Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211213/ukraina-1763493384.html
Неподъемные цены на газ обанкротят украинский бизнес и заставят население бежать в Европу
Украине предрекли банкротство компаний и бегство населения за рубеж - РИА Новости, 13.12.2021
Неподъемные цены на газ обанкротят украинский бизнес и заставят население бежать в Европу
Стоимость газа для украинских предприятий вчетверо превышает тарифы для населения, из-за чего работать бизнесу становится крайне сложно, говорится в материале... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T15:53
2021-12-13T21:09
экономика
украина
польша
геннадий москаль
виктор суслов (украинский экономист)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593406422_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3666bb186a45c1cb247d80f08d1e047a.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Стоимость газа для украинских предприятий вчетверо превышает тарифы для населения, из-за чего работать бизнесу становится крайне сложно, говорится в материале "33-го канала".В публикации приводятся тарифы на топливо для разных потребителей в республике: так, население платит восемь с половиной гривен за кубометр, а компании — минимум 38."Тут уже способ экономии газа остается один. Как посоветовал Геннадий Москаль: "Отключить его совсем и закрыть предприятие", — отмечается в статье.Авторы подчеркнули, что в таких условиях шансы выжить минимальны и у малого бизнеса, и у среднего, а убытки терпят даже промышленные гиганты."Поэтому вместо создания новых, нас в ближайшее время ждут тысячные потери старых, обжитых на рынке труда рабочих мест", — предупредил канал.При этом с недавних пор Польша упростила условия правила въезда для рабочих с Украины. В статье говорится, что в нынешних условиях украинским компаниям будет сложно выплачивать белые зарплаты. Это, в свою очередь, приведет к оттоку "заробитчан" на Запад."А с чем останемся мы? С потерянными рабочими руками, пустующими фирмами и фирмочками, заоблачными ценами", — предсказали авторы публикации.В материале отмечается, что повышение цен на газ приведет к подорожанию всей продукции, а на фоне требований правительства повышать зарплаты и выплачивать все налоги и сборы бизнес начнет увольнять сотрудников."Сокращать персонал на каждой фирме можно лишь до определенного предела, экономить можно лишь на том, что можно сэкономить. За последние два года малый и средний бизнес Украины эти резервы уже исчерпал", — говорится в публикации.Авторы предупредили власти о росте недовольства населения: к "газовой удавке" добавляется также пенсионная нагрузка — уже сейчас на одного работающего в стране приходятся два пенсионера."Государство немедленно должно адекватно выровнять цены на рынке газа. Иначе к внешней угрозе добавится еще одна и очень серьезная угроза — у народа лопнет терпение", — заключил телеканал.О возможности массового банкротства украинских предприятий ранее также высказался экс-министр экономики Виктор Суслов. По его словам, из-за высоких цен на топливо разорятся свыше 90 процентов местных компаний, что приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет, росту безработицы и социальной напряженности, а властям придется еще и выплачивать пособия потерявшим доход гражданам.С 1 января на Украине подорожал газ. Кроме того, власти отменили льготный тариф на первые сто киловатт электроэнергии. В связи с этим в регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы.Ранее Киев ввел госрегулирование цены на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр (26 центов) на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в некоторых регионах в среднем на 30 процентов.Также с начала года цены на топливо растут в Европе, они резко подскочили в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211123/timoshenko-1760395198.html
https://ria.ru/20211213/gaz-1763385428.html
https://ria.ru/20211211/gaz-1763235521.html
https://ria.ru/20211210/gaz-1763116164.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593406422_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b6872f7e4064a82041a45180160cc730.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, польша, геннадий москаль, виктор суслов (украинский экономист)
15:53 13.12.2021 (обновлено: 21:09 13.12.2021)
 
