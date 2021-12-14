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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211214/armeniya-1763672571.html
Россияне стали чаще бронировать вакцинные туры в Армению
Россияне стали чаще бронировать вакцинные туры в Армению - РИА Новости, 14.12.2021
Россияне стали чаще бронировать вакцинные туры в Армению
Россияне стали чаще бронировать туры в Армению, чтобы привиться одобренным ВОЗ препаратом Moderna, сообщил РИА Новости президент Армянской федерации туризма... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T18:12
2021-12-14T18:12
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ЕРЕВАН, 14 дек — РИА Новости. Россияне стали чаще бронировать туры в Армению, чтобы привиться одобренным ВОЗ препаратом Moderna, сообщил РИА Новости президент Армянской федерации туризма Мехак Апресян.В некоторые страны Европы, например, в Финляндию, Францию и Испанию, граждане РФ могут въехать лишь при наличии сертификата о вакцинации зарубежным лекарством.Однако, по словам Апресяна, наши соотечественники приезжают не только ради прививок. "Их интересует Армения, и очень хорошо, что есть дополнительный стимул. При выборе направления учитывается возможность вакцинации. Эти два фактора играют позитивную роль при принятии решения посетить республику", — отметил он.Эта практика выгодна не только с экономической точки зрения. "Это гуманитарный шаг. Туристы уезжают из Армении довольными, так как могут вакцинироваться наравне с гражданами страны без какой-либо дискриминации. Все это оказывает положительное влияние на туризм", — сказал Апресян.В Минздраве Армении РИА Новости сообщили, что россияне могут поставить укол бесплатно, в том числе препаратом Moderna. Для этого гражданину РФ нужно просто предъявить паспорт, других документов не требуется.
https://ria.ru/20211214/baykal-1763174121.html
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армения, новости - туризм, туризм, россия, вакцинация, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
18:12 14.12.2021
 
Россияне стали чаще бронировать вакцинные туры в Армению

Эксперт: россияне едут в Армению ради достопримечательностей и прививки препаратом Moderna

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПраздничная иллюминация на торжественной церемонии зажжения огней главной елки страны на Площади Республики в Ереване. 22 декабря 2018
Праздничная иллюминация на торжественной церемонии зажжения огней главной елки страны на Площади Республики в Ереване. 22 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 14 дек — РИА Новости. Россияне стали чаще бронировать туры в Армению, чтобы привиться одобренным ВОЗ препаратом Moderna, сообщил РИА Новости президент Армянской федерации туризма Мехак Апресян.
В некоторые страны Европы, например, в Финляндию, Францию и Испанию, граждане РФ могут въехать лишь при наличии сертификата о вакцинации зарубежным лекарством.
Однако, по словам Апресяна, наши соотечественники приезжают не только ради прививок. "Их интересует Армения, и очень хорошо, что есть дополнительный стимул. При выборе направления учитывается возможность вакцинации. Эти два фактора играют позитивную роль при принятии решения посетить республику", — отметил он.
Эта практика выгодна не только с экономической точки зрения. "Это гуманитарный шаг. Туристы уезжают из Армении довольными, так как могут вакцинироваться наравне с гражданами страны без какой-либо дискриминации. Все это оказывает положительное влияние на туризм", — сказал Апресян.
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