https://ria.ru/20211213/vitrina-1763445822.html

РЭЦ создал онлайн-витрину услуг профподрядчиков для экспортеров

РЭЦ создал онлайн-витрину услуг профподрядчиков для экспортеров - РИА Новости, 13.12.2021

РЭЦ создал онлайн-витрину услуг профподрядчиков для экспортеров

Сервис-витрина "Профессионалы экспорта" начала работу на цифровой платформе "Мой экспорт" (информационная система "Одно окно"), сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T12:59

2021-12-13T12:59

2021-12-13T12:59

экономика

технологии

российский экспортный центр

ао "российский экспортный центр"

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сервис-витрина "Профессионалы экспорта" начала работу на цифровой платформе "Мой экспорт" (информационная система "Одно окно"), сообщает Российский экспортный центр, входящий в ВЭБ.РФ.Уточняется, что в следующем году на платформе появятся еще пять направлений, в которых будет в общей сложности более 15 услуг для экспортеров. На старте в сервисе представлены 130 поставщиков услуг."Мы создали новый сервис, а точнее, целый маркеплейс услуг, который поможет экспортерам и компаниям, оказывающим услуги в сфере ВЭД, найти друг друга. Главное отличие нашего сервиса от простой поисковой системы - стандартные услуги, типовые договоры, возможность выбора наиболее конкурентоспособного предложения по заданным параметрам, контроль качества, автоматизированный процесс получения услуги. Это большой шаг к созданию организованного рынка экспортного консалтинга, которого не хватает российским экспортерам", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.РЭЦ уточняет, что "простота и удобство в использовании сервиса обеспечены цифровым профилем экспортера на платформе "Мой экспорт". "При оформлении заявки система автоматически подтягивает данные налоговой и таможенной служб, а также других ведомств. Формирование заявки - дело пары минут. Даже если экспортер запрашивает поддержку провайдеров впервые, в системе собраны все типовые запросы по каждому направлению деятельности", - объясняют в центре.Экспортер сможет выбирать подрядчиков в зависимости от своей потребности и стратегии. Например, из сформированного по запросу списка можно выбрать самую дешевую или самую быструю компанию, отдать предпочтение тем, кто не требует предоплаты, или же сделать выбор по рейтингу компании на основе отзывов других пользователей. Надежность подрядчика обеспечена его профилем: в одной форме собраны все данные, предоставленные самим партнером, а также те, которые РЭЦ формирует в момент его аккредитации.

https://ria.ru/20211103/servis-1757534267.html

https://ria.ru/20211210/nagrada-1763073667.html

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экономика, технологии, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), россия