https://ria.ru/20211213/ukraina-1763493384.html
Неподъемные цены на газ обанкротят украинский бизнес и заставят население бежать в Европу
Украине предрекли банкротство компаний и бегство населения за рубеж - РИА Новости, 13.12.2021
Неподъемные цены на газ обанкротят украинский бизнес и заставят население бежать в Европу
Стоимость газа для украинских предприятий вчетверо превышает тарифы для населения, из-за чего работать бизнесу становится крайне сложно, говорится в материале... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T15:53
2021-12-13T15:53
2021-12-13T21:09
экономика
украина
польша
геннадий москаль
виктор суслов (украинский экономист)
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Стоимость газа для украинских предприятий вчетверо превышает тарифы для населения, из-за чего работать бизнесу становится крайне сложно, говорится в материале "33-го канала".В публикации приводятся тарифы на топливо для разных потребителей в республике: так, население платит восемь с половиной гривен за кубометр, а компании — минимум 38."Тут уже способ экономии газа остается один. Как посоветовал Геннадий Москаль: "Отключить его совсем и закрыть предприятие", — отмечается в статье.Авторы подчеркнули, что в таких условиях шансы выжить минимальны и у малого бизнеса, и у среднего, а убытки терпят даже промышленные гиганты."Поэтому вместо создания новых, нас в ближайшее время ждут тысячные потери старых, обжитых на рынке труда рабочих мест", — предупредил канал.При этом с недавних пор Польша упростила условия правила въезда для рабочих с Украины. В статье говорится, что в нынешних условиях украинским компаниям будет сложно выплачивать белые зарплаты. Это, в свою очередь, приведет к оттоку "заробитчан" на Запад."А с чем останемся мы? С потерянными рабочими руками, пустующими фирмами и фирмочками, заоблачными ценами", — предсказали авторы публикации.В материале отмечается, что повышение цен на газ приведет к подорожанию всей продукции, а на фоне требований правительства повышать зарплаты и выплачивать все налоги и сборы бизнес начнет увольнять сотрудников."Сокращать персонал на каждой фирме можно лишь до определенного предела, экономить можно лишь на том, что можно сэкономить. За последние два года малый и средний бизнес Украины эти резервы уже исчерпал", — говорится в публикации.Авторы предупредили власти о росте недовольства населения: к "газовой удавке" добавляется также пенсионная нагрузка — уже сейчас на одного работающего в стране приходятся два пенсионера."Государство немедленно должно адекватно выровнять цены на рынке газа. Иначе к внешней угрозе добавится еще одна и очень серьезная угроза — у народа лопнет терпение", — заключил телеканал.О возможности массового банкротства украинских предприятий ранее также высказался экс-министр экономики Виктор Суслов. По его словам, из-за высоких цен на топливо разорятся свыше 90 процентов местных компаний, что приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет, росту безработицы и социальной напряженности, а властям придется еще и выплачивать пособия потерявшим доход гражданам.С 1 января на Украине подорожал газ. Кроме того, власти отменили льготный тариф на первые сто киловатт электроэнергии. В связи с этим в регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы.Ранее Киев ввел госрегулирование цены на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр (26 центов) на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в некоторых регионах в среднем на 30 процентов.Также с начала года цены на топливо растут в Европе, они резко подскочили в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20211123/timoshenko-1760395198.html
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экономика, украина, польша, геннадий москаль, виктор суслов (украинский экономист)
15:53 13.12.2021 (обновлено: 21:09 13.12.2021)
Украине предрекли банкротство компаний и бегство населения за рубеж
"33-й канал": украинские компании разорятся из-за цен на газ, а население сбежит в Польшу
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
Стоимость газа для украинских предприятий вчетверо превышает тарифы для населения, из-за чего работать бизнесу становится крайне сложно, говорится в материале "33-го канала"
.
В публикации приводятся тарифы на топливо для разных потребителей в республике: так, население платит восемь с половиной гривен за кубометр, а компании — минимум 38.
"Тут уже способ экономии газа остается один. Как посоветовал Геннадий Москаль
: "Отключить его совсем и закрыть предприятие", — отмечается в статье.
Авторы подчеркнули, что в таких условиях шансы выжить минимальны и у малого бизнеса, и у среднего, а убытки терпят даже промышленные гиганты.
"Поэтому вместо создания новых, нас в ближайшее время ждут тысячные потери старых, обжитых на рынке труда рабочих мест", — предупредил канал.
При этом с недавних пор Польша
упростила условия правила въезда для рабочих с Украины. В статье говорится, что в нынешних условиях украинским компаниям будет сложно выплачивать белые зарплаты. Это, в свою очередь, приведет к оттоку "заробитчан" на Запад.
"А с чем останемся мы? С потерянными рабочими руками, пустующими фирмами и фирмочками, заоблачными ценами", — предсказали авторы публикации.
В материале отмечается, что повышение цен на газ приведет к подорожанию всей продукции, а на фоне требований правительства повышать зарплаты и выплачивать все налоги и сборы бизнес начнет увольнять сотрудников.
"Сокращать персонал на каждой фирме можно лишь до определенного предела, экономить можно лишь на том, что можно сэкономить. За последние два года малый и средний бизнес Украины
эти резервы уже исчерпал", — говорится в публикации.
Авторы предупредили власти о росте недовольства населения: к "газовой удавке" добавляется также пенсионная нагрузка — уже сейчас на одного работающего в стране приходятся два пенсионера.
"Государство немедленно должно адекватно выровнять цены на рынке газа. Иначе к внешней угрозе добавится еще одна и очень серьезная угроза — у народа лопнет терпение", — заключил телеканал.
О возможности массового банкротства украинских предприятий ранее также высказался экс-министр экономики Виктор Суслов
. По его словам, из-за высоких цен на топливо разорятся свыше 90 процентов местных компаний, что приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет, росту безработицы и социальной напряженности, а властям придется еще и выплачивать пособия потерявшим доход гражданам.
С 1 января на Украине подорожал газ. Кроме того, власти отменили льготный тариф на первые сто киловатт электроэнергии. В связи с этим в регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы.
Ранее Киев ввел госрегулирование цены на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр (26 центов) на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в некоторых регионах в среднем на 30 процентов.
Также с начала года цены на топливо растут в Европе
, они резко подскочили в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>