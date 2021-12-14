https://ria.ru/20211214/basseyn-1763681998.html

Пример для Хельсинки: финку поразил бассейн под открытым небом в зимней Москве

Финская журналистка рассказала, чем ее поразил открытый бассейн в Москве - РИА Новости, 14.12.2021

Пример для Хельсинки: финку поразил бассейн под открытым небом в зимней Москве

Журналистка финской газеты Helsingin Sanomat Йенни Йесканен побывала в открытом бассейне "Чайка" в центре Москвы в разгар пурги и поделилась впечатлениями от... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T15:52

2021-12-14T15:52

2021-12-14T15:52

в мире

хельсинки

финляндия

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/60172/33/601723317_0:370:2899:2000_1920x0_80_0_0_a995148b35eb82323c7d210344bda323.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Журналистка финской газеты Helsingin Sanomat Йенни Йесканен побывала в открытом бассейне "Чайка" в центре Москвы в разгар пурги и поделилась впечатлениями от отдыха.Автор рассказала, что воду круглый год прогревают до 28 градусов, благодаря чему даже в "ужасные" минус шесть и метель вечером буднего дня все дорожки заполнены."В 25-метровом бассейне проходит занятия по аквааэробике и тренировка по плаванию. Вышка для прыжков тоже работает", — поделилась журналистка.После плаванья посетители могут зайти в финскую сауну с аромамаслами и окнами с видом на бассейн и город."Может, Хельсинки тоже стоит о таком задуматься?" — предложила Йесканен.Она пояснила, что в финской столице Водный стадион работает всего пять месяцев в году и закрывается в сентябре. Местные жители, по ее словам, просят продлить сезон хотя бы до середины осени."Круглогодичная работа Водного стадиона влетела бы городу в копеечку", — добавила репортер.При этом Йесканен отметила, что "Чайка" в Москве не получает бюджетного финансирования: на содержание спорткомплекса тратятся только собственные средства. Один визит обходится в две тысячи рублей, что, по словам иностранки, намного дороже, чем посещение Водного стадиона в Хельсинки.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211023/russkiy-1755953381.html

https://ria.ru/20211016/rossiya-1754862416.html

хельсинки

финляндия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хельсинки, финляндия, москва, россия