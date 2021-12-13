https://ria.ru/20211213/vaktsiny-1763470537.html

Минздрав продлил срок регистрационных удостоверений на вакцины "Вектора"

Минздрав продлил срок регистрационных удостоверений на вакцины "Вектора" - РИА Новости, 13.12.2021

Минздрав продлил срок регистрационных удостоверений на вакцины "Вектора"

Минздрав продлил срок действия регистрационных удостоверений на вакцины ГНЦ "Вектор" против COVID-19 "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" до 1 января 2023 года,... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T14:32

2021-12-13T14:32

2021-12-13T14:41

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751457921_133:0:2813:1507_1920x0_80_0_0_62564fb013cada1434dfb74e30131ae7.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Минздрав продлил срок действия регистрационных удостоверений на вакцины ГНЦ "Вектор" против COVID-19 "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" до 1 января 2023 года, сообщили журналистам в центре."Решением Минздрава России срок действия регистрационных удостоверений на оба препарата был продлен на один год – до 1 января 2023 года",- говорится в сообщении.Все российские вакцины против COVID-19 применялись в гражданском обороте на основе временных регистрационных удостоверений, и в том числе вакцины, созданные Центром "Вектор", пояснили в центре."Внесение необходимых изменений в регистрационные удостоверения вакцин "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" является важной вехой и подтверждением востребованности этих вакцин в условиях сохраняющейся заболеваемости. Мы надеемся, что созданные "Вектором" вакцины внесут существенный вклад в нормализацию эпидемиологической обстановки в предстоящем году и помогут тем гражданам, которые отдадут им свое предпочтение",- сказал генеральный директор "Вектора" Ринат Максютов, слова которого приводятся в сообщении центра.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, ринат максютов