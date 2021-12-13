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Что известно о напавшем на православную гимназию в Серпухове

Что известно о напавшем на православную гимназию в Серпухове - РИА Новости, 13.12.2021

Что известно о напавшем на православную гимназию в Серпухове

В понедельник утром возле православной гимназии при Введенском монастыре Серпухова прогремел взрыв. По данным СК, самодельное устройство активировал выпускник... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T14:17

2021-12-13T14:17

2021-12-13T19:04

религия

московская область (подмосковье)

московская патриархия

следственный комитет россии (ск рф)

русская православная церковь

россия

взрыв в женском монастыре в серпухове

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Антон Скрипунов, Виктор Званцев. В понедельник утром возле православной гимназии при Введенском монастыре Серпухова прогремел взрыв. По данным СК, самодельное устройство активировал выпускник этого учебного заведения. Учащиеся утверждают, что 18-летний Владислав Струженков мог подвергаться травле. Об обстоятельствах трагедии — в материале РИА Новости."Кругом дым"День в православной гимназии начинается не со звонка на урок, а с призыва к молитве. На молебен за десять-пятнадцать минут до занятий приходят все ученики. Так было и сегодня. Когда воспитанники начали собираться на богослужение, примерно в 8:24, Владислав Струженков привел в действие самодельное взрывное устройство. По данным СК, он сейчас в реанимации. Десять гимназистов ранены, одного госпитализировали."Дети бежали — в тапках, легкой одежде, рубашках — чтобы спрятаться в трапезной, внутри. Внук мне позвонил, кричал в трубку: "Тут взрыв, дым, какие-то трещины (в стенах. — Прим. ред.)", — рассказал журналистам дедушка одного из учеников."Все произошло не внутри помещения, а на территории, рядом. Дверь была закрыта, и человек активировал бомбу около двери, у крыльца. <...> Ребенок, который находился недалеко — подходил к гимназии, — пострадал, у него легкое ранение ноги", — сообщил благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан.Экстренная эвакуацияВведенский женский монастырь — довольно известная обитель, куда стекаются паломники со всей России. В момент взрыва там шла служба."Гимназию эвакуировали, детишки находятся в монастыре, многих уже забрали родители. Дети в тепле, им оказали медицинскую помощь", — уточнил Чабан.На место происшествия прибыли прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности городского прокурора Серпухова Валерий Кукушкин."Следственные органы ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК России)", — заявили силовики."Проблемы в школе"Владислав Струженков окончил гимназию год назад. "Тихий парень", — говорят о нем. "Добрый. Правда, у него мог быть конфликт с учителями", — добавляет одна из учениц.Гимназия платная. "Но туда берут и детей из малоимущих семей. Хотя многие учатся всего год или два, а потом их отчисляют, порой по самому незначительному поводу — настолько там строго", — объясняет серпуховчанка Виктория.Помимо школьной программы, в гимназии преподают в том числе Закон Божий и церковнославянский язык. На молебен, согласно распорядку, нужно приходить заранее. Нельзя бегать по школе, следует "хранить благопристойность и уважение друг к другу". Запрещается также покидать здание до 17:30, когда заканчиваются занятия.Опрошенные воспитанники отзываются о школе положительно. "Дело не в преподавателях, а родителях, которые отдают туда детей. Бывает, что учатся не по своей воле. Из-за этого возникают конфликты", — отмечает выпускница Ольга (имя изменено).Вероятно, Струженков был одним из таких. Судя по странице во "ВКонтакте", гимназию он ненавидел. В одной из записей, сделанной еще в 2014-м, даже пожелал ей сгореть."Никто не жаловался"Как подчеркнул информированный источник в РПЦ, учебное заведение соответствовало всем предписанным Минпросвещения нормам безопасности: гимназию и монастырь охраняло частное предприятие."Это одна из лучших православных гимназий. Учебный процесс организован на высоком уровне, очень толковое отношение к ребятам", — указал собеседник.Другое дело — сообщения о травле. Источник в РПЦ заверил, что жалоб от родителей или учеников не было. Очевидно, гимназию теперь ждет проверка.Сигналы о травле в православных школах поступали и раньше. Так, по данным местных СМИ, из-за этого в конце октября в тобольской гимназии при Иоанно-Введенском женском монастыре покончила с собой 17-летняя ученица. Эту трагедию расследует СК.

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московская область (подмосковье), московская патриархия, следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь, россия, взрыв в женском монастыре в серпухове , аналитика - религия и мировоззрение