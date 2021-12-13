https://ria.ru/20211213/vaktsiny-1763503942.html
Белоруссия обсуждает с Россией производство вакцин от коронавируса
Белоруссия обсуждает с Россией производство вакцин от коронавируса - РИА Новости, 13.12.2021
Белоруссия обсуждает с Россией производство вакцин от коронавируса
Белоруссия заинтересована в расширении перечня производимых на своей территории российских вакцин от коронавируса, сообщил министр здравоохранения республики... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T16:39
2021-12-13T16:39
2021-12-13T16:39
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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Белоруссия заинтересована в расширении перечня производимых на своей территории российских вакцин от коронавируса, сообщил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич."Производство "Спутник V" будет полностью локализовано в Беларуси в следующем году. Сейчас идут переговоры с производителями других российских вакцин об организации их производства на белорусских предприятиях", - приводятся слова министра в Тelegram-канале ведомства в понедельник.Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что вакцина "Спутник V", произведенная в республике по полному циклу, поступит в гражданский оборот летом 2022 года, объем выпуска составит около 10 миллионов доз в год.Белорусское предприятие "Белмедпрепараты" производит "Спутник V", а 14 апреля минздрав одобрил его применение на территории Белоруссии. В стране вакцина пока разливается из полупродукта, который производится компанией "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт". Минск запланировал запуск проекта по организации производства российской вакцины "Спутник V" в республике по полному циклу.
https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html
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Белоруссия обсуждает с Россией производство вакцин от коронавируса
Глава Минздрава Пиневич: Белоруссия обсуждает с Россией производство вакцин от COVID-19