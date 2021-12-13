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Священник подтвердил смерть напавшего на монастырь в Серпухове

Священник подтвердил смерть напавшего на монастырь в Серпухове - РИА Новости, 13.12.2021

Священник подтвердил смерть напавшего на монастырь в Серпухове

Подросток, осуществивший взрыв в православной гимназии в Серпухове, стал его единственной жертвой, сообщил РИА Новости благочинный Серпуховского округа... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T12:32

2021-12-13T12:32

2021-12-13T12:36

серпухов

московская область (подмосковье)

взрыв в женском монастыре в серпухове

происшествия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Подросток, осуществивший взрыв в православной гимназии в Серпухове, стал его единственной жертвой, сообщил РИА Новости благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан."По официальной информации, это совершил ученик православной гимназии в возрасте восемнадцати лет. Вследствие взрыва человек погиб, который совершил этот взрыв. <...> Слава Богу, что без других жертв, кроме человека, который непосредственно это совершил", - сказал священник.

серпухов

московская область (подмосковье)

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Кадры с места взрыва в православной гимназии в Серпухове При взрыве в православной гимназии в Серпухове пострадали устроивший его 18-летний выпускник и 15-летний подросток, сообщили в полиции. Все люди эвакуированы из здания. 2021-12-13T12:32 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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