https://ria.ru/20211213/vozgoranie-1763547591.html
Пресс-служба Парка Горького заявила об отсутствии возгорания на территории
Пресс-служба Парка Горького заявила об отсутствии возгорания на территории - РИА Новости, 13.12.2021
Пресс-служба Парка Горького заявила об отсутствии возгорания на территории
Возгорания на территории Парка Горького в Москве нет, горит складское помещение на прилегающей к нему территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T19:58
2021-12-13T19:58
2021-12-13T20:15
происшествия
москва
парк культуры имени горького
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Возгорания на территории Парка Горького в Москве нет, горит складское помещение на прилегающей к нему территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.Как передавал ранее корреспондент РИА Новости, несколько пожарных расчетов прибыли в Парк Горького в Москве, с территории которого поднимается столб черного дыма."На территории Парка Горького возгорания нет. Возгорание складского помещения произошло на прилегающей к Парку Горького территории, на месте работают МЧС и другие оперативные службы", - рассказали в пресс-службе.В пресс-службе отметили, что парк обеспечил доступ техники МЧС для ликвидации пожара.
https://ria.ru/20211213/sklad-1763546124.html
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происшествия, москва, парк культуры имени горького, россия
19:58 13.12.2021 (обновлено: 20:15 13.12.2021)
Пресс-служба Парка Горького заявила об отсутствии возгорания на территории
Пресс-служба Парка Горького опровергала заявления о возгорании на территории
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Возгорания на территории Парка Горького в Москве нет, горит складское помещение на прилегающей к нему территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.
Как передавал ранее корреспондент РИА Новости, несколько пожарных расчетов прибыли в Парк Горького в Москве, с территории которого поднимается столб черного дыма.
"На территории Парка Горького возгорания нет. Возгорание складского помещения произошло на прилегающей к Парку Горького территории, на месте работают МЧС и другие оперативные службы", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что парк обеспечил доступ техники МЧС для ликвидации пожара.