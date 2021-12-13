https://ria.ru/20211213/utrenniki-1763509679.html
Новгородская область ввела ограничения для новогодних утренников в детсадах
Новгородская область ввела ограничения для новогодних утренников в детсадах - РИА Новости, 13.12.2021
Новгородская область ввела ограничения для новогодних утренников в детсадах
Новогодние мероприятия в детских садах и школах в Новгородской области пройдут с ограничениями, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T16:51
2021-12-13T16:51
2021-12-13T16:51
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Новогодние мероприятия в детских садах и школах в Новгородской области пройдут с ограничениями, сообщает пресс-служба областного правительства."Новогодние утренники в регионе пройдут с ограничением количества участников", - сказано в сообщении.Как рассказала на заседании штаба по противодействию COVID-19 главный государственный санитарный врач по Новгородской области Елена Никифорова, в детских садах и школах эти мероприятия должны проходить только по группам и классам. "В детских садах мы не будем требовать наличия QR-кодов у родителей, ограничим лишь количество участников: один родитель – один ребенок. В школах и учреждениях допобразования сопровождающие детей родители должны иметь QR-код, численность участников мероприятия не должна превышать 50 человек", - сказала она.По словам Никифоровой, приглашенные аниматоры и артисты также должны иметь QR-код.Также она сообщила, что в регионе продолжает снижаться темп прироста заболевших. За истекшую неделю зарегистрировано 1416 случаев, количество тяжелых больных снизилось. Министр здравоохранения области Резеда Ломовцева в свою очередь рассказала, что на стационарном лечении находятся 793 пациента, 40,6% коечного фонда свободно.
https://ria.ru/20211213/qr-kody-1763500712.html
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общество, дети, новгородская область, здоровье - общество, новый год, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Новгородская область ввела ограничения для новогодних утренников в детсадах
Власти Новгородской области ввели COVID-ограничения для новогодних утренников в детсадах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости.
Новогодние мероприятия в детских садах и школах в Новгородской области
пройдут с ограничениями, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Новогодние утренники в регионе пройдут с ограничением количества участников", - сказано в сообщении.
Как рассказала на заседании штаба по противодействию COVID-19 главный государственный санитарный врач по Новгородской области Елена Никифорова, в детских садах и школах эти мероприятия должны проходить только по группам и классам. "В детских садах мы не будем требовать наличия QR-кодов у родителей, ограничим лишь количество участников: один родитель – один ребенок. В школах и учреждениях допобразования сопровождающие детей родители должны иметь QR-код, численность участников мероприятия не должна превышать 50 человек", - сказала она.
По словам Никифоровой, приглашенные аниматоры и артисты также должны иметь QR-код.
Также она сообщила, что в регионе продолжает снижаться темп прироста заболевших. За истекшую неделю зарегистрировано 1416 случаев, количество тяжелых больных снизилось. Министр здравоохранения области Резеда Ломовцева в свою очередь рассказала, что на стационарном лечении находятся 793 пациента, 40,6% коечного фонда свободно.