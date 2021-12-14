Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20211214/agroturizm-1763740852.html
Власти: гости Кубани проявляют все больший интерес к объектам агротуризма
Власти: гости Кубани проявляют все больший интерес к объектам агротуризма - РИА Новости, 14.12.2021
Власти: гости Кубани проявляют все больший интерес к объектам агротуризма
Гости курортов Краснодарского края все чаще выбирают для посещений объекты сельского туризма, среди которых винные подворья, чайные дома и животноводческие... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T20:33
2021-12-14T20:34
краснодарский край
краснодарский край
приморско-ахтарский район
снг
абрау-дюрсо
россия
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763144321_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_cbfafc4e5b67cbe24ca7b68781e9fc1c.jpg
КРАСНОДАР, 14 дек – РИА Новости. Гости курортов Краснодарского края все чаще выбирают для посещений объекты сельского туризма, среди которых винные подворья, чайные дома и животноводческие экофермы, с каждым годом агротуризм региона набирает все большую популярность.К основным направлениям сельского отдыха относятся конные прогулки, рыбалка, винные и чайные туры и пасеки. На сегодняшний день в Краснодарском крае работает более 100 объектов аграрного туризма. Их количество с 2015 года выросло в два раза и продолжает расти.Хуторская рыбалкаТак, например, один из новых объектов агротуризма открылся в Приморско-Ахтарском районе минувшей осенью - база отдыха расположена в хуторе Садки. Основными направлениями туризма нового объекта станут охота и рыбалка. Здесь можно порыбачить в акватории водоема, прудах и каналах, также недалеко находится охотничье хозяйство. Первых гостей объект принял 1 сентября."Приморско-Ахтарск известен как неофициальная столица рыбалки региона – здесь находятся две обширные группы лиманов. На берегу одного из них, Кирпильского лимана, и расположилась база отдыха "Абрау-Дюрсо на плавнях", - рассказали журналистам в администрации региона.Винодельческие дома"У нас достаточно много уникальных, интересных объектов - винные подворья, чайные дома, животноводческие экофермы, форелевые хозяйства. Не каждый регион может этим удивить. Практически везде туристы могут не просто познакомиться с технологиями производства, но и сами принять участие в производственном процессе", - сообщили РИА Новости краевые власти.Уточняется, что особенным спросом у гостей края пользуются винодельческие предприятия, развивающие сельский туризм. Сегодня их в крае насчитывается 25.Среди них – винный проект в станице Гостагаевской Анапского района, он объединил 55 лучших виноделов со всей России. "В любое время года можно приехать в Винную деревню на экскурсию. Здесь расскажут о традициях виноделия, покажут подвалы виноделен, бочкохранилища. В некоторых процессах изготовления вина можно будет принять участие. И обязательно дадут попробовать свои лучшие вина, сыры и другие натуральные фермерские продукты", - рассказали в минкурортов края.Экскурсии зачастую проводят сами виноделы, что создает особую атмосферу. Кроме того, в винной деревне ежегодно проводятся праздники и мероприятия.Быт народовТакже у посетителей объектов сельского туризма есть возможность окунуться в историю региона, прогуляться по живописным местам и при этом научиться чему-то новому.Так, например, комплекс "Музей хлеба", расположенный в селе Архипо-Осиповка Геленджика, включает действующую ветряную мельницу с поставом жерновов конца XIX века, экспозиции истории выращивания и изготовления хлеба, знакомство с процессом выпечки хлеба в старорусской печи и бытом народов в царской России.А расположенное недалеко отсюда – в селе Пшада – крестьянско-фермерское хозяйство "Дольмен" познакомит с каменными сооружениями, построенными в эпоху ранней бронзы, около четырех тысяч лет назад. Рядом с дольменами находится крупнейшая в России и СНГ плантация уникального по своим целебным свойствам растения зизифуса-унаби. Из его плодов и листьев хозяйство производит фиточай, натуральную косметику и собирает эксклюзивный мед в период цветения.
https://ria.ru/20211210/agroturizm-1763136804.html
https://ria.ru/20211207/turizm-1762647198.html
https://ria.ru/20210808/turizm-1744933698.html
краснодарский край
приморско-ахтарский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763144321_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_148fc4862a826733ebbaf953ebbbb171.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, приморско-ахтарский район, снг, абрау-дюрсо, россия, новости - туризм, туризм
20:33 14.12.2021 (обновлено: 20:34 14.12.2021)
 

Власти: гости Кубани проявляют все больший интерес к объектам агротуризма

© РИА Новости / Евгений Биятов Кошка на лавандовой ферме в Семигорье
Кошка на лавандовой ферме в Семигорье - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 14 дек – РИА Новости. Гости курортов Краснодарского края все чаще выбирают для посещений объекты сельского туризма, среди которых винные подворья, чайные дома и животноводческие экофермы, с каждым годом агротуризм региона набирает все большую популярность.
К основным направлениям сельского отдыха относятся конные прогулки, рыбалка, винные и чайные туры и пасеки. На сегодняшний день в Краснодарском крае работает более 100 объектов аграрного туризма. Их количество с 2015 года выросло в два раза и продолжает расти.

