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Наука
https://ria.ru/20211214/arktika-1763636728.html
В Арктике официально зарегистрировали температурный рекорд
В Арктике официально зарегистрировали температурный рекорд - РИА Новости, 14.12.2021
В Арктике официально зарегистрировали температурный рекорд
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) признала новым температурным рекордом температуру +38 градусов Цельсия, зарегистрированную 20 июня 2020 года в... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T12:37
2021-12-14T13:23
наука
арктика
всемирная метеорологическая организация
земля - риа наука
климат
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) признала новым температурным рекордом температуру +38 градусов Цельсия, зарегистрированную 20 июня 2020 года в Верхоянске.В сообщении на сайте организации отмечается, что два последних года были аномально жаркими не только в Арктике. Зафиксированы самые высокие температуры за всю историю наблюдений в Антарктиде, а также, возможно, в Европе и мире в целом. По последним двум пунктам проверка еще не завершена.Летом 2020 года в заполярной Сибири в течение нескольких недель температура примерно на десять градусов Цельсия превышала климатическую норму. Это привело к катастрофическим пожарам, ускоренному таянию арктических льдов и многолетней мерзлоты в регионе. Максимальное значение зафиксировали на метеорологической станции во время продолжительной волны тепла.Он добавил, что в 2020 году был также установлен новый рекорд +18,3 градуса Цельсия для антарктического континента.Сейчас эксперты ВМО проверяют показания температуры +54,4 градуса Цельсия, зарегистрированные в 2020 и 2021 годах в самом жарком месте мира — Долине Смерти в Калифорнии, а также рекордные для Европы +48,8 на итальянском острове Сицилия в августе этого года."В Архиве погоды и экстремальных климатических явлений ВМО никогда не проводилось так много текущих одновременных исследований", — отметил Таалас.Данные из Верхоянска побудили специалистов из организации создать в архиве новую категорию "Самая высокая зарегистрированная температура на отметке 66,5⁰ Полярного круга или к северу от нее".Архив включает записи о самых высоких и самых низких отметках термометра в мире и отдельных регионах, экстремальных осадках, самом крупном граде, самой длинной засухе, максимальных порывах ветра, крупнейших вспышках молний и смертельных событиях, связанных с погодными явлениями.Верхоянск находится в 115 километрах от Полярного круга на территории Республики Саха (Якутия), в регионе Восточной Сибири с чрезвычайно суровым сухим континентальным климатом, для которого характерны длинная очень холодная зима и короткое жаркое лето. Метеорологические наблюдения здесь ведут с 1885 года.
https://ria.ru/20211130/klimat-1761419549.html
https://ria.ru/20211207/merzlota-1762611548.html
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арктика, всемирная метеорологическая организация, земля - риа наука, климат, республика саха (якутия)
12:37 14.12.2021 (обновлено: 13:23 14.12.2021)
 
В Арктике официально зарегистрировали температурный рекорд

ВМО признала температуру +38 градусов в Верхоянске летом 2020-го рекордом для Арктики

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкАрхипелаг Земля Франца-Иосифа
Архипелаг Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) признала новым температурным рекордом температуру +38 градусов Цельсия, зарегистрированную 20 июня 2020 года в Верхоянске.
В сообщении на сайте организации отмечается, что два последних года были аномально жаркими не только в Арктике. Зафиксированы самые высокие температуры за всю историю наблюдений в Антарктиде, а также, возможно, в Европе и мире в целом. По последним двум пунктам проверка еще не завершена.
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Летом 2020 года в заполярной Сибири в течение нескольких недель температура примерно на десять градусов Цельсия превышала климатическую норму. Это привело к катастрофическим пожарам, ускоренному таянию арктических льдов и многолетней мерзлоты в регионе. Максимальное значение зафиксировали на метеорологической станции во время продолжительной волны тепла.
"Этот новый арктический рекорд, занесенный в Архив погоды и экстремальных климатических явлений ВМО — одно из тех наблюдений, которые внушают беспокойство по поводу изменяющегося климата", — приводятся в пресс-релизе организации слова ее генерального секретаря, профессора Петтери Тааласа.
Он добавил, что в 2020 году был также установлен новый рекорд +18,3 градуса Цельсия для антарктического континента.
Сейчас эксперты ВМО проверяют показания температуры +54,4 градуса Цельсия, зарегистрированные в 2020 и 2021 годах в самом жарком месте мира — Долине Смерти в Калифорнии, а также рекордные для Европы +48,8 на итальянском острове Сицилия в августе этого года.
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"В Архиве погоды и экстремальных климатических явлений ВМО никогда не проводилось так много текущих одновременных исследований", — отметил Таалас.
Данные из Верхоянска побудили специалистов из организации создать в архиве новую категорию "Самая высокая зарегистрированная температура на отметке 66,5⁰ Полярного круга или к северу от нее".
"Арктика является одним из регионов мира с наиболее быстрым потеплением, и ее температура более чем в два раза превышает среднемировые", — объяснили свое решение они.
Архив включает записи о самых высоких и самых низких отметках термометра в мире и отдельных регионах, экстремальных осадках, самом крупном граде, самой длинной засухе, максимальных порывах ветра, крупнейших вспышках молний и смертельных событиях, связанных с погодными явлениями.
Верхоянск находится в 115 километрах от Полярного круга на территории Республики Саха (Якутия), в регионе Восточной Сибири с чрезвычайно суровым сухим континентальным климатом, для которого характерны длинная очень холодная зима и короткое жаркое лето. Метеорологические наблюдения здесь ведут с 1885 года.
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