https://ria.ru/20211213/vzryv-1763432676.html

Первое видео за несколько мгновений до взрыва в монастыре в Серпухове. Видео

Подозреваемый в нападении на монастырь в Серпухове попал на видео - РИА Новости, 13.12.2021

Первое видео за несколько мгновений до взрыва в монастыре в Серпухове. Видео

Молодой человек, подозреваемый в нападении на православную гимназию при женском монастыре в Серпухове, попал в объективы камер видеонаблюдения за несколько... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T12:23

2021-12-13T12:23

2021-12-13T12:24

серпухов

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в женском монастыре в серпухове

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Молодой человек, подозреваемый в нападении на православную гимназию при женском монастыре в Серпухове, попал в объективы камер видеонаблюдения за несколько минут до взрыва, пишут "Известия".На кадрах видно, как 18-летний Владислав С. идет по территории монастыря и после того, как заходит в ворота обители, снимает рюкзак со спины и перевешивает его на грудь.По предварительным данным Следственного комитета, бывший ученик православной приходской гимназии совершил подрыв самодельной взрывчатки на входе в учебное заведение, которое расположено во владениях монастыря. Пострадали как минимум десять человек.Состояние самого нападавшего пока не известно: сначала сообщалось, что молодой человек умер. Однако также есть информация о том, что он находится в больнице.Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки, ход расследования контролирует центральный аппарат СК.

https://ria.ru/20211213/serpukhov-1763421425.html

серпухов

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серпухов, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в женском монастыре в серпухове