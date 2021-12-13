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В РПЦ прокомментировали ЧП на территории монастыря в Серпухове

В РПЦ прокомментировали ЧП на территории монастыря в Серпухове - РИА Новости, 13.12.2021

В РПЦ прокомментировали ЧП на территории монастыря в Серпухове

Русская православная церковь окажет помощь и всестороннее содействие пострадавшим во время взрыва в православной гимназии в Серпухове, заявил председатель... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T11:17

2021-12-13T11:17

2021-12-13T13:39

серпухов

русская православная церковь

владимир легойда

взрыв в женском монастыре в серпухове

религия

московский патриархат

религия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Русская православная церковь окажет помощь и всестороннее содействие пострадавшим во время взрыва в православной гимназии в Серпухове, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда."Выражаю искреннее сочувствие всем пострадавшим во время трагического происшествия во Введенском Владычном монастыре в Серпухове. Где бы ни происходили подобные нападения, они вызывают одинаковую скорбь, желание не допустить подобного в будущем. Все обстоятельства произошедшего проверяются, Церковью будет оказана помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим", - написал Легойда в Telegram-канале.Он отметил, что церковь работает с трудными подростками и продолжит этим заниматься.По данным полиции, 18-летний выпускник православной гимназии, расположенной рядом с женским монастырем, "произвел самоподрыв" на территории гимназии, ранив как минимум одного 15-летнего подростка. Собеседник в экстренных службах сообщил РИА Новости о десяти пострадавших, официально их число, а также судьба предполагаемого преступника пока не сообщается – по различным данным, он может быть как в числе раненых, так и погибшим.

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Кадры с места взрыва в православной гимназии в Серпухове При взрыве в православной гимназии в Серпухове пострадали устроивший его 18-летний выпускник и 15-летний подросток, сообщили в полиции. Все люди эвакуированы из здания. 2021-12-13T11:17 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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серпухов, русская православная церковь, владимир легойда, взрыв в женском монастыре в серпухове , московский патриархат, религия