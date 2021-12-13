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В Кремле ответили на вопрос о новой встрече Путина и Лукашенко
В Кремле ответили на вопрос о новой встрече Путина и Лукашенко - РИА Новости, 13.12.2021
В Кремле ответили на вопрос о новой встрече Путина и Лукашенко
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о новой встрече, она состоится до конца года, дата будет озвучена позже, сообщил... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T13:39
2021-12-13T13:39
2021-12-13T15:53
в мире
белоруссия
дмитрий песков
александр лукашенко
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парламентское собрание союза беларуси и россии
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о новой встрече, она состоится до конца года, дата будет озвучена позже, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Договорились, да, мы своевременно анонсируем эту дату... До Нового года, да, до конца года", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, договорились ли Путин и Лукашенко о дате новой встречи и возможна ли она до конца года.
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в мире, белоруссия, дмитрий песков, александр лукашенко, россия
13:39 13.12.2021 (обновлено: 15:53 13.12.2021)
В Кремле ответили на вопрос о новой встрече Путина и Лукашенко
Новая встреча президента Путина с главой Белоруссии Лукашенко состоится до конца года