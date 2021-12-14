https://ria.ru/20211214/arktika-1763636728.html

В Арктике официально зарегистрировали температурный рекорд

В Арктике официально зарегистрировали температурный рекорд - РИА Новости, 14.12.2021

В Арктике официально зарегистрировали температурный рекорд

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) признала новым температурным рекордом температуру +38 градусов Цельсия, зарегистрированную 20 июня 2020 года в... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T12:37

2021-12-14T12:37

2021-12-14T13:23

наука

арктика

всемирная метеорологическая организация

земля - риа наука

климат

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) признала новым температурным рекордом температуру +38 градусов Цельсия, зарегистрированную 20 июня 2020 года в Верхоянске.В сообщении на сайте организации отмечается, что два последних года были аномально жаркими не только в Арктике. Зафиксированы самые высокие температуры за всю историю наблюдений в Антарктиде, а также, возможно, в Европе и мире в целом. По последним двум пунктам проверка еще не завершена.Летом 2020 года в заполярной Сибири в течение нескольких недель температура примерно на десять градусов Цельсия превышала климатическую норму. Это привело к катастрофическим пожарам, ускоренному таянию арктических льдов и многолетней мерзлоты в регионе. Максимальное значение зафиксировали на метеорологической станции во время продолжительной волны тепла.Он добавил, что в 2020 году был также установлен новый рекорд +18,3 градуса Цельсия для антарктического континента.Сейчас эксперты ВМО проверяют показания температуры +54,4 градуса Цельсия, зарегистрированные в 2020 и 2021 годах в самом жарком месте мира — Долине Смерти в Калифорнии, а также рекордные для Европы +48,8 на итальянском острове Сицилия в августе этого года."В Архиве погоды и экстремальных климатических явлений ВМО никогда не проводилось так много текущих одновременных исследований", — отметил Таалас.Данные из Верхоянска побудили специалистов из организации создать в архиве новую категорию "Самая высокая зарегистрированная температура на отметке 66,5⁰ Полярного круга или к северу от нее".Архив включает записи о самых высоких и самых низких отметках термометра в мире и отдельных регионах, экстремальных осадках, самом крупном граде, самой длинной засухе, максимальных порывах ветра, крупнейших вспышках молний и смертельных событиях, связанных с погодными явлениями.Верхоянск находится в 115 километрах от Полярного круга на территории Республики Саха (Якутия), в регионе Восточной Сибири с чрезвычайно суровым сухим континентальным климатом, для которого характерны длинная очень холодная зима и короткое жаркое лето. Метеорологические наблюдения здесь ведут с 1885 года.

https://ria.ru/20211130/klimat-1761419549.html

https://ria.ru/20211207/merzlota-1762611548.html

https://ria.ru/20211124/antarktida-1760490905.html

арктика

республика саха (якутия)

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арктика, всемирная метеорологическая организация, земля - риа наука, климат, республика саха (якутия)