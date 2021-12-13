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https://ria.ru/20211213/zoloto-1763391891.html
Символом 2021 года в Японии стал иероглиф "золото"
Символом 2021 года в Японии стал иероглиф "золото" - РИА Новости, 13.12.2021
Символом 2021 года в Японии стал иероглиф "золото"
Символом уходящего года в Японии по результатам ежегодного конкурса, проводимого Ассоциацией проверки иероглифической грамотности Японии, стал иероглиф... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T08:30
2021-12-13T11:14
в мире
япония
киото (город)
новый год
хиросима (префектура)
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ТОКИО, 13 дек - РИА Новости, Ксения Нака. Символом уходящего года в Японии по результатам ежегодного конкурса, проводимого Ассоциацией проверки иероглифической грамотности Японии, стал иероглиф "золото", у него есть также значение "деньги".Ассоциация объявила об этом в Twitter.Иероглиф набрал наибольшее число голосов среди тех, кто откликнулся на призыв Ассоциации выбрать символ 2021 года."Из 223,7 тысячи присланных названий первое место занял иероглиф "золото", получив большинство голосов - 10,4 тысячи, что составляет 4,66% (от общего числа)", - говорится в сообщении ассоциации.Иероглиф назван символом года благодаря большому числу золотых олимпийских медалей, завоеванных на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио этим летом японскими атлетами. Косвенно в пользу того, что выбор этого иероглифа был определен Играми, говорит и то, что второе место занял иероглиф со значением "колесо, кольцо, обруч": он входит в японское слово "Олимпиада", вместе с иероглифом "пять", обозначая пять Олимпийских колец.В конце года любой желающий может выслать в адрес ассоциации открытку с иероглифом-кандидатом. Иероглиф, набравший наибольшее число голосов, становится символом года.Значение иероглифа-символа года содержится в строжайшем секрете вплоть до момента объявления. Во избежание утечки этой информацией владеет ограниченное число ответственных сотрудников ассоциации.Иероглиф "золото" был торжественно начертан настоятелем одного из самых известных буддистских храмов Киёмидзу в Киото на японской бумаге "васи" размером 1,5 на 1,3 метра. Для написания иероглифа используется кисть диаметром 4,5 сантиметра, сделанная в префектуре Хиросима исключительно из хвоста белой лошади, и тушью, специально привезенной из префектуры Нара.В 2020 иероглифом года стал иероглиф "скученность, теснота", так как в первый год пандемии главным трендом борьбы с коронавирусом в Японии стал призыв избегать "тесного пространства", "большого скопления людей в одном месте", "близкого (тесного) расстояния при общении".В 2019 был избран иероглиф "рэй" - первый иероглиф новой эры правления императора Нарухито "рэйва", которая началась с его восшествия на престол.В 2018 году символом года стал иероглиф "бедствие" из-за большого числа землетрясений и наводнений в разных районах страны. В 2017 году - "север" из-за резко возросшей напряженности на Корейском полуострове и серии пусков ракет Северной Кореей. Символом 2016 года стал иероглиф "золото" в честь побед японских спортсменов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В 2015 году символом стал иероглиф со значением "спокойный" и "дешевый" из-за того, что в Японии был принят закон о безопасности (первым иероглифом в этом слове как раз и является "спокойный"), открывающий дорогу более широкому использованию сил самообороны. А также в значении "дешевый" он отразил значительное падение курса иены. Символом 2014 года стал иероглиф "налог", так как в том году был повышен потребительский налог с 5% до 8%. В 2013 году - "кольцо", который входит в состав слова "Олимпиада" (оно состоит из иероглифов "пять" и "колец") в честь того, что Токио получил право на проведение летних Олимпийских игр 2020 года.В 2012 году иероглиф "золото" был назван символом года в честь Нобелевской премии по медицине и физиологии, врученной ученому Синъе Яманаке за создание искусственных многофункциональных стволовых клеток человека.В 2011 году символом был выбран иероглиф "кидзуна", который переводится как "родственные узы", "родственная связь". Он получил широкое распространение после землетрясения 11 марта: год запомнился не только трагическими последствиями стихии, унесшей более 18 тысяч жизней, но и примерами взаимовыручки и поддержки. Годом ранее символом стал иероглиф "жара" из-за рекордно жаркого лета 2010 года. В 2009 году победил иероглиф "новый" из-за смены политической власти в стране, когда Либерально-демократическую партию после полувекового правления сменила Демократическая партия Японии.
https://ria.ru/20211123/yaponiya-1760216717.html
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в мире, япония, киото (город), новый год, хиросима (префектура)
08:30 13.12.2021 (обновлено: 11:14 13.12.2021)
 
