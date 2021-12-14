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Посол в Лондоне заявил, что нельзя исключать размещение баз НАТО на Украине
Посол в Лондоне заявил, что нельзя исключать размещение баз НАТО на Украине - РИА Новости, 14.12.2021
Посол в Лондоне заявил, что нельзя исключать размещение баз НАТО на Украине
Исключать размещения баз отдельных стран НАТО на Украине нельзя, но в альянсе есть те, кто понимает неприемлемость этого, заявил посол РФ в Лондоне Андрей... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:03
2021-12-14T15:03
2021-12-14T15:07
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Исключать размещения баз отдельных стран НАТО на Украине нельзя, но в альянсе есть те, кто понимает неприемлемость этого, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин."Теоретически такая ситуация возможна, это привилегированное партнерство, которое у американцев подписано с рядом стран на Востоке... Однако это будет означать отход от основополагающего акта и тех обязательств о военной сдержанности, которые в нем зафиксированы. В НАТО не только есть горячие головы, многие люди, которые разбираются в этих вопросах европейской безопасности... они понимают недопустимость такого отхода, но теоретически этого исключать нельзя", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире, украина, лондон, великобритания, нато, россия, андрей келин
15:03 14.12.2021 (обновлено: 15:07 14.12.2021)
Посол в Лондоне заявил, что нельзя исключать размещение баз НАТО на Украине
Посол России в Британии Келин заявил, что нельзя исключать размещение баз НАТО на Украине