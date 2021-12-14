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Пример для Хельсинки: финку поразил бассейн под открытым небом в зимней Москве
Финская журналистка рассказала, чем ее поразил открытый бассейн в Москве - РИА Новости, 14.12.2021
Пример для Хельсинки: финку поразил бассейн под открытым небом в зимней Москве
Журналистка финской газеты Helsingin Sanomat Йенни Йесканен побывала в открытом бассейне "Чайка" в центре Москвы в разгар пурги и поделилась впечатлениями от... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:52
2021-12-14T15:52
в мире
хельсинки
финляндия
москва
россия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Журналистка финской газеты Helsingin Sanomat Йенни Йесканен побывала в открытом бассейне "Чайка" в центре Москвы в разгар пурги и поделилась впечатлениями от отдыха.Автор рассказала, что воду круглый год прогревают до 28 градусов, благодаря чему даже в "ужасные" минус шесть и метель вечером буднего дня все дорожки заполнены."В 25-метровом бассейне проходит занятия по аквааэробике и тренировка по плаванию. Вышка для прыжков тоже работает", — поделилась журналистка.После плаванья посетители могут зайти в финскую сауну с аромамаслами и окнами с видом на бассейн и город."Может, Хельсинки тоже стоит о таком задуматься?" — предложила Йесканен.Она пояснила, что в финской столице Водный стадион работает всего пять месяцев в году и закрывается в сентябре. Местные жители, по ее словам, просят продлить сезон хотя бы до середины осени."Круглогодичная работа Водного стадиона влетела бы городу в копеечку", — добавила репортер.При этом Йесканен отметила, что "Чайка" в Москве не получает бюджетного финансирования: на содержание спорткомплекса тратятся только собственные средства. Один визит обходится в две тысячи рублей, что, по словам иностранки, намного дороже, чем посещение Водного стадиона в Хельсинки.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211023/russkiy-1755953381.html
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в мире, хельсинки, финляндия, москва, россия
15:52 14.12.2021
 
Финская журналистка рассказала, чем ее поразил открытый бассейн в Москве

Финская журналистка Йесканен восхитилась открытым бассейном в зимней Москве

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОткрытый бассейн "Чайка" в Москве
Открытый бассейн Чайка в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Журналистка финской газеты Helsingin Sanomat Йенни Йесканен побывала в открытом бассейне "Чайка" в центре Москвы в разгар пурги и поделилась впечатлениями от отдыха.
Автор рассказала, что воду круглый год прогревают до 28 градусов, благодаря чему даже в "ужасные" минус шесть и метель вечером буднего дня все дорожки заполнены.
"В 25-метровом бассейне проходит занятия по аквааэробике и тренировка по плаванию. Вышка для прыжков тоже работает", — поделилась журналистка.
После плаванья посетители могут зайти в финскую сауну с аромамаслами и окнами с видом на бассейн и город.
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"Может, Хельсинки тоже стоит о таком задуматься?" — предложила Йесканен.
Она пояснила, что в финской столице Водный стадион работает всего пять месяцев в году и закрывается в сентябре. Местные жители, по ее словам, просят продлить сезон хотя бы до середины осени.
"Круглогодичная работа Водного стадиона влетела бы городу в копеечку", — добавила репортер.
При этом Йесканен отметила, что "Чайка" в Москве не получает бюджетного финансирования: на содержание спорткомплекса тратятся только собственные средства. Один визит обходится в две тысячи рублей, что, по словам иностранки, намного дороже, чем посещение Водного стадиона в Хельсинки.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреХельсинкиФинляндияМоскваРоссия
 
 
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