Символом 2021 года в Японии стал иероглиф "золото"

Ассоциация проверки иероглифической грамотности Японии назвала "золото" символом 2021 года

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ТОКИО, 13 дек - РИА Новости, Ксения Нака. Символом уходящего года в Японии по результатам ежегодного конкурса, проводимого Ассоциацией проверки иероглифической грамотности Японии, стал иероглиф "золото", у него есть также значение "деньги".
Ассоциация объявила об этом в Twitter.
Иероглиф набрал наибольшее число голосов среди тех, кто откликнулся на призыв Ассоциации выбрать символ 2021 года.
"Из 223,7 тысячи присланных названий первое место занял иероглиф "золото", получив большинство голосов - 10,4 тысячи, что составляет 4,66% (от общего числа)", - говорится в сообщении ассоциации.
Иероглиф назван символом года благодаря большому числу золотых олимпийских медалей, завоеванных на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио этим летом японскими атлетами. Косвенно в пользу того, что выбор этого иероглифа был определен Играми, говорит и то, что второе место занял иероглиф со значением "колесо, кольцо, обруч": он входит в японское слово "Олимпиада", вместе с иероглифом "пять", обозначая пять Олимпийских колец.
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В конце года любой желающий может выслать в адрес ассоциации открытку с иероглифом-кандидатом. Иероглиф, набравший наибольшее число голосов, становится символом года.
Значение иероглифа-символа года содержится в строжайшем секрете вплоть до момента объявления. Во избежание утечки этой информацией владеет ограниченное число ответственных сотрудников ассоциации.
Иероглиф "золото" был торжественно начертан настоятелем одного из самых известных буддистских храмов Киёмидзу в Киото на японской бумаге "васи" размером 1,5 на 1,3 метра. Для написания иероглифа используется кисть диаметром 4,5 сантиметра, сделанная в префектуре Хиросима исключительно из хвоста белой лошади, и тушью, специально привезенной из префектуры Нара.
В 2020 иероглифом года стал иероглиф "скученность, теснота", так как в первый год пандемии главным трендом борьбы с коронавирусом в Японии стал призыв избегать "тесного пространства", "большого скопления людей в одном месте", "близкого (тесного) расстояния при общении".
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В 2019 был избран иероглиф "рэй" - первый иероглиф новой эры правления императора Нарухито "рэйва", которая началась с его восшествия на престол.
В 2018 году символом года стал иероглиф "бедствие" из-за большого числа землетрясений и наводнений в разных районах страны. В 2017 году - "север" из-за резко возросшей напряженности на Корейском полуострове и серии пусков ракет Северной Кореей. Символом 2016 года стал иероглиф "золото" в честь побед японских спортсменов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В 2015 году символом стал иероглиф со значением "спокойный" и "дешевый" из-за того, что в Японии был принят закон о безопасности (первым иероглифом в этом слове как раз и является "спокойный"), открывающий дорогу более широкому использованию сил самообороны. А также в значении "дешевый" он отразил значительное падение курса иены. Символом 2014 года стал иероглиф "налог", так как в том году был повышен потребительский налог с 5% до 8%. В 2013 году - "кольцо", который входит в состав слова "Олимпиада" (оно состоит из иероглифов "пять" и "колец") в честь того, что Токио получил право на проведение летних Олимпийских игр 2020 года.
В 2012 году иероглиф "золото" был назван символом года в честь Нобелевской премии по медицине и физиологии, врученной ученому Синъе Яманаке за создание искусственных многофункциональных стволовых клеток человека.
В 2011 году символом был выбран иероглиф "кидзуна", который переводится как "родственные узы", "родственная связь". Он получил широкое распространение после землетрясения 11 марта: год запомнился не только трагическими последствиями стихии, унесшей более 18 тысяч жизней, но и примерами взаимовыручки и поддержки. Годом ранее символом стал иероглиф "жара" из-за рекордно жаркого лета 2010 года. В 2009 году победил иероглиф "новый" из-за смены политической власти в стране, когда Либерально-демократическую партию после полувекового правления сменила Демократическая партия Японии.
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