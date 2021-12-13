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Минздрав продлил срок регистрационных удостоверений на вакцины "Вектора"
Минздрав продлил срок регистрационных удостоверений на вакцины "Вектора" - РИА Новости, 13.12.2021
Минздрав продлил срок регистрационных удостоверений на вакцины "Вектора"
Минздрав продлил срок действия регистрационных удостоверений на вакцины ГНЦ "Вектор" против COVID-19 "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" до 1 января 2023 года,... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T14:32
2021-12-13T14:41
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Минздрав продлил срок действия регистрационных удостоверений на вакцины ГНЦ "Вектор" против COVID-19 "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" до 1 января 2023 года, сообщили журналистам в центре."Решением Минздрава России срок действия регистрационных удостоверений на оба препарата был продлен на один год – до 1 января 2023 года",- говорится в сообщении.Все российские вакцины против COVID-19 применялись в гражданском обороте на основе временных регистрационных удостоверений, и в том числе вакцины, созданные Центром "Вектор", пояснили в центре."Внесение необходимых изменений в регистрационные удостоверения вакцин "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" является важной вехой и подтверждением востребованности этих вакцин в условиях сохраняющейся заболеваемости. Мы надеемся, что созданные "Вектором" вакцины внесут существенный вклад в нормализацию эпидемиологической обстановки в предстоящем году и помогут тем гражданам, которые отдадут им свое предпочтение",- сказал генеральный директор "Вектора" Ринат Максютов, слова которого приводятся в сообщении центра.
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общество, здоровье - общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, ринат максютов
14:32 13.12.2021 (обновлено: 14:41 13.12.2021)
 
Минздрав продлил срок регистрационных удостоверений на вакцины "Вектора"

Минздрав продлил срок регистрационных удостоверений на вакцины "Вектора" от COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Минздрав продлил срок действия регистрационных удостоверений на вакцины ГНЦ "Вектор" против COVID-19 "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" до 1 января 2023 года, сообщили журналистам в центре.
"Решением Минздрава России срок действия регистрационных удостоверений на оба препарата был продлен на один год – до 1 января 2023 года",- говорится в сообщении.
Все российские вакцины против COVID-19 применялись в гражданском обороте на основе временных регистрационных удостоверений, и в том числе вакцины, созданные Центром "Вектор", пояснили в центре.
"Внесение необходимых изменений в регистрационные удостоверения вакцин "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" является важной вехой и подтверждением востребованности этих вакцин в условиях сохраняющейся заболеваемости. Мы надеемся, что созданные "Вектором" вакцины внесут существенный вклад в нормализацию эпидемиологической обстановки в предстоящем году и помогут тем гражданам, которые отдадут им свое предпочтение",- сказал генеральный директор "Вектора" Ринат Максютов, слова которого приводятся в сообщении центра.
 
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