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Захарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕС

Захарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕС - РИА Новости, 13.12.2021

Захарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о главном успехе европейской дипломатии, выразив... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T23:27

2021-12-13T23:27

2021-12-13T23:29

в мире

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минск

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о главном успехе европейской дипломатии, выразив в связи с этим "соболезнования".Ранее Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС "главным успехом европейской дипломатии" в 2021 году."Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии. Мои соболезнования", - написала Захарова в Telegram-канале.На границе Белоруссии и Польши последнее время скопились тысячи мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами заявил, что Россия не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, заявления о ее причастности эфемерны.

https://ria.ru/20211213/bezhentsy-1763447956.html

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в мире, белоруссия, минск, дмитрий песков, telegram (приложение), мария захарова, жозеп боррель, россия