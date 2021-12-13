https://ria.ru/20211213/vliyanie-1763387993.html

США испугались воевать с Россией и признали Украину сферой влияния Москвы

American Spectator: США не заинтересованы в независимости Украины от России - РИА Новости, 13.12.2021

США испугались воевать с Россией и признали Украину сферой влияния Москвы

Украина находится в сфере влияния России и американские солдаты не должны воевать за независимость Украины, заявил в колонке для American Spectator эксперт по... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T05:32

2021-12-13T05:32

2021-12-13T07:15

в мире

украина

сша

нато

россия

фрэнсис семпа

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Украина находится в сфере влияния России и американские солдаты не должны воевать за независимость Украины, заявил в колонке для American Spectator эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.Специалист подчеркнул, что ухудшение отношений между Россией и Западом вызвало необоснованное расширение НАТО на восток.Семпа указал, что, по его мнению, Россия не представляет для США и Европы такой угрозы, как СССР во время холодной войны. Основная опасность для Запада сегодня исходит от Китая, считает эксперт, и ошибочная политика Вашингтона только сближает Москву с Пекином."Нашим государственным деятелям следовало бы добиться своего рода разрядки в отношениях с Россией, чтобы не вести холодные войны на два фронта", — посоветовал Семпа.В последнее время в западных СМИ поднялась очередная волна публикаций о том, что Россия якобы готовит военное нападение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания войск соседней страны у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем вторжении.В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог для передислокации к российским границам большего количества сил и техники НАТО. Как отмечал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Россия не планирует никаких агрессивных действий, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать. Представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что тезис о мифической "российской угрозе" запустили специально, причем даже сам Киев изначально назвал его дезинформацией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211213/nato-1763387124.html

https://ria.ru/20211202/zakharova-1761857381.html

украина

сша

россия

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в мире, украина, сша, нато, россия, фрэнсис семпа