Украине предрекли банкротство компаний и бегство населения за рубеж

"33-й канал": украинские компании разорятся из-за цен на газ, а население сбежит в Польшу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦентральный железнодорожный вокзал в Киеве
Центральный железнодорожный вокзал в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Стоимость газа для украинских предприятий вчетверо превышает тарифы для населения, из-за чего работать бизнесу становится крайне сложно, говорится в материале "33-го канала".
В публикации приводятся тарифы на топливо для разных потребителей в республике: так, население платит восемь с половиной гривен за кубометр, а компании — минимум 38.
"Тут уже способ экономии газа остается один. Как посоветовал Геннадий Москаль: "Отключить его совсем и закрыть предприятие", — отмечается в статье.
Авторы подчеркнули, что в таких условиях шансы выжить минимальны и у малого бизнеса, и у среднего, а убытки терпят даже промышленные гиганты.
Юлия Тимошенко выступает на заседании первой пленарной сессии Верховной рады Украины в 2021 году - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 17:43
Тимошенко раскрыла план по выходу Украины из кризиса
"Поэтому вместо создания новых, нас в ближайшее время ждут тысячные потери старых, обжитых на рынке труда рабочих мест", — предупредил канал.
При этом с недавних пор Польша упростила условия правила въезда для рабочих с Украины. В статье говорится, что в нынешних условиях украинским компаниям будет сложно выплачивать белые зарплаты. Это, в свою очередь, приведет к оттоку "заробитчан" на Запад.
"А с чем останемся мы? С потерянными рабочими руками, пустующими фирмами и фирмочками, заоблачными ценами", — предсказали авторы публикации.
В материале отмечается, что повышение цен на газ приведет к подорожанию всей продукции, а на фоне требований правительства повышать зарплаты и выплачивать все налоги и сборы бизнес начнет увольнять сотрудников.
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
Вчера, 03:12
NI: "Северный поток — 2" лишит Украину реверсивных поставок газа из Европы
"Сокращать персонал на каждой фирме можно лишь до определенного предела, экономить можно лишь на том, что можно сэкономить. За последние два года малый и средний бизнес Украины эти резервы уже исчерпал", — говорится в публикации.
Авторы предупредили власти о росте недовольства населения: к "газовой удавке" добавляется также пенсионная нагрузка — уже сейчас на одного работающего в стране приходятся два пенсионера.
"Государство немедленно должно адекватно выровнять цены на рынке газа. Иначе к внешней угрозе добавится еще одна и очень серьезная угроза — у народа лопнет терпение", — заключил телеканал.
О возможности массового банкротства украинских предприятий ранее также высказался экс-министр экономики Виктор Суслов. По его словам, из-за высоких цен на топливо разорятся свыше 90 процентов местных компаний, что приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет, росту безработицы и социальной напряженности, а властям придется еще и выплачивать пособия потерявшим доход гражданам.
Комплекс подготовки и транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
11 декабря, 01:57
Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России
С 1 января на Украине подорожал газ. Кроме того, власти отменили льготный тариф на первые сто киловатт электроэнергии. В связи с этим в регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы.
Ранее Киев ввел госрегулирование цены на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр (26 центов) на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в некоторых регионах в среднем на 30 процентов.
Также с начала года цены на топливо растут в Европе, они резко подскочили в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 13:43
Глава "Оператора ГТС Украины" допустил прекращение транзита газа из России
 
ЭкономикаУкраинаПольшаГеннадий МоскальВиктор Суслов (украинский экономист)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:41ВНИИ ГОЧС предупредил о риске обрушения крыш из-за снегопадов
02:35Россиян предупредили об опасности популярной новогодней закуски
02:32Судовладелец прокомментировал столкновение британского и датского кораблей
02:17Специалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 году
02:16Вышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоу
02:14Немцы высмеяли главу МИД, пригрозившую России
02:08Как спасти смартфон после падения в сугроб
01:53Британцы оценили российские задачи по математике
01:49Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионов
01:33Нигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZeneca
01:28Запад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климату
01:16Адвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизнь
01:02В "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зиму
00:57В МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭ
00:26Президент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на Украине
00:20Число погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74
00:09Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19
00:02Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила Псаки
23:57Ассошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистами
23:45Индекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктов
Лента новостейМолния
ВНИИ ГОЧС предупредил о риске обрушения крыш из-за снегопадовРоссиян предупредили об опасности популярной новогодней закускиСудовладелец прокомментировал столкновение британского и датского кораблейСпециалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 годуВышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоуНемцы высмеяли главу МИД, пригрозившую РоссииКак спасти смартфон после падения в сугробБританцы оценили российские задачи по математикеУниверситет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионовНигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZenecaЗапад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климатуАдвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизньВ "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зимуВ МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭПрезидент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на УкраинеЧисло погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила ПсакиАссошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистамиИндекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктов