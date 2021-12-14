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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211214/bayterek-1763597105.html
Комплекс "Байтерек" на Байконуре переименуют в "Назарбаевский старт"
Комплекс "Байтерек" на Байконуре переименуют в "Назарбаевский старт" - РИА Новости, 14.12.2021
Комплекс "Байтерек" на Байконуре переименуют в "Назарбаевский старт"
Решение о переименовании в честь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева ракетно-космического комплекса "Байтерек" будет принято после завершения... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T08:41
2021-12-14T08:41
наука
байконур (город)
владимир путин
дмитрий рогозин
роскосмос
нурсултан назарбаев
космос - риа наука
россия
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НУР-СУЛТАН, 14 дек - РИА Новости. Решение о переименовании в честь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева ракетно-космического комплекса "Байтерек" будет принято после завершения модернизации проекта, заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин.Переименовать "Байтерек" в честь Назарбаева ранее предложил президент РФ Владимир Путин. С тех пор за комплексом неофициально закрепилось название "Назарбаевский старт", отмечали в "Роскосмосе"."В этом вопросе мы не ждем никаких постановлений, документов, которые закрепляют его название. Мы хотим сначала завершить работы, а потом в процессе, когда будем презентовать главам государств, тогда примут решение о переименовании", - сказал Мусин журналистам.Сейчас, по его словам, "Назарбаевский старт" - это рабочее название проекта, к которому все привыкли.В декабре гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что работы по восстановлению стартового комплекса на Байконуре и его модернизации под ракеты "Союз-5" в рамках российско-казахстанского проекта "Байтерек" начнутся в марте 2022 года. Вклад российской стороны заключается в создании ракеты "Союз-5", казахстанской - в приведении в порядок стартового комплекса.
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байконур (город), владимир путин, дмитрий рогозин, роскосмос, нурсултан назарбаев, космос - риа наука, россия
08:41 14.12.2021
 
Комплекс "Байтерек" на Байконуре переименуют в "Назарбаевский старт"

Комплекс "Байтерек" на Байконуре переименуют в "Назарбаевский старт" после модернизации

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" / Перейти в фотобанкРН "Союз-2.1б" с транспортным кораблем-модулем "Прогресс М-УМ" установили на стартовом комплексе космодрома Байконур
РН Союз-2.1б с транспортным кораблем-модулем Прогресс М-УМ установили на стартовом комплексе космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
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НУР-СУЛТАН, 14 дек - РИА Новости. Решение о переименовании в честь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева ракетно-космического комплекса "Байтерек" будет принято после завершения модернизации проекта, заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин.
Переименовать "Байтерек" в честь Назарбаева ранее предложил президент РФ Владимир Путин. С тех пор за комплексом неофициально закрепилось название "Назарбаевский старт", отмечали в "Роскосмосе".
"В этом вопросе мы не ждем никаких постановлений, документов, которые закрепляют его название. Мы хотим сначала завершить работы, а потом в процессе, когда будем презентовать главам государств, тогда примут решение о переименовании", - сказал Мусин журналистам.
Сейчас, по его словам, "Назарбаевский старт" - это рабочее название проекта, к которому все привыкли.
В декабре гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что работы по восстановлению стартового комплекса на Байконуре и его модернизации под ракеты "Союз-5" в рамках российско-казахстанского проекта "Байтерек" начнутся в марте 2022 года. Вклад российской стороны заключается в создании ракеты "Союз-5", казахстанской - в приведении в порядок стартового комплекса.
Космонавты на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 11.04.2019
11 апреля 2019, 10:08Наука
Россия внесет в проект "Байтерек" в три раза больше Казахстана
 
НаукаБайконур (город)Владимир ПутинДмитрий РогозинРоскосмосНурсултан НазарбаевКосмос - РИА НаукаРоссия
 
 
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