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РЭЦ создал онлайн-витрину услуг профподрядчиков для экспортеров
РЭЦ создал онлайн-витрину услуг профподрядчиков для экспортеров - РИА Новости, 13.12.2021
РЭЦ создал онлайн-витрину услуг профподрядчиков для экспортеров
Сервис-витрина "Профессионалы экспорта" начала работу на цифровой платформе "Мой экспорт" (информационная система "Одно окно"), сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T12:59
2021-12-13T12:59
экономика
технологии
российский экспортный центр
ао "российский экспортный центр"
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сервис-витрина "Профессионалы экспорта" начала работу на цифровой платформе "Мой экспорт" (информационная система "Одно окно"), сообщает Российский экспортный центр, входящий в ВЭБ.РФ.Уточняется, что в следующем году на платформе появятся еще пять направлений, в которых будет в общей сложности более 15 услуг для экспортеров. На старте в сервисе представлены 130 поставщиков услуг."Мы создали новый сервис, а точнее, целый маркеплейс услуг, который поможет экспортерам и компаниям, оказывающим услуги в сфере ВЭД, найти друг друга. Главное отличие нашего сервиса от простой поисковой системы - стандартные услуги, типовые договоры, возможность выбора наиболее конкурентоспособного предложения по заданным параметрам, контроль качества, автоматизированный процесс получения услуги. Это большой шаг к созданию организованного рынка экспортного консалтинга, которого не хватает российским экспортерам", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.РЭЦ уточняет, что "простота и удобство в использовании сервиса обеспечены цифровым профилем экспортера на платформе "Мой экспорт". "При оформлении заявки система автоматически подтягивает данные налоговой и таможенной служб, а также других ведомств. Формирование заявки - дело пары минут. Даже если экспортер запрашивает поддержку провайдеров впервые, в системе собраны все типовые запросы по каждому направлению деятельности", - объясняют в центре.Экспортер сможет выбирать подрядчиков в зависимости от своей потребности и стратегии. Например, из сформированного по запросу списка можно выбрать самую дешевую или самую быструю компанию, отдать предпочтение тем, кто не требует предоплаты, или же сделать выбор по рейтингу компании на основе отзывов других пользователей. Надежность подрядчика обеспечена его профилем: в одной форме собраны все данные, предоставленные самим партнером, а также те, которые РЭЦ формирует в момент его аккредитации.
https://ria.ru/20211103/servis-1757534267.html
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экономика, технологии, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), россия
12:59 13.12.2021
 

РЭЦ создал онлайн-витрину услуг профподрядчиков для экспортеров

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сервис-витрина "Профессионалы экспорта" начала работу на цифровой платформе "Мой экспорт" (информационная система "Одно окно"), сообщает Российский экспортный центр, входящий в ВЭБ.РФ.
"Это онлайн-сервис для поиска квалифицированных специалистов для российских компаний, которые уже продают свои товары за границу или только планируют начать это делать. Из личного кабинета на платформе "Мой экспорт" компании могут выбрать партнера, который предоставит им логистические или юридические услуги, поможет выйти на иностранный или международный маркетплейс или найти иностранного покупателя", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в следующем году на платформе появятся еще пять направлений, в которых будет в общей сложности более 15 услуг для экспортеров. На старте в сервисе представлены 130 поставщиков услуг.
Генеральный директор, АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
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"Мы создали новый сервис, а точнее, целый маркеплейс услуг, который поможет экспортерам и компаниям, оказывающим услуги в сфере ВЭД, найти друг друга. Главное отличие нашего сервиса от простой поисковой системы - стандартные услуги, типовые договоры, возможность выбора наиболее конкурентоспособного предложения по заданным параметрам, контроль качества, автоматизированный процесс получения услуги. Это большой шаг к созданию организованного рынка экспортного консалтинга, которого не хватает российским экспортерам", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"При создании сервиса мы опирались на вопросы, которые задавали нам экспортеры. Где найти подходящего специалиста? Будет ли это сложно? Как правильно поставить задачу? Точно ли это будет надежный партнер и какой результат будет в итоге? Ответ на каждый из этих вопросов лег в основу нашей концепции", - добавила глава центра.
РЭЦ уточняет, что "простота и удобство в использовании сервиса обеспечены цифровым профилем экспортера на платформе "Мой экспорт". "При оформлении заявки система автоматически подтягивает данные налоговой и таможенной служб, а также других ведомств. Формирование заявки - дело пары минут. Даже если экспортер запрашивает поддержку провайдеров впервые, в системе собраны все типовые запросы по каждому направлению деятельности", - объясняют в центре.
Экспортер сможет выбирать подрядчиков в зависимости от своей потребности и стратегии. Например, из сформированного по запросу списка можно выбрать самую дешевую или самую быструю компанию, отдать предпочтение тем, кто не требует предоплаты, или же сделать выбор по рейтингу компании на основе отзывов других пользователей. Надежность подрядчика обеспечена его профилем: в одной форме собраны все данные, предоставленные самим партнером, а также те, которые РЭЦ формирует в момент его аккредитации.
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ЭкономикаТехнологииРоссийский экспортный центрАО "Российский экспортный центр"Вероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
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