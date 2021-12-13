https://ria.ru/20211213/vzryv-1763397937.html

Госпитализированных в тяжелом состоянии после ЧП в гимназии в Серпухове нет

Госпитализированных в тяжелом состоянии после ЧП в гимназии в Серпухове нет - РИА Новости, 13.12.2021

Госпитализированных в тяжелом состоянии после ЧП в гимназии в Серпухове нет

Ни один ученик гимназии в Серпухове тяжело не пострадал, госпитализирован был один ребенок, заявила журналистам старший помощник руководителя подмосковного... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T09:43

2021-12-13T09:43

2021-12-13T14:55

происшествия

серпухов

московская область (подмосковье)

взрыв в женском монастыре в серпухове

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Ни один ученик гимназии в Серпухове тяжело не пострадал, госпитализирован был один ребенок, заявила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.Как сообщал СК, сегодня утром "18-летний бывший ученик православной гимназии пришел к порогам образовательного учреждения, где попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом". Юноша получил множественные ранения, в том числе ему оторвало ногу."Травмы получили находившиеся рядом ученики образовательного учреждения. Один учащийся был госпитализирован в больницу, остальных детей доставили в медицинское учреждение, так скажем, для осмотра и для того чтобы убедиться, что с ними все в порядке. "Тяжелых" среди госпитализированных и доставленных в больницу на осмотр нет", - сказала Врадий.По данным минздрава, в больницы после ЧП в Серпухове доставили 8 человек.Ранее Врадий сообщила о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. По данным ГУМВД, выпускник гимназии "произвел самоподрыв".Православная классическая гимназия в Серпухове была открыта в 2001 году. Ее ученики получают гуманитарное образование с 1 по 11 класс по государственному образовательному стандарту. Учащиеся также знакомятся с основными направлениями православной культуры, в том числе историей Церкви, православным катехизисом, изучают церковнославянский и латинский языки. В классах от 8 до 16 учащихся.

https://ria.ru/20211213/serpukhov-1763463387.html

серпухов

московская область (подмосковье)

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происшествия, серпухов, московская область (подмосковье), взрыв в женском монастыре в серпухове