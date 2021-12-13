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Калужские власти планируют рост ВРП к 2040 году в два раза

Калужские власти планируют рост ВРП к 2040 году в два раза - РИА Новости, 13.12.2021

Калужские власти планируют рост ВРП к 2040 году в два раза

Правительство Калужской области в рамках долгосрочного прогноза социально-экономического развития Калужской области до 2040 года планирует рост валового... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T14:15

2021-12-13T14:15

2021-12-13T14:15

калужская область

экономика

обнинск

калужская область

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КАЛУГА, 13 дек – РИА Новости. Правительство Калужской области в рамках долгосрочного прогноза социально-экономического развития Калужской области до 2040 года планирует рост валового регионального продукта (ВРП) в два раза – до 1,8 триллиона рублей, сообщает правительство региона.В понедельник в ходе заседания регионального правительства замгубернатора Владимир Попов доложил о долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Калужской области до 2040 года. Этот документ станет отправной точкой для формирования новой стратегии развития области до 2040 года. Попов подчеркнул, что в долгосрочном периоде экономический рост Калужской области будет основываться на развитии наукоемких производств, реализации инвестиционных проектов в сфере промышленного производства, строительства и сельского хозяйства."К 2040 году прогнозируется увеличение ВРП до 1786,5 миллиарда рублей, рост к 2020 году в 2 раза. По прогнозам, в 2040 году выпуск промышленной продукции составит 4913,1 – 5027,4 миллиарда рублей, в сопоставимой оценке рост в 2,5 раза к уровню 2020 года", - говорится в сообщении.По словам Владимира Попова, в периоде до 2040 года в Калужской области будет наблюдаться стабильный рост сельского хозяйства. Выпуск сельскохозяйственной продукции к 2040 году достигнет 149 миллиардов рублей, индекс производства продукции возрастет в 1,5 раза от уровня 2020 года. Также прогнозируется рост объема инвестиций в основной капитал – до 367 миллиардов рублей, индекс физического объема инвестиций должен вырасти почти в 2 раза."На заводах будут внедряться передовые технологии, в том числе направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, так называемые зеленые технологии. В прогнозном периоде проект создания в Обнинске инновационного научно-технического центра "Парк атомных и медицинских технологий" позволит привлечь в экономику региона порядка 20 миллиардов рублей и создать около 1000 рабочих мест", - говорится в сообщении.В числе прочих значимых показателей долгосрочного прогноза – размер реальной заработной платы к 2040 году вырастет в 1,7 раза."Работа, действительно, в своем начале. Задачи, которые у нас стоят по выработке стратегии социально-экономического развития, очень амбициозные. Прогноз показывает существенный рост экономики региона, настраивает нас на очень значимую и серьёзную работу", – цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Владислава Шапшу.

https://ria.ru/20211210/shkola-1763145299.html

https://ria.ru/20211208/promyshlennost-1762825353.html

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экономика, обнинск, калужская область