами" - РИА Новости, 14.12.2021
Беллуччи станцевала танго в итальянской версии "Танцев со звездами"
Моника Беллуччи станцевала танго в итальянской версии шоу "Танцы со звездами". Фрагментом своего выступления она поделилась в Instagram. Пару ей составил танцор РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:52
2021-12-14T15:52
шоубиз
шоу-бизнес
моника беллуччи
знаменитости
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Моника Беллуччи станцевала танго в итальянской версии шоу "Танцы со звездами". Фрагментом своего выступления она поделилась в Instagram. Пару ей составил танцор Симоне ди Паскуале.Экспрессивный танец был построен на контрастных образах: Беллуччи выбрала полностью черный наряд, состоящий из брючного костюма, туфель на высоком каблуке и полупрозрачного нижнего белья. Ее партнер предстал перед публикой в белоснежном пиджаке и рубашке. Оформление номера было сделано в красных тонах.Актриса приняла приглашение организаторов шоу на одно выступление: она не участвует в проекте на постоянной основе.Ранее актриса удивила пользователей социальных сетей сменой имиджа – ради роли в фильме она примерила платиновый блонд, вместо привычного темного цвета волос.
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шоу-бизнес, моника беллуччи, знаменитости
15:52 14.12.2021
 
Беллуччи станцевала танго в итальянской версии "Танцев со звездами"

Беллуччи в качестве гостьи станцевала танго в итальянской версии "Танцев со звездами"

© AP Photo / Gregorio BorgiaИтальянская актриса Моника Беллуччи
Итальянская актриса Моника Беллуччи - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© AP Photo / Gregorio Borgia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Моника Беллуччи станцевала танго в итальянской версии шоу "Танцы со звездами". Фрагментом своего выступления она поделилась в Instagram. Пару ей составил танцор Симоне ди Паскуале.
Экспрессивный танец был построен на контрастных образах: Беллуччи выбрала полностью черный наряд, состоящий из брючного костюма, туфель на высоком каблуке и полупрозрачного нижнего белья. Ее партнер предстал перед публикой в белоснежном пиджаке и рубашке. Оформление номера было сделано в красных тонах.
Актриса приняла приглашение организаторов шоу на одно выступление: она не участвует в проекте на постоянной основе.

"Моника талантлива во всем", "Разве есть что-то, что Моника не в состоянии сделать?", "Вы можете поверить, что ей 57 лет?", – написали поклонники в комментариях.

Ранее актриса удивила пользователей социальных сетей сменой имиджа – ради роли в фильме она примерила платиновый блонд, вместо привычного темного цвета волос.
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