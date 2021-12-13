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Треть россиян не слышали, что 31 декабря объявили выходным днем
Треть россиян не слышали, что 31 декабря объявили выходным днем - РИА Новости, 13.12.2021
Треть россиян не слышали, что 31 декабря объявили выходным днем
Треть жителей России не слышали о том, что 31 декабря в этом году объявлено выходным днем, говорится в исследовании, проведенном сервисом "Работа.ру" специально РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T06:14
2021-12-13T11:41
общество
исследование
москва
новый год
россия
работа.ру
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Треть жителей России не слышали о том, что 31 декабря в этом году объявлено выходным днем, говорится в исследовании, проведенном сервисом "Работа.ру" специально для РИА Новости.В нем участвовали более пяти тысяч пользователей из всех регионов России.При этом 15% опрошенных признались, что им все же придется выйти на работу в последний день года. В подавляющем большинстве (80%) это те, кто трудится в сфере ретейла. Еще 11% отработают 31 декабря неполный день, в основном (68%) это занятые на транспортных и логистических предприятиях.Россияне заметили, что в последние годы им редко удавалось отдохнуть в этот день. В обычном режиме трудились 29% опрошенных, по сокращенному дню — 27%. Лишь четверть участников исследования отметили, что и раньше не работали в последний день декабря, а 19% рассказали, что иногда они ходили на работу, а иногда — нет.На вопрос, чем они займутся 31 декабря, 45% ответили, что будут готовить еду к новогоднему столу. Еще 29% планируют просто отдыхать и ждать праздника. Столько же участников исследования собираются смотреть праздничные фильмы, 23% проведут уборку дома. Украшением квартиры займутся 15%, покупать подарки пойдут 11%.Каждый десятый опрошенный сказал, что планирует хорошенько выспаться перед новогодней ночью. В гостях этот выходной проведут девять процентов респондентов, восемь процентов собираются гулять. В другой город или в другую страну отправятся семь процентов опрошенных.В варианте "другое" восемь процентов опрошенных указывали, что посетят театр или детское новогоднее представление, а некоторые пока не успели запланировать ничего конкретного.
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общество, исследование, москва, новый год, россия, работа.ру
06:14 13.12.2021 (обновлено: 11:41 13.12.2021)
 
Треть россиян не слышали, что 31 декабря объявили выходным днем

Опрос сервиса "Работа.ру": треть россиян не слышали, что 31 декабря объявили выходным днем

© РИА Новости / Григорий СысоевПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Треть жителей России не слышали о том, что 31 декабря в этом году объявлено выходным днем, говорится в исследовании, проведенном сервисом "Работа.ру" специально для РИА Новости.
В нем участвовали более пяти тысяч пользователей из всех регионов России.
При этом 15% опрошенных признались, что им все же придется выйти на работу в последний день года. В подавляющем большинстве (80%) это те, кто трудится в сфере ретейла. Еще 11% отработают 31 декабря неполный день, в основном (68%) это занятые на транспортных и логистических предприятиях.
Россияне заметили, что в последние годы им редко удавалось отдохнуть в этот день. В обычном режиме трудились 29% опрошенных, по сокращенному дню — 27%. Лишь четверть участников исследования отметили, что и раньше не работали в последний день декабря, а 19% рассказали, что иногда они ходили на работу, а иногда — нет.
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На вопрос, чем они займутся 31 декабря, 45% ответили, что будут готовить еду к новогоднему столу. Еще 29% планируют просто отдыхать и ждать праздника. Столько же участников исследования собираются смотреть праздничные фильмы, 23% проведут уборку дома. Украшением квартиры займутся 15%, покупать подарки пойдут 11%.
Каждый десятый опрошенный сказал, что планирует хорошенько выспаться перед новогодней ночью. В гостях этот выходной проведут девять процентов респондентов, восемь процентов собираются гулять. В другой город или в другую страну отправятся семь процентов опрошенных.
В варианте "другое" восемь процентов опрошенных указывали, что посетят театр или детское новогоднее представление, а некоторые пока не успели запланировать ничего конкретного.
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