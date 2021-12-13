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США испугались воевать с Россией и признали Украину сферой влияния Москвы
American Spectator: США не заинтересованы в независимости Украины от России - РИА Новости, 13.12.2021
США испугались воевать с Россией и признали Украину сферой влияния Москвы
Украина находится в сфере влияния России и американские солдаты не должны воевать за независимость Украины, заявил в колонке для American Spectator эксперт по... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T05:32
2021-12-13T07:15
в мире
украина
сша
нато
россия
фрэнсис семпа
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Украина находится в сфере влияния России и американские солдаты не должны воевать за независимость Украины, заявил в колонке для American Spectator эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.Специалист подчеркнул, что ухудшение отношений между Россией и Западом вызвало необоснованное расширение НАТО на восток.Семпа указал, что, по его мнению, Россия не представляет для США и Европы такой угрозы, как СССР во время холодной войны. Основная опасность для Запада сегодня исходит от Китая, считает эксперт, и ошибочная политика Вашингтона только сближает Москву с Пекином."Нашим государственным деятелям следовало бы добиться своего рода разрядки в отношениях с Россией, чтобы не вести холодные войны на два фронта", — посоветовал Семпа.В последнее время в западных СМИ поднялась очередная волна публикаций о том, что Россия якобы готовит военное нападение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания войск соседней страны у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем вторжении.В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог для передислокации к российским границам большего количества сил и техники НАТО. Как отмечал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Россия не планирует никаких агрессивных действий, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать. Представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что тезис о мифической "российской угрозе" запустили специально, причем даже сам Киев изначально назвал его дезинформацией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211213/nato-1763387124.html
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в мире, украина, сша, нато, россия, фрэнсис семпа
05:32 13.12.2021 (обновлено: 07:15 13.12.2021)
 
American Spectator: США не заинтересованы в независимости Украины от России

American Spectator: США не должны отправлять своих солдат воевать за независимость Украины

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Украина находится в сфере влияния России и американские солдаты не должны воевать за независимость Украины, заявил в колонке для American Spectator эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.

"Украина, говоря словами старых дипломатов, находится в российской сфере влияния. Мы можем от всей души надеяться и желать ей независимости и свободы, но, скажем на чистоту, американские парни не должны сражаться и умирать за независимость Украины. И, вероятно, большинство американцев удивилось бы, узнав, что сегодня мы по договору обязаны защищать Албанию, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию, Болгарию, Словакию и Хорватию. Независимость Украины не является жизненно важным интересом США в сфере национальной безопасности", — написал Семпа.

Специалист подчеркнул, что ухудшение отношений между Россией и Западом вызвало необоснованное расширение НАТО на восток.
Семпа указал, что, по его мнению, Россия не представляет для США и Европы такой угрозы, как СССР во время холодной войны. Основная опасность для Запада сегодня исходит от Китая, считает эксперт, и ошибочная политика Вашингтона только сближает Москву с Пекином.
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
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МИД предупредил НАТО о "тяжелых последствиях" в случае расширения на восток
"Нашим государственным деятелям следовало бы добиться своего рода разрядки в отношениях с Россией, чтобы не вести холодные войны на два фронта", — посоветовал Семпа.
В последнее время в западных СМИ поднялась очередная волна публикаций о том, что Россия якобы готовит военное нападение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания войск соседней страны у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем вторжении.
В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог для передислокации к российским границам большего количества сил и техники НАТО. Как отмечал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Россия не планирует никаких агрессивных действий, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать. Представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что тезис о мифической "российской угрозе" запустили специально, причем даже сам Киев изначально назвал его дезинформацией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 16:20
Захарова объяснила, чем грозит втягивание Украины в орбиту влияния НАТО
 
В миреУкраинаСШАНАТОРоссияФрэнсис Семпа
 
 
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