20:33 14.12.2021 (обновлено: 20:34 14.12.2021)
Власти: гости Кубани проявляют все больший интерес к объектам агротуризма
КРАСНОДАР, 14 дек – РИА Новости. Гости курортов Краснодарского края все чаще выбирают для посещений объекты сельского туризма, среди которых винные подворья, чайные дома и животноводческие экофермы, с каждым годом агротуризм региона набирает все большую популярность.
К основным направлениям сельского отдыха относятся конные прогулки, рыбалка, винные и чайные туры и пасеки. На сегодняшний день в Краснодарском крае работает более 100 объектов аграрного туризма. Их количество с 2015 года выросло в два раза и продолжает расти.
Хуторская рыбалка
Так, например, один из новых объектов агротуризма открылся в Приморско-Ахтарском районе минувшей осенью - база отдыха расположена в хуторе Садки. Основными направлениями туризма нового объекта станут охота и рыбалка. Здесь можно порыбачить в акватории водоема, прудах и каналах, также недалеко находится охотничье хозяйство. Первых гостей объект принял 1 сентября.
"Приморско-Ахтарск известен как неофициальная столица рыбалки региона – здесь находятся две обширные группы лиманов. На берегу одного из них, Кирпильского лимана, и расположилась база отдыха "Абрау-Дюрсо на плавнях", - рассказали журналистам в администрации региона.
Винодельческие дома
"У нас достаточно много уникальных, интересных объектов - винные подворья, чайные дома, животноводческие экофермы, форелевые хозяйства. Не каждый регион может этим удивить. Практически везде туристы могут не просто познакомиться с технологиями производства, но и сами принять участие в производственном процессе", - сообщили РИА Новости краевые власти.
Уточняется, что особенным спросом у гостей края пользуются винодельческие предприятия, развивающие сельский туризм. Сегодня их в крае насчитывается 25.
Среди них – винный проект в станице Гостагаевской Анапского района, он объединил 55 лучших виноделов со всей России. "В любое время года можно приехать в Винную деревню на экскурсию. Здесь расскажут о традициях виноделия, покажут подвалы виноделен, бочкохранилища. В некоторых процессах изготовления вина можно будет принять участие. И обязательно дадут попробовать свои лучшие вина, сыры и другие натуральные фермерские продукты", - рассказали в минкурортов края.
Экскурсии зачастую проводят сами виноделы, что создает особую атмосферу. Кроме того, в винной деревне ежегодно проводятся праздники и мероприятия.
Быт народов
Также у посетителей объектов сельского туризма есть возможность окунуться в историю региона, прогуляться по живописным местам и при этом научиться чему-то новому.
Так, например, комплекс "Музей хлеба", расположенный в селе Архипо-Осиповка Геленджика, включает действующую ветряную мельницу с поставом жерновов конца XIX века, экспозиции истории выращивания и изготовления хлеба, знакомство с процессом выпечки хлеба в старорусской печи и бытом народов в царской России.
А расположенное недалеко отсюда – в селе Пшада – крестьянско-фермерское хозяйство "Дольмен" познакомит с каменными сооружениями, построенными в эпоху ранней бронзы, около четырех тысяч лет назад. Рядом с дольменами находится крупнейшая в России и СНГ плантация уникального по своим целебным свойствам растения зизифуса-унаби. Из его плодов и листьев хозяйство производит фиточай, натуральную косметику и собирает эксклюзивный мед в период цветения.
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