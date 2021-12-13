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Украина признала очевидное: она не может противостоять России
Генерал ВСУ предрек Украине молниеносную капитуляцию в войне с Россией - РИА Новости, 13.12.2021
Украина признала очевидное: она не может противостоять России
Российские военные в случае начала войны с Украиной смогут быстро дойти до ее столицы, заявил заместитель секретаря Совбеза страны, экс-замкомандующего Силами... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T13:16
2021-12-13T13:16
2021-12-13T17:53
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские военные в случае начала войны с Украиной смогут быстро дойти до ее столицы, заявил заместитель секретаря Совбеза страны, экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос, в эфире телеканала "Украина 24".По его словам, в первую очередь Москва сможет задействовать высокоточное оружие и авиацию "по примеру Югославии конца 90-х". При этом первоочередной задачей будет запугать киевские власти."Напомню, что от Сум до Киева нормальным маршем за шесть часов российская колонна дойдет, если не будет сопротивления и мы не будем к этому готовы. И этого будет достаточно, чтобы правительство страны капитулировало, условно говоря", — отметил генерал.В последнее время на Западе чаще заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
https://ria.ru/20211212/perebroska-1763369361.html
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в мире, украина, киев, югославия, сергей нарышкин, россия
13:16 13.12.2021 (обновлено: 17:53 13.12.2021)
Генерал ВСУ предрек Украине молниеносную капитуляцию в войне с Россией
Генерал ВСУ Кривонос: российская колонна дойдет до Киева за шесть часов