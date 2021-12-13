https://ria.ru/20211213/vaktsinatsiya-1763558444.html
Мурашко рассказал о темпах вакцинации от COVID-19 в России
Мурашко рассказал о темпах вакцинации от COVID-19 в России - РИА Новости, 13.12.2021
Мурашко рассказал о темпах вакцинации от COVID-19 в России
Первым компонентом вакцины от коронавируса привито более 75 миллионов россиян, цифры уже неплохие, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T21:02
2021-12-13T21:02
2021-12-13T21:02
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Первым компонентом вакцины от коронавируса привито более 75 миллионов россиян, цифры уже неплохие, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В целом сегодня провакцинировано уже первым компонентом больше 75 миллионов человек, это уже неплохие цифры", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
https://ria.ru/20211213/vaktsinatsiya-1763494573.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19
Мурашко рассказал о темпах вакцинации от COVID-19 в России
Мурашко заявил, что первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 75 миллионов россиян