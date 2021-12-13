https://ria.ru/20211213/vozgoranie-1763542516.html
В Москве на территории Парка Горького произошло возгорание
В Москве на территории Парка Горького произошло возгорание - РИА Новости, 13.12.2021
В Москве на территории Парка Горького произошло возгорание
Несколько пожарных расчетов прибыли в Парк Горького в Москве, с территории которого понимается столб черного дыма, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T19:23
2021-12-13T19:23
2021-12-13T21:10
происшествия
москва
парк культуры имени горького
городское хозяйство москвы
россия
садовое кольцо (москва)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Несколько пожарных расчетов прибыли в Парк Горького в Москве, с территории которого понимается столб черного дыма, передает корреспондент РИА Новости.На место происшествия прибыли уже около 15 пожарных машин и карета скорой помощи.Прилегающую к парку территорию заволакивает дымом.На внешней стороне Садового кольца образовалась пробка.Парк Горького – центральный парк столицы, чьи территории посещает более 40 тысяч человек в будние и 250 тысяч в выходные и праздничные дни. В администрации отмечают, что они стали первым парком мирового уровня в России, "пространством для отдыха, спорта, танцев и игр на свежем воздухе".
https://ria.ru/20211213/pozhar-1763391183.html
москва
россия
садовое кольцо (москва)
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На Крымском валу горит склад с резиной. Кадры ЧП
На Крымском валу горит склад с резиной. Кадры ЧП
2021-12-13T19:23
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Кадры пожара в Парке Горького в Москве
Кадры пожара в Парке Горького в Москве
2021-12-13T19:23
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РИА Новости
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происшествия, москва, парк культуры имени горького, городское хозяйство москвы, россия, садовое кольцо (москва)
19:23 13.12.2021 (обновлено: 21:10 13.12.2021)
В Москве на территории Парка Горького произошло возгорание
В Москве на территории Парка Горького произошло возгорание, на место прибыли пожарные