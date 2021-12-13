https://ria.ru/20211213/xiaomi-1763490125.html
Новый смартфон Xiaomi получит необычный дизайн
Новый смартфон Xiaomi получит необычный дизайн - РИА Новости, 13.12.2021
Новый смартфон Xiaomi получит необычный дизайн
Новое поколение флагманского смартфона Xiaomi Ultra получит неординарный дизайн. Реалистичные рендеры, созданные на основе утечек информации об устройстве,... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T15:43
2021-12-13T15:43
2021-12-13T15:43
наука
технологии
xiaomi inc
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Новое поколение флагманского смартфона Xiaomi Ultra получит неординарный дизайн. Реалистичные рендеры, созданные на основе утечек информации об устройстве, опубликованы порталом LetsGoDigital.Наиболее яркой деталью Xiaomi 12 Ultra, который в классификации китайской компании будет наиболее технически продвинутым смартфоном, станет его камерный модуль. Он будет прикрыт огромной сплошной панелью из закаленного стекла.Основная камера и "ширик" будут располагаться в центре и слева, а перископную камеру разместят в нижней части. В верхней части круга есть четвертая камера, которая может оказаться сенсором телефото. Остальные вырезы будут для светодиодной вспышки, датчика освещенности и автофокуса.Xiaomi 12 Ultra станет улучшенной версией Xiaomi 12, презентация которого ожидается в декабре 2021-го. Известно, что смартфон получит платформу Snapdragon 8 Gen 1.
https://ria.ru/20211124/xiaomi-1760493338.html
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технологии, xiaomi inc
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
Новое поколение флагманского смартфона Xiaomi Ultra получит неординарный дизайн. Реалистичные рендеры, созданные на основе утечек информации об устройстве, опубликованы
порталом LetsGoDigital.
Наиболее яркой деталью Xiaomi 12 Ultra, который в классификации китайской компании будет наиболее технически продвинутым смартфоном, станет его камерный модуль. Он будет прикрыт огромной сплошной панелью из закаленного стекла.
Основная камера и "ширик" будут располагаться в центре и слева, а перископную камеру разместят в нижней части. В верхней части круга есть четвертая камера, которая может оказаться сенсором телефото. Остальные вырезы будут для светодиодной вспышки, датчика освещенности и автофокуса.
Xiaomi 12 Ultra станет улучшенной версией Xiaomi 12, презентация которого ожидается в декабре 2021-го. Известно, что смартфон получит платформу Snapdragon 8 Gen 1.