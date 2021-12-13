https://ria.ru/20211213/vykhodnoy-1763388617.html

Треть россиян не слышали, что 31 декабря объявили выходным днем

Треть россиян не слышали, что 31 декабря объявили выходным днем - РИА Новости, 13.12.2021

Треть россиян не слышали, что 31 декабря объявили выходным днем

Треть жителей России не слышали о том, что 31 декабря в этом году объявлено выходным днем, говорится в исследовании, проведенном сервисом "Работа.ру" специально РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T06:14

2021-12-13T06:14

2021-12-13T11:41

общество

исследование

москва

новый год

россия

работа.ру

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Треть жителей России не слышали о том, что 31 декабря в этом году объявлено выходным днем, говорится в исследовании, проведенном сервисом "Работа.ру" специально для РИА Новости.В нем участвовали более пяти тысяч пользователей из всех регионов России.При этом 15% опрошенных признались, что им все же придется выйти на работу в последний день года. В подавляющем большинстве (80%) это те, кто трудится в сфере ретейла. Еще 11% отработают 31 декабря неполный день, в основном (68%) это занятые на транспортных и логистических предприятиях.Россияне заметили, что в последние годы им редко удавалось отдохнуть в этот день. В обычном режиме трудились 29% опрошенных, по сокращенному дню — 27%. Лишь четверть участников исследования отметили, что и раньше не работали в последний день декабря, а 19% рассказали, что иногда они ходили на работу, а иногда — нет.На вопрос, чем они займутся 31 декабря, 45% ответили, что будут готовить еду к новогоднему столу. Еще 29% планируют просто отдыхать и ждать праздника. Столько же участников исследования собираются смотреть праздничные фильмы, 23% проведут уборку дома. Украшением квартиры займутся 15%, покупать подарки пойдут 11%.Каждый десятый опрошенный сказал, что планирует хорошенько выспаться перед новогодней ночью. В гостях этот выходной проведут девять процентов респондентов, восемь процентов собираются гулять. В другой город или в другую страну отправятся семь процентов опрошенных.В варианте "другое" восемь процентов опрошенных указывали, что посетят театр или детское новогоднее представление, а некоторые пока не успели запланировать ничего конкретного.

https://ria.ru/20211209/premiya-1763003625.html

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общество, исследование, москва, новый год, россия, работа.ру