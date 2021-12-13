https://ria.ru/20211213/vozgoranie-1763542516.html

В Москве на территории Парка Горького произошло возгорание

В Москве на территории Парка Горького произошло возгорание - РИА Новости, 13.12.2021

В Москве на территории Парка Горького произошло возгорание

Несколько пожарных расчетов прибыли в Парк Горького в Москве, с территории которого понимается столб черного дыма, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T19:23

2021-12-13T19:23

2021-12-13T21:10

происшествия

москва

парк культуры имени горького

городское хозяйство москвы

россия

садовое кольцо (москва)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Несколько пожарных расчетов прибыли в Парк Горького в Москве, с территории которого понимается столб черного дыма, передает корреспондент РИА Новости.На место происшествия прибыли уже около 15 пожарных машин и карета скорой помощи.Прилегающую к парку территорию заволакивает дымом.На внешней стороне Садового кольца образовалась пробка.Парк Горького – центральный парк столицы, чьи территории посещает более 40 тысяч человек в будние и 250 тысяч в выходные и праздничные дни. В администрации отмечают, что они стали первым парком мирового уровня в России, "пространством для отдыха, спорта, танцев и игр на свежем воздухе".

https://ria.ru/20211213/pozhar-1763391183.html

москва

россия

садовое кольцо (москва)

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На Крымском валу горит склад с резиной. Кадры ЧП На Крымском валу горит склад с резиной. Кадры ЧП 2021-12-13T19:23 true PT0M17S

Кадры пожара в Парке Горького в Москве Кадры пожара в Парке Горького в Москве 2021-12-13T19:23 true PT0M26S

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происшествия, москва, парк культуры имени горького, городское хозяйство москвы, россия, садовое кольцо (москва)