Хуторская рыбалка

Так, например, один из новых объектов агротуризма открылся в Приморско-Ахтарском районе минувшей осенью - база отдыха расположена в хуторе Садки. Основными направлениями туризма нового объекта станут охота и рыбалка. Здесь можно порыбачить в акватории водоема, прудах и каналах, также недалеко находится охотничье хозяйство. Первых гостей объект принял 1 сентября.
Сушеная лаванда на ферме хутора Семигорский - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 16:36Краснодарский край
Сыр, лаванда, молоко: чем привлекает агротуризм в Краснодарском крае
"Приморско-Ахтарск известен как неофициальная столица рыбалки региона – здесь находятся две обширные группы лиманов. На берегу одного из них, Кирпильского лимана, и расположилась база отдыха "Абрау-Дюрсо на плавнях", - рассказали журналистам в администрации региона.

Винодельческие дома

"У нас достаточно много уникальных, интересных объектов - винные подворья, чайные дома, животноводческие экофермы, форелевые хозяйства. Не каждый регион может этим удивить. Практически везде туристы могут не просто познакомиться с технологиями производства, но и сами принять участие в производственном процессе", - сообщили РИА Новости краевые власти.
Уточняется, что особенным спросом у гостей края пользуются винодельческие предприятия, развивающие сельский туризм. Сегодня их в крае насчитывается 25.
Среди них – винный проект в станице Гостагаевской Анапского района, он объединил 55 лучших виноделов со всей России. "В любое время года можно приехать в Винную деревню на экскурсию. Здесь расскажут о традициях виноделия, покажут подвалы виноделен, бочкохранилища. В некоторых процессах изготовления вина можно будет принять участие. И обязательно дадут попробовать свои лучшие вина, сыры и другие натуральные фермерские продукты", - рассказали в минкурортов края.
Экскурсии зачастую проводят сами виноделы, что создает особую атмосферу. Кроме того, в винной деревне ежегодно проводятся праздники и мероприятия.
Новая скоростная трасса Джубга-Сочи - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 20:37Краснодарский край
На Кубани открылись более 100 объектов сельского туризма

Быт народов

Также у посетителей объектов сельского туризма есть возможность окунуться в историю региона, прогуляться по живописным местам и при этом научиться чему-то новому.
Так, например, комплекс "Музей хлеба", расположенный в селе Архипо-Осиповка Геленджика, включает действующую ветряную мельницу с поставом жерновов конца XIX века, экспозиции истории выращивания и изготовления хлеба, знакомство с процессом выпечки хлеба в старорусской печи и бытом народов в царской России.
А расположенное недалеко отсюда – в селе Пшада – крестьянско-фермерское хозяйство "Дольмен" познакомит с каменными сооружениями, построенными в эпоху ранней бронзы, около четырех тысяч лет назад. Рядом с дольменами находится крупнейшая в России и СНГ плантация уникального по своим целебным свойствам растения зизифуса-унаби. Из его плодов и листьев хозяйство производит фиточай, натуральную косметику и собирает эксклюзивный мед в период цветения.

Другие новости региона читайте здесь>>

Дегустация вина в Кахетии - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 15:14
В РСТ предложили создать маршрут "Винные дороги России"
 
Краснодарский крайКраснодарский крайПриморско-Ахтарский районСНГАбрау-ДюрсоРоссияНовости - ТуризмТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто
02:07Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
02:05Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
01:57Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
01:48Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
01:42Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
01:38Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует Путина
01:28WP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллег
01:21В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
01:16Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
01:13Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
01:09Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
01:06Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене
01:03На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
01:00СМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам
00:56Бывшая соратница Закаева вернулась в Чечню по приглашению Кадырова
00:49Россия призвала не накалять атмосферу вокруг переговоров по СВПД
00:42Премьер Литвы не приняла отставку главы Минтранса из-за "Беларуськалия"
00:22В Минтрансе Белоруссии оценили действия пилота Ryanair при посадке в Минске
23:42Постпред США заявила, что Вашингтон готов снять санкции с Тегерана
Лента новостейМолния
Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автоМакрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с БелоруссиейПолянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить деламиЭкс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалыПостпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПДЭкс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует ПутинаWP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллегВ Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и МакронаЭксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубляЭкс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставкеСенат США поддержал увеличение предела госдолгаПолянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в ВенеНа Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригадыСМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектамБывшая соратница Закаева вернулась в Чечню по приглашению КадыроваРоссия призвала не накалять атмосферу вокруг переговоров по СВПДПремьер Литвы не приняла отставку главы Минтранса из-за "Беларуськалия"В Минтрансе Белоруссии оценили действия пилота Ryanair при посадке в МинскеПостпред США заявила, что Вашингтон готов снять санкции с Тегерана