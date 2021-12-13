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Защита Рашкина обжалует наложенные судом на него запреты
Защита Рашкина обжалует наложенные судом на него запреты - РИА Новости, 13.12.2021
Защита Рашкина обжалует наложенные судом на него запреты
Защита депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина обжалует наложенные на него запреты охотиться на время следствия и выходить из дома ночью, сообщил журналистам... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T20:42
2021-12-13T20:42
происшествия
саратовская область
москва
александр бастрыкин
валерий рашкин
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
константин лазарев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Защита депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина обжалует наложенные на него запреты охотиться на время следствия и выходить из дома ночью, сообщил журналистам его адвокат Константин Лазарев.Следствие просило о наложении следующих запретов: посещать охотничьи угодья, отправлять и получить корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительство без письменного разрешения следователя с 23.00 до 07.00.Срок действия запрета Басманный суд Москвы установил до 13 февраля."Будем обжаловать решение", - сказал Лазарев. Защитник добавил, что находит ходатайство следствия и решение суда безосновательными. Он отметил, что его доверитель по-прежнему не признает вину и настаивает на том, что не осознавал преступности своих действий.Как информирует СК РФ, фабула уголовного дела сводится к тому, что в ночь с 28 на 29 октября в Саратовской области Рашкин вместе с иными лицами, не имея разрешения, поехал охотиться на лося. Убив дикое животное, Рашкин попытался спрятать оружие, а после соучастники разделали лося, части разделанной туши они положили в багажник и салон "Лада Ларгус", а затем уехали, полагает следствие.Рашкину предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Как и положено по закону, дело возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин - только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов. Но прежде Госдума по представлению генпрокурора Игоря Краснова согласилась лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.Указанное преступление наказывается либо штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.Кроме уголовной, коммуниста привлекут к административной ответственности: по словам Краснова, Рашкин был за рулем с признаками опьянения, от него исходил "резкий запах спиртного", речь была нарушена, но проходить освидетельствование он отказался.Сам Рашкин считает масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка". По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение.Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.
https://ria.ru/20211206/rashkin-1762464866.html
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происшествия, саратовская область, москва, александр бастрыкин, валерий рашкин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), константин лазарев, россия, дело о незаконной охоте с участием рашкина
20:42 13.12.2021
 
Защита Рашкина обжалует наложенные судом на него запреты

Защита депутат от КПРФ Рашкина обжалует наложенные судом на него запреты

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Защита депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина обжалует наложенные на него запреты охотиться на время следствия и выходить из дома ночью, сообщил журналистам его адвокат Константин Лазарев.
Следствие просило о наложении следующих запретов: посещать охотничьи угодья, отправлять и получить корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительство без письменного разрешения следователя с 23.00 до 07.00.
Срок действия запрета Басманный суд Москвы установил до 13 февраля.
"Будем обжаловать решение", - сказал Лазарев. Защитник добавил, что находит ходатайство следствия и решение суда безосновательными. Он отметил, что его доверитель по-прежнему не признает вину и настаивает на том, что не осознавал преступности своих действий.
Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 21:07
Рашкин дал подписку о неразглашении по делу о незаконной охоте
Как информирует СК РФ, фабула уголовного дела сводится к тому, что в ночь с 28 на 29 октября в Саратовской области Рашкин вместе с иными лицами, не имея разрешения, поехал охотиться на лося. Убив дикое животное, Рашкин попытался спрятать оружие, а после соучастники разделали лося, части разделанной туши они положили в багажник и салон "Лада Ларгус", а затем уехали, полагает следствие.
Рашкину предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Как и положено по закону, дело возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин - только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов. Но прежде Госдума по представлению генпрокурора Игоря Краснова согласилась лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.
Указанное преступление наказывается либо штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Кроме уголовной, коммуниста привлекут к административной ответственности: по словам Краснова, Рашкин был за рулем с признаками опьянения, от него исходил "резкий запах спиртного", речь была нарушена, но проходить освидетельствование он отказался.
Сам Рашкин считает масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка". По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение.
Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 16:35
"Пора положить этому конец": Рашкина лишили депутатской неприкосновенности
 
ПроисшествияСаратовская областьМоскваАлександр БастрыкинВалерий РашкинГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)Константин ЛазаревРоссияДело о незаконной охоте с участием Рашкина
 
 
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