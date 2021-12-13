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Источник: помощник госсекретаря США Донфрид встретится с Рябковым

Источник: помощник госсекретаря США Донфрид встретится с Рябковым - РИА Новости, 13.12.2021

Источник: помощник госсекретаря США Донфрид встретится с Рябковым

Помощник госсекретаря США Карен Донфрид планирует в среду в ходе визита в Москву встретиться с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, заявил РИА Новости источник. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T11:05

2021-12-13T11:05

2021-12-13T11:24

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россия

политика

дмитрий козак

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Помощник госсекретаря США Карен Донфрид планирует в среду в ходе визита в Москву встретиться с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, заявил РИА Новости источник."Встреча с Рябковым состоится. Планируется на среду",- сказал собеседник агентства. Ранее источник РИА Новости в администрации президента сообщил, что 15 декабря Донфрид проведет встречу с замглавы администрации президента Дмитрием Козаком.Позже в российском МИД подтвердили РИА Новости факт встречи замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид в среду."Факт встречи Рябкова и Донфрид в среду подтверждаем, время ещё прорабатывается", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

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сша, россия, политика, дмитрий козак, сергей рябков