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В Кремле ответили на вопрос о планируемой встрече Путина с Сокуровым
В Кремле ответили на вопрос о планируемой встрече Путина с Сокуровым - РИА Новости, 13.12.2021
В Кремле ответили на вопрос о планируемой встрече Путина с Сокуровым
Конкретики по встрече президента России Владимира Путина с режиссером Александром Сокуровым пока нет, но со временем она наверняка будет организована, сообщил... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T13:35
2021-12-13T13:35
2021-12-13T13:36
владимир путин
александр сокуров
общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Конкретики по встрече президента России Владимира Путина с режиссером Александром Сокуровым пока нет, но со временем она наверняка будет организована, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Со временем, наверняка, будет организована. Пока ничего конкретного нет", - сказал он.Сокуров на встрече Путина с членами СПЧ высказал мнение, согласно которому республики Северного Кавказа в настоящее время имеют ярко выраженный "национальный характер", и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией. Глава государства не согласился с такой точкой зрения, но пригласил режиссера встретиться подискутировать. Кадыров отреагировал на слова режиссера в своем Telegram-канале, отметив, что "на месте компетентных органов дал бы словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера". Позже стало известно, что парламент Чечни намерен обратиться к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку словам Сокурова.
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владимир путин, александр сокуров, общество, дмитрий песков, россия
13:35 13.12.2021 (обновлено: 13:36 13.12.2021)
В Кремле ответили на вопрос о планируемой встрече Путина с Сокуровым
Пресс-секретарь президента Песков: со временем встреча Путина и Сокурова наверняка будет