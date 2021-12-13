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Источник: помощник госсекретаря США Донфрид встретится с Рябковым
Источник: помощник госсекретаря США Донфрид встретится с Рябковым - РИА Новости, 13.12.2021
Источник: помощник госсекретаря США Донфрид встретится с Рябковым
Помощник госсекретаря США Карен Донфрид планирует в среду в ходе визита в Москву встретиться с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, заявил РИА Новости источник. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T11:05
2021-12-13T11:05
2021-12-13T11:24
сша
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дмитрий козак
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Помощник госсекретаря США Карен Донфрид планирует в среду в ходе визита в Москву встретиться с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, заявил РИА Новости источник."Встреча с Рябковым состоится. Планируется на среду",- сказал собеседник агентства. Ранее источник РИА Новости в администрации президента сообщил, что 15 декабря Донфрид проведет встречу с замглавы администрации президента Дмитрием Козаком.Позже в российском МИД подтвердили РИА Новости факт встречи замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид в среду."Факт встречи Рябкова и Донфрид в среду подтверждаем, время ещё прорабатывается", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.
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сша, россия, политика, дмитрий козак, сергей рябков
11:05 13.12.2021 (обновлено: 11:24 13.12.2021)
Источник: помощник госсекретаря США Донфрид встретится с Рябковым
Источник: помощник госсекретаря США Донфрид встретится с замглавы МИД Рябковым в среду