https://ria.ru/20211213/vzryv-1763432676.html
Первое видео за несколько мгновений до взрыва в монастыре в Серпухове. Видео
Подозреваемый в нападении на монастырь в Серпухове попал на видео - РИА Новости, 13.12.2021
Первое видео за несколько мгновений до взрыва в монастыре в Серпухове. Видео
Молодой человек, подозреваемый в нападении на православную гимназию при женском монастыре в Серпухове, попал в объективы камер видеонаблюдения за несколько... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T12:23
2021-12-13T12:23
2021-12-13T12:24
серпухов
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в женском монастыре в серпухове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763409751_521:88:2677:1301_1920x0_80_0_0_a3f4bff23df2c9efd88e4495685f4200.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Молодой человек, подозреваемый в нападении на православную гимназию при женском монастыре в Серпухове, попал в объективы камер видеонаблюдения за несколько минут до взрыва, пишут "Известия".На кадрах видно, как 18-летний Владислав С. идет по территории монастыря и после того, как заходит в ворота обители, снимает рюкзак со спины и перевешивает его на грудь.По предварительным данным Следственного комитета, бывший ученик православной приходской гимназии совершил подрыв самодельной взрывчатки на входе в учебное заведение, которое расположено во владениях монастыря. Пострадали как минимум десять человек.Состояние самого нападавшего пока не известно: сначала сообщалось, что молодой человек умер. Однако также есть информация о том, что он находится в больнице.Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки, ход расследования контролирует центральный аппарат СК.
https://ria.ru/20211213/serpukhov-1763421425.html
серпухов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763409751_976:0:2556:1185_1920x0_80_0_0_27dcc24e8e8a07a214430da27a8da14e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
серпухов, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в женском монастыре в серпухове
12:23 13.12.2021 (обновлено: 12:24 13.12.2021)
Подозреваемый в нападении на монастырь в Серпухове попал на видео
Появилось видео, сделанное за минуты до взрыва на территории монастыря в Серпухове