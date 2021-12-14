https://ria.ru/20211214/armeniya-1763672571.html
Россияне стали чаще бронировать вакцинные туры в Армению
Россияне стали чаще бронировать вакцинные туры в Армению - РИА Новости, 14.12.2021
Россияне стали чаще бронировать вакцинные туры в Армению
Россияне стали чаще бронировать туры в Армению, чтобы привиться одобренным ВОЗ препаратом Moderna, сообщил РИА Новости президент Армянской федерации туризма... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T18:12
2021-12-14T18:12
2021-12-14T18:12
туризм
армения
новости - туризм
туризм
россия
вакцинация
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154847/29/1548472921_0:370:2983:2048_1920x0_80_0_0_984fda29475bc9be6c9e48b67eb03572.jpg
ЕРЕВАН, 14 дек — РИА Новости. Россияне стали чаще бронировать туры в Армению, чтобы привиться одобренным ВОЗ препаратом Moderna, сообщил РИА Новости президент Армянской федерации туризма Мехак Апресян.В некоторые страны Европы, например, в Финляндию, Францию и Испанию, граждане РФ могут въехать лишь при наличии сертификата о вакцинации зарубежным лекарством.Однако, по словам Апресяна, наши соотечественники приезжают не только ради прививок. "Их интересует Армения, и очень хорошо, что есть дополнительный стимул. При выборе направления учитывается возможность вакцинации. Эти два фактора играют позитивную роль при принятии решения посетить республику", — отметил он.Эта практика выгодна не только с экономической точки зрения. "Это гуманитарный шаг. Туристы уезжают из Армении довольными, так как могут вакцинироваться наравне с гражданами страны без какой-либо дискриминации. Все это оказывает положительное влияние на туризм", — сказал Апресян.В Минздраве Армении РИА Новости сообщили, что россияне могут поставить укол бесплатно, в том числе препаратом Moderna. Для этого гражданину РФ нужно просто предъявить паспорт, других документов не требуется.
https://ria.ru/20211214/baykal-1763174121.html
https://ria.ru/20211023/venesuela-1755854229.html
армения
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154847/29/1548472921_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_3c10b0c14ee6b2fa5d5106df50553e8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, новости - туризм, туризм, россия, вакцинация, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
Россияне стали чаще бронировать вакцинные туры в Армению
Эксперт: россияне едут в Армению ради достопримечательностей и прививки препаратом Moderna
ЕРЕВАН, 14 дек — РИА Новости. Россияне стали чаще бронировать туры в Армению, чтобы привиться одобренным ВОЗ препаратом Moderna, сообщил РИА Новости президент Армянской федерации туризма Мехак Апресян.
В некоторые страны Европы, например, в Финляндию, Францию и Испанию, граждане РФ могут въехать лишь при наличии сертификата о вакцинации зарубежным лекарством.
Однако, по словам Апресяна, наши соотечественники приезжают не только ради прививок. "Их интересует Армения, и очень хорошо, что есть дополнительный стимул. При выборе направления учитывается возможность вакцинации. Эти два фактора играют позитивную роль при принятии решения посетить республику", — отметил он.
Эта практика выгодна не только с экономической точки зрения. "Это гуманитарный шаг. Туристы уезжают из Армении довольными, так как могут вакцинироваться наравне с гражданами страны без какой-либо дискриминации. Все это оказывает положительное влияние на туризм", — сказал Апресян.
В Минздраве Армении РИА Новости сообщили, что россияне могут поставить укол бесплатно, в том числе препаратом Moderna. Для этого гражданину РФ нужно просто предъявить паспорт, других документов не требуется.