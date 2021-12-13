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Заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 7,3 процента

Заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 7,3 процента - РИА Новости, 13.12.2021

Заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 7,3 процента

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ заболеваемость COVID составила 144,95 на 100 тысяч населения, на 7,3% ниже, чем на прошлой неделе. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T10:15

2021-12-13T10:15

2021-12-13T10:31

распространение коронавируса

татьяна голикова

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ заболеваемость COVID составила 144,95 на 100 тысяч населения, на 7,3% ниже, чем на прошлой неделе."Завершилась 49-я неделя года. По итогам 49-й недели показатель заболеваемости составил 144,95 на 100 тысяч населения, это на 7,3% ниже, чем на прошлой неделе. 23% заболеваемости у нас приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, собственно, это было всегда так и так и остается, но 77% - на все остальные 82 региона страны", - сказала Голикова в ходе выступления в Госдуме.

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2021

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татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии