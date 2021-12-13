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В туапсинских здравницах забронировали более половины номеров на праздники
В туапсинских здравницах забронировали более половины номеров на праздники - РИА Новости, 13.12.2021
В туапсинских здравницах забронировали более половины номеров на праздники
В здравницах Туапсинского района Краснодарского края на новогодние праздники забронировано уже больше 50% номеров, сообщают районные власти. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T14:31
2021-12-13T14:31
2021-12-13T15:32
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КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. В здравницах Туапсинского района Краснодарского края на новогодние праздники забронировано уже больше 50% номеров, сообщают районные власти."Туапсинский район-курорт ожидает наплыв туристов в дни предстоящих новогодних каникул. В настоящее время 56% номеров работающих в межсезонье здравниц и санаториев уже забронированы на период длинных зимних выходных", - говорится в сообщении со ссылкой на главу муниципалитета Виталия Мазнинова.Уточняется, что новогодние и рождественские туры продлятся, в среднем, с 30 декабря по 10 января 2022 года. "Санатории предлагают специальные праздничные акции и цены, а также развлекательные программы, представления, шоу. Туристы смогут не только весело встретить Новый год и Рождество, но и пройти лечебные и оздоровительные курсы", - уточнили в администрации района.В период межсезонья на курорте открыты 53 санатория, гостиницы, отеля, из них две здравницы встречают детей.
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общество, отдых, краснодарский край, туапсинский район, новости - туризм
14:31 13.12.2021 (обновлено: 15:32 13.12.2021)
В туапсинских здравницах забронировали более половины номеров на праздники
В здравницах Туапсинского района Кубани забронировали более половины номеров на праздники
КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости.
В здравницах Туапсинского района Краснодарского края
на новогодние праздники забронировано уже больше 50% номеров, сообщают районные власти.
"Туапсинский район-курорт ожидает наплыв туристов в дни предстоящих новогодних каникул. В настоящее время 56% номеров работающих в межсезонье здравниц и санаториев уже забронированы на период длинных зимних выходных", - говорится в сообщении со ссылкой на главу муниципалитета Виталия Мазнинова.
Уточняется, что новогодние и рождественские туры продлятся, в среднем, с 30 декабря по 10 января 2022 года. "Санатории предлагают специальные праздничные акции и цены, а также развлекательные программы, представления, шоу. Туристы смогут не только весело встретить Новый год и Рождество, но и пройти лечебные и оздоровительные курсы", - уточнили в администрации района.
В период межсезонья на курорте открыты 53 санатория, гостиницы, отеля, из них две здравницы встречают детей.