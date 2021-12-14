https://ria.ru/20211214/belluchchi-1763676869.html

Беллуччи станцевала танго в итальянской версии "Танцев со звездами"

Беллуччи станцевала танго в итальянской версии "Танцев со звездами" - РИА Новости, 14.12.2021

Беллуччи станцевала танго в итальянской версии "Танцев со звездами"

Моника Беллуччи станцевала танго в итальянской версии шоу "Танцы со звездами". Фрагментом своего выступления она поделилась в Instagram. Пару ей составил танцор РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T15:52

2021-12-14T15:52

2021-12-14T15:52

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Моника Беллуччи станцевала танго в итальянской версии шоу "Танцы со звездами". Фрагментом своего выступления она поделилась в Instagram. Пару ей составил танцор Симоне ди Паскуале.Экспрессивный танец был построен на контрастных образах: Беллуччи выбрала полностью черный наряд, состоящий из брючного костюма, туфель на высоком каблуке и полупрозрачного нижнего белья. Ее партнер предстал перед публикой в белоснежном пиджаке и рубашке. Оформление номера было сделано в красных тонах.Актриса приняла приглашение организаторов шоу на одно выступление: она не участвует в проекте на постоянной основе.Ранее актриса удивила пользователей социальных сетей сменой имиджа – ради роли в фильме она примерила платиновый блонд, вместо привычного темного цвета волос.

https://ria.ru/20211101/kassel-1757264635.html

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шоу-бизнес, моника беллуччи, знаменитости