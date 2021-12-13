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https://ria.ru/20211213/veto-1763532311.html
Россия применила в СБ ООН вето к резолюции о связи климата и конфликтов
Россия применила в СБ ООН вето к резолюции о связи климата и конфликтов - РИА Новости, 13.12.2021
Россия применила в СБ ООН вето к резолюции о связи климата и конфликтов
Россия наложила в СБ ООН вето на проект резолюции Ирландии и Нигера – документ предлагал миротворческим операциям и политическим миссиям организации учитывать в РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T18:33
2021-12-13T18:55
в мире
нигер
ирландия
совет безопасности оон
россия
оон
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ООН, 13 дек – РИА Новости. Россия наложила в СБ ООН вето на проект резолюции Ирландии и Нигера – документ предлагал миротворческим операциям и политическим миссиям организации учитывать в своих оценках и деятельности воздействие изменения климата на ситуацию с безопасностью, передает корреспондент РИА Новости.Россия неоднократно скептически высказывалась в СБ ООН о связи между проблемой изменения климата и конфликтами.Авторы непринятого проекта заявляли, что "Совет Безопасности неоднократно подчеркивал необходимость того, чтобы ООН, региональные организации и государства-члены принимали во внимание… воздействие неблагоприятных последствий изменения климата на их деятельность, программы и стратегии" в странах. Речь, в частности, идет о регионе бассейна озера Чад, Сомали, Дарфуре, Южном Судане, Мали, Демократической Республике Конго, а также Западной и Центральной Африке, Кипре и Ираке.Как отмечалось в тексте, СБ ООН намерен принять во внимание стратегии урегулирования конфликтов, включающие информацию о последствиях изменения климата для ситуации в сфере безопасности.В проекте также говорилось, что СБ ООН просит генерального секретаря организации "включить во всеобъемлющие стратегии предотвращения конфликтов ООН в качестве центрального компонента риски для безопасности, связанные с климатом".Согласно тексту, СБ ООН также просит генсека представить доклад о воздействии изменения климата на безопасность.В проекте отмечалось, что СБ ООН призывает к разработке онлайн-платформ, предоставляющих государствам ООН доступ в реальном времени к климатическим данным.Согласно тексту, Совбез призвал бы специальные политические миссии и миротворческие операции ООН учитывать последствия изменения климата для безопасности в своих оценках и деятельности по предотвращению конфликтов.
https://ria.ru/20211213/oon-1763531615.html
https://ria.ru/20211101/merkel-1757288191.html
https://ria.ru/20211104/klimat-1757729516.html
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в мире, нигер, ирландия, совет безопасности оон, россия, оон
18:33 13.12.2021 (обновлено: 18:55 13.12.2021)
 
Россия применила в СБ ООН вето к резолюции о связи климата и конфликтов

Россия применила в СБ ООН вето к резолюции Ирландии и Нигера о связи климата и конфликтов

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН голосует за принятие резолюции
СБ ООН голосует за принятие резолюции - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
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ООН, 13 дек – РИА Новости. Россия наложила в СБ ООН вето на проект резолюции Ирландии и Нигера – документ предлагал миротворческим операциям и политическим миссиям организации учитывать в своих оценках и деятельности воздействие изменения климата на ситуацию с безопасностью, передает корреспондент РИА Новости.
Россия неоднократно скептически высказывалась в СБ ООН о связи между проблемой изменения климата и конфликтами.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
18:25
Небензя назвал проект Совбеза ООН по климату и безопасности неприемлемым
Авторы непринятого проекта заявляли, что "Совет Безопасности неоднократно подчеркивал необходимость того, чтобы ООН, региональные организации и государства-члены принимали во внимание… воздействие неблагоприятных последствий изменения климата на их деятельность, программы и стратегии" в странах. Речь, в частности, идет о регионе бассейна озера Чад, Сомали, Дарфуре, Южном Судане, Мали, Демократической Республике Конго, а также Западной и Центральной Африке, Кипре и Ираке.
Как отмечалось в тексте, СБ ООН намерен принять во внимание стратегии урегулирования конфликтов, включающие информацию о последствиях изменения климата для ситуации в сфере безопасности.
В проекте также говорилось, что СБ ООН просит генерального секретаря организации "включить во всеобъемлющие стратегии предотвращения конфликтов ООН в качестве центрального компонента риски для безопасности, связанные с климатом".
И.о. канцлера Германии Ангела Меркель на конференции ООН по изменению климата в Глазго - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 20:32
Меркель назвала ответственных за изменение климата
Согласно тексту, СБ ООН также просит генсека представить доклад о воздействии изменения климата на безопасность.
В проекте отмечалось, что СБ ООН призывает к разработке онлайн-платформ, предоставляющих государствам ООН доступ в реальном времени к климатическим данным.
Согласно тексту, Совбез призвал бы специальные политические миссии и миротворческие операции ООН учитывать последствия изменения климата для безопасности в своих оценках и деятельности по предотвращению конфликтов.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 18:18
Россиян предупредили об опасных изменениях климата
 
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