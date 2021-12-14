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Комплекс "Байтерек" на Байконуре переименуют в "Назарбаевский старт"
Комплекс "Байтерек" на Байконуре переименуют в "Назарбаевский старт" - РИА Новости, 14.12.2021
Комплекс "Байтерек" на Байконуре переименуют в "Назарбаевский старт"
Решение о переименовании в честь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева ракетно-космического комплекса "Байтерек" будет принято после завершения... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T08:41
2021-12-14T08:41
2021-12-14T08:41
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НУР-СУЛТАН, 14 дек - РИА Новости. Решение о переименовании в честь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева ракетно-космического комплекса "Байтерек" будет принято после завершения модернизации проекта, заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин.Переименовать "Байтерек" в честь Назарбаева ранее предложил президент РФ Владимир Путин. С тех пор за комплексом неофициально закрепилось название "Назарбаевский старт", отмечали в "Роскосмосе"."В этом вопросе мы не ждем никаких постановлений, документов, которые закрепляют его название. Мы хотим сначала завершить работы, а потом в процессе, когда будем презентовать главам государств, тогда примут решение о переименовании", - сказал Мусин журналистам.Сейчас, по его словам, "Назарбаевский старт" - это рабочее название проекта, к которому все привыкли.В декабре гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что работы по восстановлению стартового комплекса на Байконуре и его модернизации под ракеты "Союз-5" в рамках российско-казахстанского проекта "Байтерек" начнутся в марте 2022 года. Вклад российской стороны заключается в создании ракеты "Союз-5", казахстанской - в приведении в порядок стартового комплекса.
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байконур (город), владимир путин, дмитрий рогозин, роскосмос, нурсултан назарбаев, космос - риа наука, россия
Комплекс "Байтерек" на Байконуре переименуют в "Назарбаевский старт"
Комплекс "Байтерек" на Байконуре переименуют в "Назарбаевский старт" после модернизации
НУР-СУЛТАН, 14 дек - РИА Новости. Решение о переименовании в честь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева ракетно-космического комплекса "Байтерек" будет принято после завершения модернизации проекта, заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин.
Переименовать "Байтерек" в честь Назарбаева ранее предложил президент РФ Владимир Путин
. С тех пор за комплексом неофициально закрепилось название "Назарбаевский старт", отмечали в "Роскосмосе
".
"В этом вопросе мы не ждем никаких постановлений, документов, которые закрепляют его название. Мы хотим сначала завершить работы, а потом в процессе, когда будем презентовать главам государств, тогда примут решение о переименовании", - сказал Мусин журналистам.
Сейчас, по его словам, "Назарбаевский старт" - это рабочее название проекта, к которому все привыкли.
В декабре гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
заявил, что работы по восстановлению стартового комплекса на Байконуре
и его модернизации под ракеты "Союз-5"
в рамках российско-казахстанского проекта "Байтерек" начнутся в марте 2022 года. Вклад российской стороны заключается в создании ракеты "Союз-5", казахстанской - в приведении в порядок стартового комплекса.