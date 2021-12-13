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Священник подтвердил смерть напавшего на монастырь в Серпухове
Священник подтвердил смерть напавшего на монастырь в Серпухове - РИА Новости, 13.12.2021
Священник подтвердил смерть напавшего на монастырь в Серпухове
Подросток, осуществивший взрыв в православной гимназии в Серпухове, стал его единственной жертвой, сообщил РИА Новости благочинный Серпуховского округа... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T12:32
2021-12-13T12:32
2021-12-13T12:36
серпухов
московская область (подмосковье)
взрыв в женском монастыре в серпухове
происшествия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Подросток, осуществивший взрыв в православной гимназии в Серпухове, стал его единственной жертвой, сообщил РИА Новости благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан."По официальной информации, это совершил ученик православной гимназии в возрасте восемнадцати лет. Вследствие взрыва человек погиб, который совершил этот взрыв. <...> Слава Богу, что без других жертв, кроме человека, который непосредственно это совершил", - сказал священник.
серпухов
московская область (подмосковье)
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Кадры с места взрыва в православной гимназии в Серпухове
При взрыве в православной гимназии в Серпухове пострадали устроивший его 18-летний выпускник и 15-летний подросток, сообщили в полиции. Все люди эвакуированы из здания.
2021-12-13T12:32
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PT0M09S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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серпухов, московская область (подмосковье), взрыв в женском монастыре в серпухове , происшествия, видео
12:32 13.12.2021 (обновлено: 12:36 13.12.2021)
Священник подтвердил смерть напавшего на монастырь в Серпухове
Священник Чабан: напавший на монастырь в Серпухове стал единственной жертвой взрыва